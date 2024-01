U n colore senza età che sta bene a mamma e figlia, come dimostrano le modelle Cindy Crawford e Kaia Gerber. E poi è a bassa manutenzione e va oltre ogni discorso di armocromia. Scopri perché scegliere il caramello se stai pensando di cambiare look

Se su Google si digita “color caramello”, il motore di ricerca non restituisce immagini del dolce a base di zucchero fuso, ma foto di capelli dal castano chiaro al biondo scuro. Il più delle volte le chiome di modelle e celeb sono illuminate da schiariture dorate e colpi di sole impercettibili con effetto balayage caramello, appunto. Un look che sta bene sia sui capelli scuri che su quelli biondi. Il motivo? Il caramello si colloca banalmente a metà tra il castano tendente al cioccolato e il biondo miele.

Il dato curioso è che si tratta sempre di metafore prese a prestito dal mondo dei dolci. Sarà per questo che piace tanto a donne di tutte le età? Scherzi a parte, l’ex top model Cindy Crawford e la figlia d’arte Kaia dimostrano come il caramello sia un colore di capelli senza età (quasi 58 anni la mamma, contro i 22 della Gerber).

Cindy Crawford

Caramello: un colore di grande tendenza

I pronostici sulle tendenze colore per il 2024, hanno decretato il caramello come una delle tinte del momento. È facile da portare e non richiede un grande cambiamento di look, a meno che non si abbia i capelli color nero corvino o biondo svedese di natura. Inoltre, il caramello risponde al criterio della bassa manutenzione, una delle conditio sine qua non degli hairlook di tendenza nel nuovo anno. A differenza del biondo, per esempio, il caramello non crea grossi stacchi di ricrescita, anzi si mescola con il colore di base. L’unica accortezza è semmai quella di non farlo virare al rosso, soprattutto se si parte da capelli molto scuri. Ma in questi casi, è sufficiente utilizzare shampoo e balsamo antirosso.

Getty – Kaia Gerber

Balayage caramello, le schiariture più versatili per eccellenza

Essendo un colore non troppo chiaro e nemmeno troppo caratterizzante come per esempio lo è il rosso, il caramello si presta bene a illuminare i capelli di colpi di luce impercettibili. La tecnica più indicata è, in particolare, quella del balayage che prevede schiariture in senso longitudinale su piccole porzioni di testa, senza stacchi netti tra le radici e le punte. Alcuni look possono accentuare le schiariture sulle lunghezze o sulle punte, ma tendenzialmente il balayage prevede un effetto abbastanza uniforme. Per questo motivo è facile da portare, poiché, crescendo, le ciocche più chiare si confondono con quelle più scure in modo molto armonico e naturale.

Getty – Hailey Bieber

Balayage caramello su capelli castani

Il balayage caramello sui capelli castani, anche scuri, è un’ottima idea per ottenere riflessi più chiari senza essere schiave della ricrescita. È, infatti, una, tecnica colorazione poco impegnativa che non richiede grande manutenzione. Va ricordato, però che il balayage si esegue a mano libera e, quindi, è importante che sia eseguito da mani esperte.

IPA – Alessandra Ambrosio

IPA – Jessica Alba

E su capelli più chiari

Non solo per capelli castani scuri, il balayage caramello è perfetto per aggiungere tridimensionalità ai capelli più chiari. Anche in questo caso, è una schiaritura a bassa manutenzione poiché dura in media dai tre ai quattro mesi. È l’ideale, quindi, se si desidera contenere i costi del parrucchiere.

IPA

IPA

Look di balayage caramello

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics