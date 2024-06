Come schiarire i capelli prima delle vacanze

N on solo tinture chimiche e prodotti per la decolorazione: per schiarire i capelli ci sono altre tecniche naturali fai da te da provare in casa

La primavera sta arrivando e il sole richiama i nostri capelli finalmente al vento. Non vedevamo l’ora di toglierci i cappelli per farli respirare e adesso magari il nostro sogno è vedere i nostri capelli più chiari. Ma se non vogliamo rovinarli ricorrendo a tinture troppo aggressive, esistono dei metodi per farli risplendere alla luce del sole senza prenotare un appuntamento dal parrucchiere. Oggigiorno esistono diverse modalità per schiarire i capelli, sia in modo ‘artificiale’ sia in modo naturale. Avere dei riflessi più chiari è un desiderio di molte persone che però, nel contempo, non vogliono rovinare il cuoio capelluto o spendere una fortuna dal parrucchiere. Niente paura: ad oggi si contano decine di prodotti naturali in grado di schiarire i capelli e ci sono anche numerose tecniche fai da te.

Schiarire i capelli

I capelli chiari per molte persone sono una forte attrattiva, specialmente considerando che nella maggior parte dei casi donano luminosità al viso. Tuttavia decolorare i capelli con prodotti chimici può essere abbastanza dannoso per quest’ultimi, specialmente per chi ha una chioma sottile. In commercio esistono tanti prodotti chimici e tinture appositamente pensate per schiarire i capelli. Ma l’utilizzo prolungato di questi prodotti potrebbe danneggiare il cuoio capelluto e rendere le chiome secche e opache.

Per questo motivo, vi proponiamo alcuni metodi naturali che potete provare in casa per schiarire i capelli. Una premessa però è d’obbligo: schiarire i capelli con i prodotti naturali non garantisce un’efficacia pari alle tinture chimiche. Il risultato dipende molto dal colore di base dei capelli. Più i capelli sono scuri, più la decolorazione è difficile. Sui capelli chiari, il prodotto naturale riesce ad agire con più incisività.

Come schiarire i capelli gradualmente

Per chi ha i capelli scuri può essere preferibile passare in modo progressivo ad un colore di capelli più chiaro, piuttosto che ritrovarsi improvvisamente bionde. Per questo esistono numerosi trattamenti efficaci sia da fare presso esperti che a casa con rimedi del tutto naturali. Inoltre schiarire i capelli è anche un trucco per mascherare il colore diverso della ricrescita, facendo schiaritura tono su tono. Il risultato è migliore se alle radici il colore rimane più scuro. Mentre sulle lunghezze si può giocare con sfumature più chiare di due o tre nuance. Ecco allora come provare a schiarire gradualmente i capelli.

Occorrente

Shampoo

Balsamo

Aceto

Maschera nutriente

Camomilla setacciata

Henne in polvere

Cannella

Limone

Cedro

Pennello

Pettine

Asciugamano

Miele

Consultare il parrucchiere

Per poter schiarire gradualmente i propri capelli si può ovviamente consultare il proprio parrucchiere di fiducia, che non mancherà di consigliare specifici trattamenti (come shatush, bayalage o colpi di sole) con i quali poter donare riflessi biondi o ramati anche alle chiome scure. Tuttavia, sebbene i trattamenti decoloranti siano sempre più raffinati e tali da non rovinare troppo i capelli. Esiste anche la possibilità di optare per uno schiarimento progressivo e graduale senza dover ricorrere all’aiuto di un esperto. In tal caso, alcuni prodotti naturali possono esser d’aiuto nell’ottenere questo effetto. Si avrà così l’occasione di risparmiare e non sottoporsi a trattamenti estetici comunque invasivi per il cuoio capelluto.

Utilizzare la camomilla

Un metodo per schiarire gradualmente i capelli è quello di utilizzare la camomilla. Questo prodotto naturale, ad esempio, può essere usato come shampoo estivo per dare riflessi ai capelli già esposti al sole. Chi ha i capelli chiari, può esaltare e illuminare i riflessi biondi con un semplice risciacquo con questo prodotto tutto naturale. Secca o fresca la camomilla è comunque efficace. L’infuso si prepara con un pugno di fiori e mezzo litro d’acqua. Dopodiché si fa bollire la miscela a fiamma bassa per circa trenta minuti. Prima di applicarla sui capelli si fa uno shampoo e dopo si versa il preparato sui capelli umidi.

Utilizzare l’henné

Un altro sistema per schiarire gradualmente i capelli è quello di utilizzare l’henné. Una tintura naturale di origine vegetale, il cui uso cosmetico si dice risalga addirittura alla regina Nefertiti, che lo usava per i suoi capelli lunghissimi. Per ottenere lo schiarente, occorre mescolare circa mezza tazza di henné con acqua bollente, fino a che si ottiene un composto senza grumi. Dopodiché, va aggiunto qualche goccia di limone e va fatto raffreddare. Dopo aver lavato i capelli, si applica la crema da giorno lungo l’attaccatura dei capelli. Con le mani protette da guanti si spalma l’henné ancora tiepido sui capelli puliti e umidi. Poi si stende il prodotto su tutta la chioma, aiutandosi con un pettine. Infine, si lasciano i capelli in posa dai trenta minuti a un’ora, a seconda della tonalità che si vuole ottenere.

