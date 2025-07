Spesso l’arrivo dell’estate porta con sé la voglia di cambiare look, cercando soluzioni che uniscano stile e praticità. Tra i trend più forti della stagione, spiccano i capelli lunghi abbinati alla frangia, che per la stagione calda 2025 si confermano un vero must. Le linee nette e geometriche lasciano spazio a tagli morbidi e dinamici, in grado di seguire il movimento naturale della chioma. Il risultato è un look femminile e disinvolto, perfetto per affrontare il caldo senza rinunciare alla cura dei dettagli.

Frangia a tendina, l’intramontabile protagonista dell’estate

Tra le varianti più gettonate c’è la frangia a tendina, un taglio che richiama atmosfere romantiche e rétro, ma con uno spirito contemporaneo. Aperta al centro e leggermente scalata ai lati, si adatta con naturalezza alle lunghezze e crea un effetto armonioso e leggero, che incornicia il viso senza appesantirlo. Questa versione è tra le più amate perché valorizza diverse forme del volto e permette molteplici interpretazioni di styling. Liscia e ordinata per un look più sofisticato, oppure lasciata al naturale per un effetto boho-chic, la frangia a tendina è la soluzione ideale per chi desidera un cambiamento visibile ma facile da gestire. Versatile e personalizzabile, si abbina perfettamente sia a raccolti morbidi che a pieghe lisce e lucide.

Il ritorno della frangia laterale

Chi pensava che la frangia laterale fosse passata di moda dovrà ricredersi. L’estate 2025 segna il ritorno di questo dettaglio intramontabile, rivisitato in chiave moderna. Niente più ciuffi pesanti che coprono lo sguardo, ma ciocche leggere, scalate e fluide che sfiorano il viso con eleganza. Un dettaglio sofisticato che richiama i primi anni Duemila, ma con uno stile più sobrio e attuale. Questo tipo di frangia è perfetto per chi vuole dare movimento alla chioma senza stravolgerne l’assetto. Si abbina bene a capelli lunghi e scalati, soprattutto se leggermente mossi o ricci. Il risultato è un look naturale e curato, che si adatta anche alle giornate più calde senza richiedere troppo tempo davanti allo specchio. Una scelta che coniuga estetica e praticità.

Airy layers, la leggerezza diventa tendenza

Tra i trend più forti dell’estate in fatto di capelli, spicca il concetto di airy layers, ovvero scalature leggere e impercettibili che donano movimento e volume alla chioma. Questa tecnica, perfetta per i capelli lunghi, valorizza anche le frange scalate, rendendole ancora più armoniose e fluide. Il risultato è una capigliatura ariosa, che si muove con naturalezza e che resta ordinata anche in presenza di umidità. L’estate è la stagione perfetta per sperimentare questa tendenza, perché consente di alleggerire la chioma, rendendola più fresca e gestibile. Le scalature impalpabili sono ideali per chi vuole mantenere le lunghezze ma cerca un risultato dinfmico e attuale. Perfette per accompagnare acconciature estive come chignon morbidi, trecce basse o code alte, le airy layers aggiungono personalità senza sacrificare la semplicità.

Adatta a ogni volto? Sì, ma con attenzione

Uno dei vantaggi della frangia è la sua adattabilità a diverse forme del viso, ma la scelta della tipologia giusta può fare davvero la differenza. Chi ha un viso ovale può osare con quasi tutte le versioni, dalla frangia piena a quella più sfilata. Chi ha un volto più squadrato può preferire frange leggere e laterali, che ammorbidiscono i tratti. Per visi tondi, una frangia aperta o scalata può aiutare a snellire l’insieme, mentre chi ha la fronte bassa dovrebbe optare per tagli meno invasivi. In ogni caso, è importante affidarsi a un professionista che sappia valutare proporzioni, caratteristiche del capello e necessità individuali. Una frangia ben eseguita può trasformare completamente il look, regalando armonia e freschezza senza stravolgere la propria immagine.

Come prendersi cura della frangia con il caldo

Gestire la frangia in estate può sembrare complicato, ma bastano alcuni accorgimenti per mantenerla in ordine anche nelle giornate più afose. Il nemico numero uno è l’umidità, che tende a far perdere la forma e a far comparire l’effetto crespo. Per questo, è fondamentale mantenere una buona idratazione della chioma, utilizzando prodotti leggeri e specifici per la stagione. Un’ottima alleata è la tecnica del ritocco mirato: lo shampoo secco, applicato solo sulla frangia, aiuta ad assorbire il sebo in eccesso e a mantenere il volume. Anche l’asciugatura ha un ruolo importante. Meglio evitare l’uso eccessivo del phon o almeno ridurre la temperatura, lasciando che i capelli si asciughino naturalmente ogni volta che è possibile. Inoltre, durante le esposizioni al sole, è consigliabile proteggere i capelli con spray dotati di filtri UV. Oltre a prevenire la disidratazione, questi prodotti aiutano a mantenere il colore e la struttura del capello inalterati, anche dopo ore sotto i raggi diretti.

