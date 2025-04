Cosa c’è di meglio di una bella coppa di champagne per un brindisi speciale? Una bevanda che al solo sentirla nominare porta alla mente immagini di eleganza, lusso, e raffinatezza. Le stesse sensazioni che puoi evocare anche tu grazie alle tue scelte di stile, optando per la tonalità dorata della celebre bevanda francese per la colorazione dei tuoi capelli. Il biondo champagne è, insieme al castano, tra quelli di tendenza della primavera, con il suo mix di tonalità calde e fredde, il suo sapore di quiet luxury e quel tocco frizzante che non guasta mai ti saprà conquistare. Proprio come un ottimo bicchiere di vino, piacerai a tutti.

Perché non è un biondo qualunque

Il biondo champagne è una tonalità dorata e luminosa che mixa tonalità fredde ad altre dorate creando un gioco di riflessi. Per questo è adatto praticamente a tutte e riesce a valorizzare ogni colore di pelle e occhi. Dona profondità e tridimensionalità alla chioma e possiede un’eleganza discreta che ti conquisterà. Inoltre può essere anche un ottima transizione se vuoi gradualmente schiarire la tua colorazione o, se al contrario, il tuo intento è di passare dal platino al castano ma non te la senti di fare un cambio netto. Considera anche che ti consente un alto grado di personalizzazione perché con il tuo parrucchiere puoi studiare al meglio il bilanciamento giusto per adattarlo in maniera perfetta alle tue caratteristiche ed esigenze.

A chi è adatto il biondo champagne

Il biondo champagne è la scelta ideale per te se cerchi un look luminoso, e che sia contemporaneo ma senza perdere quel tocco classico e senza tempo. I tagli medi e lunghi lo valorizzano al massimo, perché rendono maggiormente evidenti i giochi di luce e ombre. È un’ottima scelta anche se cerchi un look antietà, perché dona al viso luce e freschezza. Per ottenere un effetto ancora più chic, dovrai avere una chioma sana e lucida quindi ricordati sempre di dedicare il giusto tempo all’hair care così da preservare la brillantezza di questa colorazione.

Come valorizzarlo al meglio col make-up

Una colorazione di capelli fresca e raffinata come il biondo champagne, merita di essere valorizzata al meglio col make-up. Le shade sulle quali dovrai puntare sono quelle che armonizzano con i suoi riflessi, quindi rosate o dorate. Per completare al meglio l’effetto di lusso discreto ed effortless, anche il make-up deve avere le stesse caratteristiche. Opta per uno stile demure, per una bellezza solo apparentemente low profile ma che in realtà è curatissima. Blush delicati, ombretti sfumati, gloss neutri si armonizzeranno perfettamente al tuo hairstyle, valorizzando la tua scelta di stile.