Utilizzate il succo di limone

Per concludere, il succo di limone può rivelarsi d’aiuto in tal senso: grazie alla sua acidità, questo agrume permette di ottenere un tono più chiaro. Tuttavia, è preferibile non abusarne poiché rischia di rendere i capelli troppo secchi e poco idratati. In alternativa, si può adoperare avendo cura di usare prodotti che rinforzino la chioma, come balsamo o maschera idratante.

Come schiarire i capelli con curcuma e miele

Una delle tecniche naturali più utilizzate per schiarire i capelli è quella di applicare sul cuoio capelluto un impacco di curcuma e miele.

Le proprietà della curcuma

La polvere di curcuma contiene sali minerali, potassio, vitamina C e curcumina, efficace per il trattamento del cuoio capelluto e attiva come riflessante sulle fibre capillari. Sulla cute svolge un’azione decongestionante e risulta utile per contrastare la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita. Svolge anche un’azione purificante che, in caso di forfora, calma il prurito e lenisce le irritazioni. Inoltre, ha un’azione illuminante, offrendo una speciale luminosità ai capelli.

Le proprietà del miele

Il miele, definito non a caso il “nettare degli dei”, ha caratteristiche lenitive, nutrienti e antibatteriche. Agisce direttamente sui capelli, nutrendoli e purificandoli. Svolge anch’esso un’azione purificante, eliminando le cellule morte dalla cute. È efficace per prevenire la forfora e alleviare il fastidioso prurito che questa genera. Idrata i capelli in profondità grazie alle vitamine e ai minerali di cui è composto.

Trattamento

La curcuma può far virare la colorazione sulle tonalità dell’arancione, quindi fate attenzione al dosaggio e valutate se sia il caso di utilizzare questo ingrediente nel caso abbiate i capelli chiari.

Diluite un cucchiaino di curcuma in una tazza d’acqua bollente. Una volta raffreddato, utilizzate il miscuglio come shampoo e sciacquate i capelli.

Dopo il risciacquo, applicate un balsamo miscelandolo con 3 cucchiai di miele di acacia o millefiori, e lasciatelo in posa per 30/40 minuti. Infine, procedete all’ultimo lavaggio.

Come schiarire i capelli con lo zenzero

Schiarire i capelli con lo zenzero è possibile: si tratta di una sostanza facilmente reperibile sia nelle erboristerie (in polvere) che nei supermercati (intero), seguendo delle linee guida ben precise.

Occorrente

Zenzero 200 gr.

Rabarbaro 200 gr.

Succo di limone 50 ml.

Ammoniaca 50 ml.

Camomilla 3 bustine

Centrifugare lo zenzero in un mixer

Cambiare decisamente il look del nostro viso grazie allo schiarimento dei capelli utilizzando alcuni prodotti naturali come lo zenzero, è sicuramente l’opzione migliore per non danneggiare la cute. Inoltre l’uso della suddetta spezia è ideale anche per massimizzare il risultato gradualmente, in modo che i nostri amici non si accorgano del cambiamento di colore dei capelli. Premesso ciò, per prima cosa ci rechiamo in un’erboristeria ed acquistiamo dello zenzero e delle radici di rabarbaro. Giunti a casa, entrambi li mettiamo in un mixer, aggiungendo anche alcune gocce di limone che in questo caso funge da catalizzatore delle due spezie centrifugate.

Spalmare lo zenzero sui capelli

A questo punto, il composto lo preleviamo con un cucchiaio di legno e lo riponiamo poi in una ciotola di plastica, dopodiché lo utilizziamo con le mani, spalmandolo su tutti i capelli come facciamo generalmente sul viso per applicare una maschera. Lasciando in posa il composto per circa 15 minuti otteniamo uno schiarimento parziale dei capelli, mentre se optiamo per il doppio del tempo, possiamo ritrovarceli con una tonalità chiara e decisamente più netta.

Premesso ciò e indipendentemente dal scelta, non ci resta che provvedere al risciacquo, e poi procedere con un regolare shampoo (preferibilmente neutro), asciugando definitivamente i capelli con un telo di spugna (senza strofinare) e successivamente con il phon. A questo punto si noterà il cambio di tonalità che le prossime volte possiamo rendere ancora più evidenti, nel caso l’operazione non ci abbia soddisfatte in pieno.

Miscelare lo zenzero con l’ammoniaca

A questo punto della guida è importante aggiungere che se intendiamo schiarire subito i capelli e renderli uniformi quindi senza l’effetto colpo di sole, allora è necessario acquistare in un negozio specializzato che vende prodotti specifici dell’ammoniaca. Quest’ultima è una sostanza che va diluita al 30% e poi aggregata al composto a base di zenzero e rabarbaro preparato in precedenza. Premesso ciò, è altresì importante sottolineare che la miscela diventa a tutti gli effetti una vera e propria tintura che tuttavia escluso l’aggressività della sostanza catalizzatrice appena citata, rimane naturale e quindi non stressa più di tanto i nostri capelli.

