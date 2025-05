Per avere ricci definiti, lo styling è fondamentale. Non devi mai dimenticare di prenderti cura della tua chioma con impacchi e prodotti ad hoc, e di asciugarli nella maniera corretta per mantenerli in forma. Ma con tutta la buona volontà, è inevitabile che tra uno shampoo e l’altro la tua capigliatura perda corpo e volume. E se hai un impegno per il quale vuoi essere impeccabile, ma non hai tempo di lavarla e dedicare tutto il tempo necessario all’hairstyle? Nessun problema, in quel caso puoi ricorrere a qualche piccolo trucco per far tornare i tuoi ricci in forma perfetta.

Riattivare i prodotti già applicati

Se dopo lo shampoo applichi i prodotti giusti e curi i tuoi ricci in maniera adeguata, sarà semplice anche ravvivarli quando è necessario. Ti basterà qualche spruzzo d’acqua per riattivare i prodotti che hai già applicato. È un metodo veloce e che ti garantisce un ottimo risultato nei giorni subito successivi al lavaggio, ma che ha sempre meno effetto mano a mano che ti allontani dallo shampoo.

Prodotti per i ricci tra un lavaggio e l’altro

Utilizza prodotti idratanti per i tuoi capelli tra uno shampoo e il successivo. Fai però attenzione a non applicarne troppi o in quantità eccessive, perché otterresti l’effetto contrario a quello desiderato, cioè quello di appesantire la chioma e renderla ancora più spenta e piatta. Dopo aver applicato il prodotto modellante, procedi con lo scrunch.

Una passata di phon per rivitalizzare i ricci

Puoi anche utilizzare un phon agli ioni con diffusore per far riprendere corpo ai tuoi ricci. Dovrai regolarlo su una temperatura moderata per non danneggiare la chioma. Quello che devi fare è soltanto togliere l’umidità che potrebbe essersi accumulata e che rende i tuoi capelli più piatti o crespi. Massaggia con le dita la cute per stimolare la microcircolazione e rivitalizzare i capelli.

Prepara i capelli prima di andare a dormire

Per evitare che i tuoi ricci si schiaccino durante la notte, non trascurare di prendertene cura prima di andare a dormire. Usa una federa di seta, oppure avvolgili in un foulard o in una cuffia dello stesso materiale. Questo infatti, riduce l’attrito e l’assorbimento di umidità, facendo sì che i tuoi capelli si mantengano morbidi e idratati durante la notte. In questo modo riuscirai a prevenire i crespo e la perdita di volume e definizione.