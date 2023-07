Come idratare i capelli secchi in modo naturale

I vostri capelli sono secchi e non sapete come fare per idratarli? Se non volete ricorrere a prodotti chimici, che possono rivelarsi dannosi per la cute, creando forfora indebolendo il cuoio capelluto, esistono diversi rimedi naturali capaci di idratare al meglio i capelli secchi. Ne vediamo quattro.

Camomilla

Gli impacchi di camomilla sono molto efficaci. Vanno applicati dopo lo shampoo e prima del balsamo.

Aloe vera

Uno shampoo all’aloe vera è perfetto per nutrire a fondo i capelli, rendendoli forti e luminosi e contrastando anche la caduta.

Maionese

Ebbene sì, la maionese è un ottimo balsamo per i capelli. Lasciatela agire da cinque minuti a un’ora prima di fare lo shampoo.

Birra

Anche la birra rappresenta una soluzione valida per idratare i capelli. Distribuitela con uno spruzzino sui capelli lavati e tamponati con una salvietta di spugna, prima di asciugarli. L’odore della birra svanisce in fretta, non temete.