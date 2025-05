Nuovi tagli corti effetto lifting

La parola d’ordine per questa primavera è leggerezza. Non solo nell’aria, ma anche tra i capelli. I nuovi tagli capelli corti tornano alla ribalta con un mix irresistibile di praticità e di stile. Dimentica il cliché “corto – look maschile”: oggi le mini lunghezze sono sinonimo di femminilità consapevole, grinta e voglia di cambiare. Dai bob scolpiti ai pixie destrutturati, la tendenza parla chiaro: è il momento perfetto per accorciare e scoprire un nuovo stile. Non è tutto: il taglio giusto può fare miracoli. Alleggerisce i tratti e regala subito qualche anno in meno, con naturalezza. Sì, meglio di un lifting!

Scegli il bob nella variante spritz

Tra i tagli capelli corti, intramontabile, ma in continua evoluzione, il bob resta ancora il taglio più richiesto in salone. E per la primavera 2025 si declina in molte varianti originali e su misura. Come lo spritz bob, il nuovo taglio proposto dall’hair designer Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza. Una versione leggera e frizzante del classico bob, caratterizzata da sapienti scalature all’altezza del collo e della nuca (che richiamano il taglio mullet) e una frangia a tendina. Può essere portato all’altezza del mento, ma funziona molto bene anche più corto (spritz mini bob). In ogni caso il risultato finale è quello di un look grintoso e pieno di movimento. L’icona da copiare? L’attrice britannica Florence Pugh che, porta lo spritz bob sia mosso al naturale sia pettinato tutto indietro e fissato con un tocco di gel.

Tagli capelli corti: punta sul caschetto geometrico

Questa primavera, tra i tagli capelli corti di tendenza, c’è poi il box bob, un caschetto geometrico e ben definito, chic e raffinato, perfetto per chi ha i capelli sottili perché regala struttura. La chioma, grazie alle punte squadrate, risulterà molto piena. La lunghezza varia dal mento fino a toccare le spalle. Nella versione corta si chiama blunt bob e si caratterizza per punte ancora più grafiche e nette. Il bello? Il bob è super versatile. Liscio, mosso, con frangia o senza, permette di cambiare spesso look. Le icone di riferimento sono Kaia Gerber, Barbara Palvin e Lily Collins.

Capelli corti: prova un pixie rivisto e corretto

Il pixie è il taglio corto per eccellenza e questa primavera si reinventa con nuove varianti che lo rendono meno rigido e più giocoso. Come il mixie cut, che unisce elementi del taglio pixie e del mullet: ciocche corte e scalate sulla parte anteriore e superiore, simili a quelle di un pixie, ma più lunghe dietro, che ricordano appunto il mullet. Poi c’è il bixie cut, via di mezzo tra bob e pixie. Ottimo per chi vuole alleggerire senza però tagliare troppo, sta tra un corto e un medio ed è decisamente più pieno e voluminoso. Un taglio che assume uno stile casual-romantico se lo lasci asciugare al naturale, ma che può diventare decisamente rock se viene strutturato ad hoc con un tocco di gel. L’icona di riferimento in questo caso è l’attrice Kristen Stewart che sfoggia spesso varianti del bixie con un piglio androgino e rock.

Tagli corti di tendenza : studia il look giusto

Non esiste un taglio universale che funziona per tutte, avvisano gli hair stylist. Quello ideale nasce sempre dall’equilibrio tra la forma del viso e il tipo di capello. E va studiato su misura. Solo cosi ringiovanisce. Ci sono comunque delle regole base. Con il viso ovale, tutto è permesso: si adatta bene a qualsiasi stile. Se invece è rotondo o con una mascella squadrata, bene i tagli morbidi e scalati che addolciscono e armonizzano i lineamenti. Occhio anche alla texture dei capelli. Sono fini? Meglio puntare su tagli pieni e netti che creano volume. I capelli grossi o ricci richiedono scalature studiate in modo da alleggerire la massa. Mentre se sono lisci ma corposi sono ideali le geometrie nette e decise.

Tagli capelli corti di tendenza: come metterli in piega

La piega a casa? facile! I nuovi tagli corti di tendenza sono a bassa manutenzione. Se ti piace un look mosso e naturale, basta una mousse volumizzante sulle radici e un’asciugatura con il diffusore, mentre si lavorano le ciocche con le mani per favorire il giusto movimento. Per chi desidera un look più ordinato, invece, sì alla piega con spazzola e phon oppure alla piastra, che crea un aplomb perfetto. In questo caso preferisci quelle slim: sono più strette e permettono di lavorare bene persino le ciocche corte. E ricorda che, con la piastra sottile, puoi creare anche onde morbide per un effetto spiaggia boho-chic.

Il kit prodotti (e i tool) per tagli corti sempre in piega