Aggiungere la camomilla allo zenzero

A margine di questa guida proprio in riferimento a quanto descritto nel passo precedente, è importante aggiungere che se vogliamo evitare del tutto l’ammoniaca, possiamo farlo sostituendola con un’altra sostanza decisamente naturale. Nello specifico è sufficiente preparare in un bollitore da 500 ml. Una camomilla piuttosto densa, ossia inserendovi almeno 3 bustine solubili. Una volta pronta, basta seguire la procedura precedente e cioè diluire la camomilla con il centrifugato a base di zenzero (con o senza rabarbaro) e poi applicarlo sui capelli regolandoci in termini di tempo per la posa.

Come schiarire i capelli con metodi naturali

Una delle principali preoccupazioni di chi vuole schiarire i propri capelli è quella di rovinarli. Per evitare di arrecare danni al cuoio capelluto è consigliabile affidarsi quindi a dei metodi naturali. Oltre al metodo curcuma e miele ne esistono tanti altri: scopriamo quali.

Sole e mare

Il metodo più naturale in assoluto? Consiste nell’affidarsi all’estate e al caldo. Sole, mare e salsedine sono da sempre gli alleati perfetti per una schiaritura naturale dei capelli: si verrà a creare inoltre un effetto molto omogeneo.

Prodotti naturali per schiarire i capelli: la camomilla

Così come il sole, il mare e la salsedine, esistono ulteriori prodotti naturali particolarmente validi per la schiaritura dei capelli. Alcuni vantano una grande notorietà, come per esempio il miele e la curcuma di cui vi abbiamo già parlato, ma anche il limone e la camomilla. Si tratta di sostanze che, oltre alle numerose proprietà benefiche, vantano un grande effetto schiarente. Gli impacchi di camomilla sono senza dubbio una delle soluzioni migliori per schiarire i capelli in modo naturale.

Questo è probabilmente il rimedio più vecchio del mondo per schiarire i capelli, e a quanto pare funziona. Il procedimento è davvero semplice in quanto consiste in un impacco costituito da fiori di camomilla essiccati e acqua bollente. Al termine della preparazione è necessario far raffreddare il composto e applicarlo solo dopo lo shampoo e il balsamo. Infine, bisogna lasciarli asciugare al naturale. Dopo qualche applicazione si vedranno dei riflessi biondi da lasciare a bocca aperta.

Prodotti naturali: il limone

Uno degli schiarenti più diffusi e apprezzati al mondo è il limone. Questo prodotto va semplicemente spremuto e diluito nell’acqua, dopodiché deve essere cosparso sui capelli per il tempo che si vuole, in base al risultato che si desidera ottenere.

Prodotti naturali: il miele

Sebbene molte persone siano scettiche riguardo questa opzione, il miele è una delle sostanze più utili per schiarire i capelli. Mediante degli impacchi e delle maschere al miele, è possibile ottenere delle schiariture molto naturali. Il miele, infatti, meglio ancora se unito al limone, forma una maschera schiarente, da applicare prima di lavare i capelli. Mescolare due cucchiaini di balsamo, tre di miele d’acacia e uno di limone, per ottenere una crema da lasciare in posa per 40-50 minuti. Dopo basta lavare via tutto con un normale shampoo ed entro poche applicazioni qualche riflesso biondo inizierà già a vedersi.

Prodotti naturali per schiarire i capelli: la cannella

Questa spezia, mescolata con un po’ di balsamo, diventa una maschera miracolosa che renderà i capelli più radiosi. Cospargere il composto in tutta la testa e lasciar agire le proprietà della cannella tutta la notte. La mattina si possono lavare i capelli come al solito, e in meno di un mese si potranno vedere i primi risultati, soprattutto se si hanno i capelli scuri. Non effettuare questo trattamento più di una volta alla settimana.

Prodotti naturali: la birra chiara

Ecco un buon metodo che sfrutta ciò che rimane in frigo. La birra può donare dei riflessi color miele, e anche in questo caso si deve applicare prima dello shampoo. Bisogna solo lasciar sgasare una lattina di birra chiara, rovesciarla in un contenitore abbastanza grande e immergerci in capelli per cinque minuti. Poi avvolgerli dolcemente in un asciugamano e lasciar riposare per un’ora. Infine procedere con il normale lavaggio e dopo qualche trattamento si potranno vedere i risultati sperati.

Prodotti naturali: l’olio di oliva

L’olio d’oliva è un alimento con potere schiarente, che allo stesso tempo nutre il capello senza stressarlo. Applicate, dunque, un po’ d’olio su tutti i capelli e fate asciugare al sole per almeno un’ora, come consigliato al passo precedente. Al termine del trattamento lavate con dello shampoo al limone, che sgrassa i capelli eliminando qualsiasi residuo d’olio. Inoltre quest’agrume contribuisce a schiarire ulteriormente il capello. Effettuate il trattamento più volte, ma mai nella stessa giornata.

