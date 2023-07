Spray al sale marino, scopri i benefici per i tuoi capelli

A mi le beach waves ma finita l’estate non sai come replicarle? C’è un ingrediente facile da usare che ti regalerà un risultato mozzafiato ogni volta che lo desideri: se vuoi dare volume ai tuoi capelli lisci o definire meglio i tuoi ricci, prova lo spray marino

Tra vento, caldo, umidità e salsedine si sa che in estate i capelli rischiano di apparire sciupati, perché secchi e sfibrati. Ma niente paura: accanto agli alimenti giusti e a una cura attenta della tua chioma, c’è un ingrediente segreto a cui non puoi rinunciare. È lo spray al sale marino, i cui benefici sono un vero toccasana per i tuoi capelli (in qualsiasi periodo dell’anno): provare per credere.

Spray al sale marino, scopri i benefici per la tua chioma

Cerchi di non bagnarti i capelli quando ti tuffi in mare e hai fatto rifornimento di un’infinità di prodotti? Insomma, per proteggere la tua chioma durante l’estate fai di tutto, ma sicura di aver trovato la soluzione più efficace? Se dopo tutti i prodotti che hai sperimentato non ti senti ancora davvero soddisfatta, ecco la soluzione che fa al caso tuo.

Lo spray marino è quello che ci vuole per sfoggiare una chioma lucente e definita anche in estate, soprattutto in caso di capelli mossi. D’altronde le ricce sanno bene che l’effetto crespo è sempre dietro l’angolo… Dopo averlo provato, i tuoi capelli ti ringrazieranno (e tu non riuscirai a farne a meno). È perfetto per rendere la tua chioma morbida e setosa, donandole quel tocco di lucentezza che aveva perso.

Puoi usarlo nei mesi estivi, ma non solo. Ebbene sì, perché se dopo essere tornata dal mare le tue onde appaiono incredibilmente belle, si sa che con il passare dei giorni cominciano a rovinarsi e appaiono meno definite. Per avere onde come appena tornata dal mare, ecco che lo spray al sale marino ti viene in soccorso. Si addice a ogni tipo di chioma, accentua le beach waves e non ti secca i capelli. Al contrario, i suoi ingredienti nutrienti idratano la chioma, che apparirà così più forte e sana.

Se hai i capelli lisci, è il segreto più facile da usare per donare volume. Se invece i ricci sono il tuo cavallo di battaglia, con lo spray marino avrai onde più definite che mai. Provalo per una chioma mozzafiato tutti i giorni dell’anno (e non solo d’estate).

Quando e come applicarlo?

Capelli da spiaggia tutto l’anno? Per un il risultato impeccabile, devi assolutamente provare lo spray al sale marino. Dà texture e volume, rende più morbidi i capelli e soddisfa proprio tutte noi, perché si addice a qualsiasi tipo di chioma. Attenta però a come lo usi: applicarlo con cura è fondamentale se non vuoi ottenere il risultato opposto, con radici bellissime e punte secche. Vuoi una chioma mossa degna di nota? Ecco come applicare lo spray marino.

Gli spray al sale marino sono facili da usare. È sufficiente qualche vaporizzazione su tutte le lunghezze, subito dopo il lavaggio (con capelli ancora umidi, che siano stati solo tamponati con un asciugamano). Per una chioma extra volume, puoi applicare il prodotto anche sulle radici, ma senza esagerare (limitati a qualche spruzzo). Inoltre, ricordati di prendere le ciocche dal basso verso l’altro e accartocciale su loro stesse: è un passaggio fondamentale se vuoi un’acconciatura mossa con onde iperdefinite e setose. L’asciugatura, infine, ti permette di dare alla chioma la piega che vuoi ottenere. Tuttavia, per un risultato che sia davvero impeccabile, armati di pazienza: qualche prova serve sempre. Per evitare che si secchino i capelli, devi ottenere il giusto equilibrio e scoprire quali dosi si addicono meglio alle caratteristiche della tua chioma. Se usi troppo spray, per esempio, ti troverai inevitabilmente con capelli troppi secchi e ciocche incollate fra loro.

Puoi spruzzare il prodotto quando hai i capelli asciutti, in particolare se sono lisci: è il segreto per dare volume alla tua chioma. È da preferire però l’applicazione sui capelli umidi (mai bagnati), per uno styling perfetto.

Gli step per un risultato impeccabile

Dopo qualche tentativo riuscirai a destreggiarti più facilmente e gestire la tua chioma diventerà molto più semplice. Quando usi lo spray al sale marino, ecco gli step da seguire per un risultato impeccabile.

Dopo il lavaggio, tampona i capelli con un asciugamano per rimuovere l’acqua in eccesso (ma senza strofinare, così eviterai l’effetto crespo), poi pettinali (in caso di capelli ricci o mossi, non puoi fare a meno del pettine a denti larghi).

Applica lo spray, ma prima agitalo bene. Soffermati su tutte le lunghezze e ricordati di non esagerare con la quantità. Dopodiché arriccia le varie ciocche con le mani, per creare le onde che desideri. Più attorcigli i capelli sulle dita, più l’effetto mosso risulterà definito. Non ti resta che passare all’asciugatura: affinché lo spray esprima tutte le sue potenzialità, l’ideale è asciugare i capelli naturalmente. Se però non rinunci al phon, in particolare quando le temperature non consentono di certo un’asciugatura naturale, non dimenticarti il diffusore (da usare con un flusso d’aria che sia tiepido o freddo). In caso contrario, rischi di annullare i benefici del tuo immancabile spray al sale marino.