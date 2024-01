M edi, lunghi o corti: i tagli del nuovo anno avranno un leit motiv, la facile gestione e portabilità. Come dimostrano le nuove geometrie che assecondano la natura del capello

Se il 2023 è stato definito l’anno del quiet luxury, il 2024 non vi si discosterà di molto. Tradotto nei tagli di capelli? Vuol dire che sarà di tendenza il concetto di “bassa manutenzione“. Andranno di moda, cioè, tutti quei tagli che richiederanno il minimo sforzo per tenerli in ordine. E, di conseguenza, il minimo numero di sedute dal parrucchiere per regolarli.

Via libera, quindi, ai tagli scalati ad arte, per far sì che crescano senza rovinare il “disegno” di partenza. Molto attuali anche tutti i tagli che rispettano la tipologia dei capelli stessi, cioè che assecondano la naturale ondulazione, in caso di capelli mossi o ricci, o la tendenza a restare lisci, in caso di capelli piatti.

In alto il taglio scalato medio dell’attrice Jenna Ortega incarna alla perfezione le tendenze sui tagli di capelli del 2024: facile da gestire al punto che ci si può dimenticare di regolarlo; lucidissimo, e soprattutto con la ormai virale frangia a tendina che sta conquistando le celeb.

Tagli capelli: le tendenze 2024

Secondo i pronostici hair fashion il 2024 sarà un anno senza eccessi, il che si rifletterà anche nei tagli di capelli portabili e facilmente gestibili. Per il secondo anno consecutivo il taglio medio si conferma il look più di tendenza, poiché alla portata di tutte, anche di chi ha i capelli apparentemente più difficili, come quelli ricci. Il caschetto in tutte le sue fogge continuerà a dominare le tendenze del 2024, con novità interessanti per i capelli medi.

I tagli per capelli medi

Dalle base dal collo fin quasi a sfiorare le spalle, i tagli medi conquistano le tendenze del 2024. Si porteranno scalati ma non troppo, giusto quel tanto che basta per dare volume. E soprattutto per assecondare la tipologia del capello e, di conseguenza, valorizzarne la sua natura.

Lo shag

L’ex Mercoledì della Famiglia Addams ha conquistato il 2023 con il suo look da gusto grunge: un long bob sfilato che le incornicia il viso, donandole un’allure contemporanea. Un taglio a bassa manutenzione che continuerà a fare furore nel 2024.

L’Italian bob

Il caschetto italiano o caschetto barocco, come lo hanno ribattezzato Oltreoceano, è la novità del 2024. Piace perché è morbido e dolce, come le acconciature delle dive italiane anni ’50 e ’60, e poi è facilissimo da gestire se si hanno i capelli naturalmente mossi. La modella svedese Elsa Hosk sembra uscita appunto da un film di Fellini.

Il taglio rotondo per i capelli ricci

Lei è l’attrice Alexandra Shipp che abbiamo visto recitare in Barbie insieme a Margot Robbie. Ma, come si è scritto in tutte le lingue, Barbie non è più solo blonde attitude, tant’è che passerelle e i coiffeur di tutto il mondo decretano i ricci (anche afro) come una delle tendenze più in voga del 2024. E il cast di Barbie lo ha confermato.

I tagli per capelli corti 2024

Quello dei capelli corti è un capitolo a parte dei tagli di tendenza. Cercati, desiderati, sognati o solo immaginati, i tagli corti piacciono anche solo da guardare sullo schermo. Nel 2024 le tendenze prevedono il trionfo – guarda caso – del caschetto e del pixie cut, il celebre taglio a folletto. Naturalmente, ci sono delle novità da tenere a mente.

Il caschetto al mento

Il caschetto ideale del 2024 ha 3 caratteristiche: pari, leggermente smussato e con lunghezza che non supera il mento. Si tratta di una linea particolarmente facile, e ritorna il trend della portabilità, che si adatta ai capelli sottili o di medio spessore, meglio se lisci o poco mossi. La modella Hailey Bieber è l’ispirazione del bob del 2024.

Il pixie cut mosso

Pixie cut sta per “taglio a folletto”, quel taglio grazioso che ricorda i follletti e gli elfi delle figure mitologiche. La novità del 2024? Portarlo mosso come la modella Taylor Hill che ha da poco cambiato look. Una manna per chi si sente costretta a lisciare i capelli…!

I tagli per capelli lunghi 2024

Tra le novità dei tagli per capelli lunghi si insinua timidamente la tendenza oversize, con chiome lunghe ben oltre le spalle fino a sfiorare il seno. Kate Middleton fa scuola da oltre un decennio, e persino lei, che sembra resistente al taglio, ha apportato qualche modifica al look. La sua frangia a tendina che le incornicia il viso è già tendenza virale. Non a caso questa, insieme al taglio a farfalla, è tra i tagli must have del 2024.

Il butterfly cut

Il butterfly cut un modo easy di portare i capelli lunghi poiché ammorbidisce quell’effetto “Maria Maddalena” che ci si ritrova dopo mesi di assenza dal parrucchiere. È un taglio caratterizzato da una scalatura pronunciata all’altezza delle tempie e del collo, e per questo motivo è adatto a chi ha tanta massa di capelli. Nella foto l’attrice Sienna Miller con un taglio a farfalla stile anni ’70.

La frangia stile Birkin

E poi c’è il capitolo frangia che fa da comun denominatore di tutte le lunghezze dei capelli. Sarà per omaggiare la compianta Jane Birkin sarà perché è entrata nella leggenda, fatto sta che la delicata frangetta dell’ex figlia della Swinging London fa tendenza. E poi è facile da mantenere, come appunto vogliono le tendenze dei tagli di capelli adesso.