Prodotti naturali: olio di germe di grano

Si tratta di un olio ricavato esclusivamente da prodotti naturali, acquistabile in erboristeria. Per eseguire il trattamento fate degli impacchi con l’olio e lasciate agire su tutti i capelli per circa 30, 40 minuti. Questo trattamento idrata la cute e dona splendore al capello; per ottenere un buon risultato si deve ripetere l’applicazione più volte, sino ad ottenere un risultato soddisfacente.

Prodotti naturali: il rabarbaro

Strano ma vero: anche la radice di rabarbaro può aiutarti a schiarire in modo naturale i capelli. Fatelo a pezzettini fino a riempirne una tazza e lasciatelo bollire in due tazze d’acqua. Quando sarà freddo filtrate e usate il liquido della bollitura per sciacquare i capelli. Lasciate agire per dieci minuti poi lavate con acqua.

Prodotti naturali: il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è un grande aiuto per l’igiene dei capelli perché è in grado di eliminare i residui di smog e addolcisce l’acqua resa troppo dura dal calcare. Se usato con regolarità sui capelli, inoltre, ha un potere schiarente. Il bicarbonato può essere mescolato al balsamo abituale e lasciato agire per qualche minuto sui capelli; oppure semplicemente si può mescolare con acqua fino ad ottenere una pasta spessa da applicare sula lunghezza dei capelli, ripetendo l’operazione almeno una volta a settimana per qualche mese.

Prodotti naturali: la vitamina C

L’acido ascorbico, o vitamina C, ha un effetto schiarente sui capelli. Tritate una decina di compresse di vitamina C riducendole in polvere fine e aggiungi dello shampoo. Mescolate fino ad ottenere una pasta consistente. Inumidite i capelli e applicate la miscela di shampoo e vitamina C. Avvolgete nella pellicola i capelli e lasciate agire per un paio d’ore. Quindi risciacquate e applicate un balsamo. La schiaritura sarà di almeno un paio di tonalità.

Prodotti naturali: l’aceto

L’aceto, in particolare quello di mele, se applicato a lungo e con costanza dà i suoi risultati sui capelli, accentuandone i riflessi chiari. Usatelo per inumidire i capelli e lasciatelo agire per qualche minuto prima di sciacquare. Con l’aceto è necessario più tempo ma, se avrete la costanza di ripetere l’operazione avrete un graduale cambio di tonalità.

Prodotti naturali: il sale

Sappiamo bene come il mix di sole e acqua di mare schiariscano gradualmente i nostri capelli. Un effetto simile possiamo ottenerlo anche a casa utilizzando del semplice sale marino. Prendiamo una bella tazza di sale a cui aggiungeremo dell’acqua e applichiamo il tutto sui capelli. Lasciamo che faccia il suo effetto per una decina di minuti e poi risciacquiamo. Applichiamo sempre un balsamo per evitare che il sale secchi eccessivamente i capelli. Un consiglio in più: la miscela di acqua e sale, spruzzata sui capelli serve anche a creare quelle belle onde naturali effetto-mare, oggi così tanto di moda.

Come schiarire i capelli con la birra

Come abbiamo visto, la birra è uno dei metodi naturali più efficaci per schiarire i capelli. Con la birra si possono schiarire i propri capelli, donando un colore biondo ambrato, ma per riuscire al meglio bisogna avere una colorazione di base abbastanza chiara. Sui capelli scuri è una procedura un po’ più complessa ed è difficile che riesca. Vediamo passo passo come fare.

Occorrente

birra

capelli

acqua

Eliminare l’anidride carbonica

Come prima cosa bisogna procurarsi la birra: da evitare quella a doppio malto, scura o con elevato grado alcolico. Vanno bene le birre economiche anche perché più leggere. Quindi, per evitare di danneggiare il cuoio capelluto è necessario eliminare l’anidride carbonica presente: per farlo bisogna travasare più volte da un recipiente all’altro sino a quando non viene eliminata la schiuma.

Versare la birra

Versare la birra sulla testa, lentamente e lasciando che il liquido impregni bene ogni millimetro di cute. Nel caso si hanno i capelli lunghi, converrà immergerli per tutta la loro lunghezza nella caraffa contenente la birra e lasciarli “affogati” per alcuni minuti. La durata dell’immersione è molto importante, così come il tempo che si utilizza per l’applicazione della birra sulla cute. Si può avvolgere la testa in una pellicola di plastica trasparente e poi in un asciugamano e lasciare agire il prodotto per almeno un’ora; oppure si può lasciare asciugare i capelli al sole, in questo modo l’effetto sarà più evidente ed i tempi di applicazione saranno ridotti notevolmente.

Sciacquare i capelli

Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. L’uso della birra, a causa dell’alcool in essa contenuto, potrebbe tendere a seccare i capelli. Conviene perciò, dopo il risciacquo, applicare una maschera nutriente, oppure utilizzare un balsamo per ridare morbidezza alla capigliatura. In questo modo si otterranno capelli schiariti e sfumature dorate, grazie alla birra.

Come si può capire ed anche imparare, schiarire i capelli grazie all’utilizzo della semplice e comune birra, è davvero molto facile, basta poco e da davvero tante soddisfazioni.

