Il miele è in assoluto uno degli ingredienti che amiamo di più: in Italia esiste addirittura un Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. È un rimedio naturale che può fare meraviglie sia per il nostro benessere interno che per la nostra pelle. Esistono diversi tipi di miele che possono essere distinti in base alla provenienza del nettare (miele di acacia, miele di tiglio); in base al colore (miele bianco, miele biondo); a seconda del metodo di estrazione (miele vergine, miele centrifugato, miele torchiato). La cosmetica utilizza questo rimedio da millenni, ma ultimamente si sta focalizzando sull’utilizzo del miele di Manuka e sulla pappa reale, alla base di tante formule skincare.

Il miele di Manuka, un potente antiossidante

Il miele di Manuka è un miele dalla consistenza cremosa, con un potere antiossidante molto più elevato rispetto alle altre tipologie di miele. È prodotto esclusivamente in Australia e Nuova Zelanda dal nettare dell’albero di Manuka. La sua caratteristica? Ha i più alti livelli di polifenoli di tutti gli altri mieli. Nelle formule cosmetiche, quindi, aiutare a rafforzare la barriera cutanea, aumentando la capacità della pelle di difendersi da ogni tipo di aggressione e rigenerarsi. Per questo il miele di Manuka è stato storicamente utilizzato per trattare le ferite della pelle nella medicina tradizionale Maori.

SCEGLILO SE: la tua pelle è sensibile e tende a irritarsi (ideale per chi soffre di dermatite o arrossamenti), se soffri di acne (le proprietà antibatteriche e antimicrobiche del miele di Manuka sono insuperabili) o se la tua pelle è matura e segnata (gli antiossidanti contenuti sono fantastici per mitigare i segni di invecchiamento).

La pappa reale, un concentrato nutriente

La pappa reale è una sostanza prodotta dalle api operaie per nutrire l’ape regina, ed è conosciuta per le sue incredibili proprietà nutritive. In media è formata per il 60-70% da acqua, per il 12-15% da proteine, per il 3-6% da grassi e per il 2-3% da vitamine, sali e aminoacidi. Un formula ricchissima, che fornisce alla pelle un po’ tutti gli ingredienti di cui ha bisogno per restare in salute. Aiuta allo stesso tempo a idratare, nutrire, rigenerare, inoltre è ottima per lenire la pelle arrossata e irritata. Ha, sulla pelle, un po’ lo stesso effetto che produce mangiandola: dà energia e vitalità e rinforza le difese.

Sceglilo se: la tua pelle è secca (soprattutto durante la stagione fredda, quando le difese della pelle si abbassano) se è stanca o spenta (grazie alla sua capacità di rigenerare le cellule, la pappa reale aiuta a ravvivare la cute asfittica) o se è matura (perché la pappa reale apporta tantissimi nutrienti).

Miele sui capelli? Sì grazie

Il miele fornisce una vera e propria terapia istantanea, un rehab per capelli secchi e che tendono a spezzarsi. Proprio come avviene sulla pelle, le proprietà idratanti e nutrienti rinforzano anche i capelli. Con un plus: il miele è un umettante naturale, cioè attira e trattiene l’umidità dall’ambiente. Quando applicato sui capelli, aiuta a mantenerli idratati, prevenendo la secchezza e la fragilità. È anche un booster per la luminosità. Proprio grazie alle sue qualità umettanti e nutreineti il miele che riveste il fusto del capello tiene chiuse le cuticole e fa riflettere al meglio la luce. Nelle formulazioni che troviamo in commercio, poi, è mixato a oli e fitoestratti che stabilizzano e rendono la formula non solo più piacevole ma anche più ricca e funzionale. Con effetto anticrespo assicurato.

I cosmetici al miele sono sostenibili?

Non tutti i prodotti a base di miele sono uguali, a cambiare non è solo la formula cosmetica ma anche l’impatto ambientale che un prodotto – o un brand – può avere rispetto a un altro. Le api, infatti, sono gli impollinatori più importanti al mondo, il che le rende fondamentali per la salute del nostro ecosistema naturale. Senza le api avremmo un pianeta senza fiori, dunque la salute e il future delle api è equivalente alla salute e al futuro del pianeta e dell’umanità. Quando scegli un prodotto a base di miele, orientati su aziende che lo producono in modo sostenibile. Per realizzare il pluripremiato miele dei prodotti Gisou, ad esempio, vengono raccolte solo le eccedenze di miele e propoli delle api dai giardini Mirsalehi.

Allo stesso modo il brand greco Apivita promuove pratiche di apicultura sostenibili. In questo caso viene raccolto solo il 40% della produzione degli alveari, lasciando il resto per il loro buon funzionamento. ll suo Billion Bees Program è un progetto che nasce dalla collaborazione con 1% for the Planet dedicato alla rigenerazione e all’educazione sulle popolazioni di api da miele in tutto il mondo. E ogni anno, l’azienda si impegna a far nascere almeno 1 miliardo di api!

Cosmetici al miele: i nostri preferiti

La maschera per capelli Honey Gloss Ceramide Therapy di Gisou (€ 42, da Sephora) è arricchita di miele dal giardino Mirsalehi e di ceramidi. Idrata intensamente i capelli, li rinforza e li illumina. Aura Manuka Honey Mask di Antipodes (da € 11) è una maschera viso che idrata e purifica intensamente. Può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, ma è ideale su quella impura. Grazie a miele stabilizzato (un ingrediente brevettato per una concentrazione ottimale) e acido ialuronico, Hyaluronic Hydra Shampoo di Apivita (€ 14,90) è specificamente pensato per rinforzare i capelli più fini. Curl Manifesto Bain Hydratation Douceur di Kerastase (€ 31,50) contiene miele di Manuka e ceramidi per un’idratazione intensa, ideale per definire e valorizzare i ricci. Nectar De Miels di Melvita (€ 20,50) è un balsamo per il corpo ultra nutriente. Nel cuore della formula ci sono tre mieli bio (acacia, timo, fiori d’arancio). Rêve de Miel Trattamento labbra al miele di Nuxe (€ 17,90) ha una texture leggera che non appiccica, con un profumo goloso alle note di miele. Abeille Royale Youth Watery Oil Serum di Guerlain (da € 59) mixa tre mieli dell’ape nera dall’incomparabile potere riparatore. La texture leggera di Elisir di Miele Siero Riparatore di Garnier (€ 6,40, da Notino) contiene Miele d’Acacia, applicato sui capelli umidi o asciutti (senza risciacquo) ha un effetto extra rinforzante. Honey Lip Balm di Burt’s Bees (€ 3,60, da Notino) è un balsamo labbra 100% naturale, con cera d’api e Vitamina E.

