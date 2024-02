S chiarire i capelli castani? Mica facile! E se poi divento rossiccia o con le "fasce" in testa troppo a contrasto? Le soluzioni per ottenere effetti discreti, e soprattutto armonici, ci sono. E il bravo colorista le sa. Intanto, dai un'occhiata a queste foto, e comincia a scegliere quella a cui ispirarti!

Hai i capelli castani e ti piacerebbe provare a schiarirli un po’ con dei colpi di sole o di luce? Le schiariture ideali per i capelli scuri sono quelle color caramello, una nuance più chiara del nocciola e più scura del biondo miele. E poi è un colore né troppo spento né troppo acceso. Il caramello è, quindi, la giusta via di mezzo se non vuoi ottenere delle “fasce” troppo a contrasto con la tua base scura, un effetto molto frequente, invece, se chiedi i classici colpi di sole sul dorato.

Franck Provost

Schiariture sui capelli castani: quando e come

Tutti i parrucchieri ti diranno che le schiariture sui capelli castani aiutano a illuminare la capigliatura. Sicuramente è così, ma in più danno profondità creando un effetto 3D che fa sembrare di avere una chioma molto più folta. Se poi ti sembra di avere un’immagine troppo severa “a causa” dei tuoi capelli mori o castani scuri naturali, sappi che le schiariture alleggeriscono quella durezza in cui non ti ci vedi più. Insomma, schiarire un po’ le lunghezze è un modo per cambiare look senza snaturarsi. A patto però di non creare contrasti netti.

Getty

Getty

Come scegliere le schiariture per i capelli scuri

Se desideri dei colpi di sole per i capelli castano scuro, puoi scegliere tra una gamma completa di effetti: da quelle morbide, discrete e naturali, a quelle più audaci, nette e contrastanti. Preferisci un effetto naturale? Punta a schiarire di non più di due toni rispetto alla base, chiedendo una stratificazione di ciocche più chiare che si mescolino tra loro e con la base. Per un maggiore contrasto, puoi schiarire anche di tre o più toni, ma poi devi stare attenta affinché i colpi di sole dorati non virino al rosso. Ti basterà utilizzare shampoo e balsamo ricchi di pigmenti blu dalle specifiche proprietà antirosso.

Getty

Capelli castani con schiariture fredde o calde?

La scelta della “temperatura” (per dirla con l’armocromia) dei colpi di sole dei capelli castani, dipende ovviamente dal grado di calore della base. Se il tuo castano, scuro o medio che sia, è già spento (come ad esempio alcuni marroni tipo moka), meglio evitare come la peste le schariture sul dorato, perché creerebbero un effetto finale aranciato. L’antidoto? Spegnere i riflessi con del cenere, ma sicuramente il bravo colorista saprà come ottenere effetti luce discreti e armonici.

Se invece i tuoi capelli castani tendono già al rossiccio, soprattutto alla luce naturale o dopo l’estate, è molto probabile che schiariture più calde non “cozzerebbero” di molto, anzi sicuramente darebbero molta luce.

Mitù

Look di balayage, colpi di sole e altri effetti luce sui capelli castani

Scorri la pagina sino in fondo per vedere le foto di schiariture e vari effetti luce sui capelli castani, da medi a scuri. I risultati più belli sono quelli che ricalcano l’effetto shade layering, che prevede di sovrapporre in modo quasi impercettibile le diverse altezze di tono (che tra loro variano sempre pochissimo). Il risultato finale è molto luminoso. Come le foto dei look che abbiamo selezionato.

JOICO

Schwarzkopf Professional

Alfaparf

Launchmetrics

Compagnia della Bellezza

Launchmetrics

Launchmetrics

Jean Paul Mynè

Getty

Getty

Framesi

IPA