Come schiarire i capelli con il sole

Il sole e il mare, come detto, sono degli schiarenti naturali. Durante il periodo estivo, sicuramente, può essere più semplice schiarire i capelli, per chi possiede già una base molto chiara. Questo avviene grazie all’effetto del mare e del sole che, soprattutto se vengono combinati insieme, consentono di ripristinare il biondo naturale tipico dei tempi dell’infanzia. In questa semplice ed esauriente guida proveremo ad illustrarvi come riuscire a schiarire i capelli con il sole e con altri espedienti altrettanto utili.

Applicare un infuso

Per massimizzare il biondo naturale che si possedeva da piccoli è possibile sfruttare l’effetto schiarente del sole durante l’esposizione estiva in spiaggia, grazie all’utilizzo di un infuso che successivamente dovrà essere applicato sui capelli. Per preparare questo genere di prodotto è necessario, per prima cosa, procurarsi cinquecento millilitri di acqua marina e cinque bustine di camomilla solubili in acqua senza l’aggiunta di zuccheri. Queste ultime sono facilmente reperibili in commercio, soprattutto all’interno dei negozi che vendono articoli di generi alimentari per le persone affette dal diabete mellito. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari anche un limone ed un po’ di olio di oliva.

Usare l’acqua di mare

Per iniziare la preparazione di questo speciale composto schiarente, è necessario mettere l’acqua di mare (circa 500 ml) in un pentolino, per poi versare anche le cinque bustine di polvere di camomilla. Successivamente è necessario andare a riscaldare il tutto a fuoco lento, per poi lasciare bollire il composto per un tempo che si aggira intorno a circa sei minuti. A questo punto, occorre attendere che la soluzione si raffreddi, per poi aggiungere il succo di metà limone ed un cucchiaio di olio di oliva. Questi ingredienti naturali sono ideali per conferire la giusta dose di lucentezza e di morbidezza ai propri capelli.

Come usare l’impacco

L’impacco che è stato realizzato nella maniera che vi abbiamo descritto può essere portato in spiaggia, per poi essere applicato su tutta quanta la lunghezza dei capelli proprio nel momento dell’esposizione ai raggi solari. Successivamente, questo impacco deve essere lasciato agire in posa per un tempo pari a circa quaranta minuti. In seguito, si può procedere a risciacquare la chioma con l’acqua del mare, facendo in modo che sia il sole ad asciugarli. In seguito, occorre lavare nuovamente i capelli, una volta fatto ritorno a casa, utilizzando uno shampoo ed un balsamo alla camomilla.

Anche questi due prodotti sono di facile reperibilità, e possiamo trovarli nei comuni supermercati oppure in un’erboristeria. Per concludere, è necessario precisare che bisogna ripetere questo trattamento ogni qualvolta che ci si espone al sole. Il risultato finale è garantito, ed un aspetto da non sottovalutare è che non viene utilizzato alcun prodotto chimico potenzialmente nocivo.

Come schiarire i capelli con la camomilla

La camomilla è una pianta dalle mille proprietà, utilizzata non solo in cucina, ma anche in campo omeopatico ed erboristico. Oltre al suo effetto calmante, la camomilla ha un alto potere schiarente, ed è per questo motivo che trova largo impiego nella composizione di shampoo e creme. In questa guida vi spiegheremo come schiarire i capelli castani con la camomilla, in modo facile e ottenendo ottimi risultati, senza la necessità di recarsi dal parrucchiere. Volendo si possono ottenere dei bellissimi colpi di sole.

Procedimento

Prima di fare lo shampoo, appoggiate sul fuoco un pentolino e portate a ebollizione, quindi spegnete il fuoco e immergete al suo interno 2 bustine di camomilla e procedete con il lavaggio. Nel frattempo che li lavate, applicate prima lo shampoo, poi il balsamo (o la maschera). Dopo aver fatto l’ultimo risciacquo, spargeteci sopra la camomilla che ormai si sarà raffreddata (per evitare spiacevoli inconvenienti vi consiglio di verificarne il calore prima di versarla). Dopo di questo, potete tamponarli con l’asciugamano. Secondo il periodo dell’anno in cui vi trovate, si può procedere in due modi: se è estate asciugatevi normalmente i capelli stando al sole, se è inverno usate l’asciugacapelli (anche il sole vi aiuterà a schiarirli).

Usare i fiori secchi

Un altro modo per utilizzare la camomilla è quello di utilizzarne i fiori secchi, che potete acquistare presso qualsiasi erboristeria. Per mezzo litro d’acqua vi occorreranno circa due cucchiaini di fiori di camomilla. Mettete l’acqua sul fuoco e non appena giunge a bollore, unite i fiori e fate cuocere per alcuni minuti in modo da ottenere un decotto di camomilla. Una volta pronto, filtratelo e fatelo intiepidire. Dopo aver lavato e sciacquato i capelli, cospargete tutta la chioma con il decotto e fate agire per una decina di minuti. Asciugate normalmente.

Camomilla e limone

Un altro modo e quello di aggiungere al decotto di camomilla il succo di mezzo limone. Questo frutto, data la presenza di acido malico e ascorbico (vitamina C) concentrati nel suo succo, è in grado di rendere la vostra capigliatura più chiara e vi farà avere dei bellissimi colpi di sole naturali. Usate metà succo di limone mettendolo in un bicchiere e versateci della camomilla. Una volta lavati i capelli colate il contenuto sugli stessi, massaggiate per un paio di minuti, e fate agire per una ventina di minuti, e risciacquate. Potete eseguire quest’operazione 2-3 volte per una decina di giorni. Se fate quest’operazione durante l’estate, vi consiglio di far asciugare i capelli al sole.

Come schiarire le punte dei capelli

Per avere una capigliatura che sia sempre lucente e vitale, è necessario seguire specifici accorgimenti sul taglio o sul colore. Un vero e proprio must contemporaneo, famoso anche tra le dive americane e italiane, è rappresentato dalle ombreggiature più chiare che si possono costruire sulle punte. Questa moda è in grado di donare riflessi dorati, color rosa, oppure porpora.

Davvero il meglio che ogni donna possa chiedere. Inoltre, per prendersi cura di una tale capigliatura, occorrerà fare ben poco, perché la novità riguarda solo l’estremità e non necessita di ritocchi alla radice. La conseguenza più negativa però, è che spesso, per schiarire le punte, si ricorre a prodotti che contengono perossido d’ossigeno, il quale danneggia la cheratina, determinando la formazione delle doppie punte. Ecco quindi alcune indicazioni su come schiarire le punte dei capelli, ricorrendo esclusivamente a rimedi di tipo naturale.

Occorrente

1 cucchiaio di miele liquido

6 cucchiai di acqua distillata

1/2 cucchiaio d’olio d’oliva

1 cucchiaino di cannella o zenzero

100 g di fiori di camomilla

Succo di limone

100 g di curry

Preparare un infuso a base di camomilla

Molte donne hanno spesso pensato di sperimentare un differente colore di capelli, pur senza avere veramente la voglia di fare tinte o effettuare cambiamenti troppo rivoluzionari. In questi casi, la soluzione migliore è proprio quella di praticare un intervento poco invasivo, rappresentato appunto dal ravvivamento dei riflessi naturali, iniziando a schiarire i propri capelli solo sulle punte.

Uno dei metodi più efficaci e naturali per schiarire le punte dei capelli è rappresentato dalla possibilità di preparare un prodotto a base di camomilla. Acquistate in erboristeria dei fiori di camomilla e metteteli in infusione per 15-20 minuti. Dopo aver fatto raffreddare il prodotto, spruzzate sulle punte dei capelli ancora bagnati, dopo aver effettuato uno shampoo. L’effetto schiarente sarà davvero immediatamente evidente.

Realizzare un impacco misto

Ma per schiarire le punte dei capelli, esistono anche altre possibilità. Preparate un impacco unendo una noce di burro di karité e un cucchiaio di miele ad un infuso di camomilla: sarà nutriente per la vostra chioma. Aggiungete poi del succo di limone, un cucchiaio di olio di germe di grano e il curry se volete rinforzare ulteriormente. Per una crema che nutre e schiarisce allo stesso tempo, addizionate semi di lino, camomilla o limone, ad un balsamo a vostra scelta. In erboristeria inoltre, trovate un colorante chiamato henné, disponibile in varie sfumature da applicare con l’aggiunta di sostanze acide come il limone.

Utilizzare acqua distillata e miele liquido

In alternativa è possibile proporre il metodo chiamato “schiaritura inglese”. Non è aggressivo e agisce sfruttando il perossido d’ossigeno, scaturito dalla miscela. La formula che non può subire variazioni consiste nell’unire acqua distillata, miele liquido e olio d’oliva a cannella o zenzero. Applicate dopo due ore dalla preparazione, vi darà riflessi sempre più chiari evitando l’azione aggressiva dell’acqua ossigenata.

Schiarire i capelli scuri

Schiarire i capelli già chiari con metodi naturali è abbastanza semplice. Ma se la base è scura? Purtroppo, se si hanno i capelli scuri, può essere difficile cambiare totalmente colore dei capelli senza ricorrere al parrucchiere, ma è comunque possibile.

Come non fare la decolorazione

Se i vostri capelli sono naturali, non troppo scuri e mai tinti prima, potrete raggiungere il risultato che desiderate anche applicando direttamente la tinta scelta, senza passare per la decolorazione, tappa invece obbligata per chi ha già fatto delle tinte oppure ha i capelli molto scuri.

I trattamenti per colorare i capelli

Una decina di giorni prima di sottoporvi alla tinta, specialmente se dovete prima decolorare i capelli, sarà opportuno curare i capelli in modo più accurato in modo tale da preparare i capelli a ricevere il trattamento di colorazione che comunque è aggressivo. Utilizzate quindi shampoo, balsamo e maschera per capelli molto delicati e nutrienti, se vi è possibile fate anche degli impacchi pre- shampoo con oli per capelli adatti, come l’olio di cocco, di malaleuca, di argan oppure del comune olio d’ oliva. Lasciate in posa 30 minuti e procedete poi al normale lavaggio.

Come usare la tinta

La tinta prescelta potrete acquistarla in profumeria, supermercato o nei negozi rivenditori per parrucchieri (soprattutto se dovete anche decolorare). Miscelate i prodotti come da istruzioni sulla scatola e seguite con cura tutti i passaggi indicati. Nel caso necessitiate di decolorazione allora procedete in maniera molto rapida all’applicazione del prodotto, per evitare il più possibile antiestetiche macchie di colore. Se avete i capelli molto scuri è probabile che dobbiate ripetere l’operazione più volte. Raggiunto un certo grado di schiaritura, lavate ed asciugate i capelli ed applicate il tonalizzante, il quale vi uniformerà la capigliatura (mascherando eventuali macchie) e vi donerà il colore definitivo che avete scelto.

Come schiarire i capelli tinti

Chi lo ha detto che i capelli tinti non possono essere schiariti? In realtà è possibile farlo in casa in modo piuttosto semplice, soprattutto se la base di partenza è chiara.

Occorrente

olio di cocco

foglie di camomilla

phon

succo di limone

sole

balsamo

Utilizzare uno shampoo aggressivo

Il metodo migliore e il più semplice rimane quello di infilarci sotto la doccia appena ci rendiamo conto della situazione. Insieme ad uno shampoo con ph aggressivo utilizziamone uno trasparente. Laviamo bene la chioma, distribuendo i prodotti dalla radice alle punte. Prima del risciacquo finale utilizziamo uno shampoo schiarente. In commercio esistono prodotti di varie marche, se siamo indecisi su quale acquistare chiediamo alla nostra parrucchiera di fiducia oppure alla commessa presente in negozio il giorno dell’acquisto.

Se il risultato ottenuto non è soddisfacente continuiamo a lavare i capelli con le stesse modalità nei giorni seguenti. In alternativa possiamo preparare un miscuglio con due cucchiai di succo di limone e uno di balsamo. Come nel caso precedente, se la tinta è stata fatta da poco, i risultati sono visibili nel giro di breve tempo. Non è un prodotto chimico e ha bisogno di costanza nel trattamento per dare risultati.

Stendere la maschera all’olio di cocco

È consigliabile comprare una maschera nutriente per il benessere dei capelli e ridare vitalità dopo questi trattamenti. Anche l’olio di cocco dà buoni risultati. Se è estate possiamo andare al mare infatti il sale schiarisce i capelli e il sole è un buon alleato. Se ci sentiamo insicure nel correre ai ripari per conto nostro, rivolgiamoci direttamente alla parrucchiera e ripariamo il problema tramite i consigli di una professionista; in questo modo risolviamo tutto senza paura di sbagliare nuovamente. È bene cercare in ogni modo di seguire, alla lettera, i consigli presenti in questa guida, perché solo così facendo potremo avere la certezza di non rischiare di rovinare i capelli, ma tenerli sempre in ottima salute, forti e vitali!

Schiarire i capelli con il balayage

Pur non essendo una tecnica naturale, schiarire i capelli con il balayage garantisce un effetto naturale e delicato, perfetto per dare nuova luce alla chioma.

Cos’è il balayage

Nato in Francia negli anni Settanta, il balayage ha trovato il suo successo negli Usa, per poi ritornare con un gran seguito anche nel Vecchio Continente. Si tratta di una tecnica di schiaritura amatissima, che non passa mai di moda. È elegante e delicata, ancora gettonatissima nei saloni. Il segreto? I riflessi sfumati, quasi baciati dal sole, e quel suo tocco di naturalezza, che rendono il balayage amato dalle donne di tutte le età.

Il balayage biondo resta il più conosciuto, ma ti sbagli se pensi che devi per forza imbiondire i tuoi capelli. La tecnica, infatti, è versatile, si può personalizzare molto bene e si adatta perfettamente alla tua tonalità naturale. Quindi, prova le sfumature rosse o castane, quelle color caramello o miele. Anche se sei bruna, il balayage può irradiare la tua chioma. Si tratta di una modalità di schiaritura a mano libera. Per realizzarla, è necessario decolorare i capelli di una o due gradazioni rispetto al colore naturale. La tua chioma apparirà più lucente e luminosa, donando all’acconciatura un effetto sfumato, naturale e omogeneo, senza stacchi netti.

Come si esegue il balayage

Per un risultato che sia veramente mozzafiato, è bene affidarsi ai migliori hairstylist. Per eseguire la tecnica, i capelli devono essere divisi in grandi ciocche, quasi formando le punte di una stella, poi si procede con la decolorazione su alcune zone. Naturalmente resta fondamentale l’armonia delle sfumature, dando vita a un gioco sinuoso di luci e ombre.

La moda delle star

Insomma, è la tendenza del momento e anche le vip non possono farne a meno. Silvia Toffanin, per esempio, ha usato il balayage per schiarire i suoi capelli castani. Il chiaro appare ben bilanciato dallo scuro: e così ecco che il castano delle radici si trasforma gradualmente nel biondo freddo delle punte. Le due tonalità si fondono in maniera omogenea, equilibrata e naturale.

Le differenze con lo shatush

All’apparenza tra balayage e shatush non vi sarebbe alcuna differenza. In entrambi i casi, infatti, si schiariscono i capelli conferendo alla chioma un aspetto naturale. La procedura però non è la stessa. Se lo shatush prevede solo la decolorazione, con il balayage è possibile prima decolorare e poi colorare. In questo caso, inoltre, la tinta riguarda l’intera chioma. Con lo shatush, invece, sono coinvolte solo le punte. Diversa anche l’applicazione: nel primo caso si dividono i capelli in ciocche e poi si passa il colore, mentre nel secondo caso le ciocche vanno prima cotonate e poi si applica il decolorante.

Le differenze con i colpi di sole

Per schiarire e illuminare i tuoi capelli puoi optare anche per i colpi di sole, ma perché sono diversi dal balayage? In quest’ultimo caso, applicando il decolorante a mano libera, si ottiene un effetto più movimentato. La modalità e il risultato sono diversi quando si parla di colpi di sole (o highlights). In tal caso, infatti, il colore deve essere applicato in modo netto su ciocche precise, più o meno ampie. La posa del prodotto sui capelli deve poi avvenire all’interno delle cartine di alluminio. Così facendo, il decolorante evita di toccare zone della chioma che non si vogliono schiarire.

Come schiarire di un tono i capelli

Se non volete cambiamenti drastici alle capigliature ma preferite rimanere sul sobrio, donando semplicemente luminosità alla chioma, la soluzione migliore è di schiarire di un tono il colore dei capelli. Vediamo insieme come farlo, attraverso pochi e semplici passaggi, con utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere un risultato superbo.

Occorrente

Infuso alla camomilla

Impacco al miele

Succo di limone diluito in acqua

Shampoo o lozione schiarente

Tinta con o senza ammoniaca

Acqua ossigenata

Erogatore spray

Prodotti naturali per schiarire di un tono i capelli

I metodi naturali che abbiamo visto nei paragrafi precedenti sono perfetti per schiarire di un tono i capelli. La camomilla al fine di schiarire i capelli è uno dei metodi usati anche dalle nostre nonne. Prepariamo una tisana, magari mettendo una dose abbondante di questo prezioso fiore, preventivamente essiccato al sole se lo abbiamo colto nei prati. Nel caso non fossimo così fortunate, acquistiamo la camomilla in filtri, scegliendo la migliore. La quantità da preparare dipende dalla lunghezza dei capelli. Risciacquiamo i capelli puliti con la camomilla, oppure spruzziamo il prodotto su tutta la capigliatura con un erogatore spray. Infine, lasciamo asciugare i capelli al sole, se possibile. Il sole oltre ad asciugare i capelli, potenzierà l’effetto della camomilla e darà il suo efficace contributo nello schiarimento della chioma. In alternativa alla camomilla, possiamo applicare, allo stesso modo, del succo di limone diluito con acqua. In questo caso evitiamo l’esposizione diretta al sole perché il limone tende a seccare i capelli. Il limone è utile non solo per schiarire i capelli, ma anche per diminuire il loro effetto untuoso e grasso. Anche il miele possiede ottime proprietà schiarenti che possiamo utilizzare per abbassare di un tono il colore di capelli. Prepariamo un impacco e lasciamolo agire sui capelli per almeno 30 minuti. Oltre a schiarire, l’impacco renderà i capelli nutriti e morbidi.

Prodotti con ingredienti chimici per schiarire i capelli

In alternativa ai metodi naturali, che in genere sono i migliori ed i meno aggressivi sui capelli, è possibile ricorrere a prodotti specifici di uso quotidiano, quali shampoo o lozioni schiarenti. Anche questi prodotti sfruttano in genere le proprietà schiarenti del limone o della camomilla, potenziandoli però con determinati ingredienti chimici. Balsami nutrienti o maschere riequilibranti permetteranno ai capelli di non sfibrarsi troppo.

Tinte schiarenti per diminuire di un tono il colore dei capelli

Chi non riesce ad aspettare e vuole un risultato immediato già dopo la prima applicazione, deve ricorrere ad una tinta schiarente per capelli. Se abbiamo capelli molto lunghi, dovremo acquistarne sicuramente due confezioni. La tinta per capelli si acquista presso supermercati oppure profumerie. In commercio ne esistono due tipi: con e senza ammoniaca. Le prime garantiscono un risultato duraturo e permanente, le seconde, invece, tendono ad andarsene con una serie di lavaggi.

Acqua ossigenata per schiarire di un tono i capelli

Le più esperte e coraggiose utilizzano l’acqua ossigenata. Anche questa va vaporizzata su tutti i capelli uniformemente. Questo metodo sulle castane e brune potrebbe portare ad un antiestetico color arancione, va quindi usato con cautela e le dovute attenzioni. Nel caso che questi metodi per schiarire di un tono i capelli, non ci convincano, non esiste alcun problema! L’estate è finalmente arrivata e la luce del sole porterà gli stessi risultati. Schiarire i capelli è un processo delicato e che richiede qualche attenzione per poter essere effettuato in maniera corretta ed evitare quindi problemi. Ricordiamo in ogni caso che, anche se non è difficile schiarire i capelli con metodi naturali o meno, non sempre il risultato è quello desiderato. Se dovesse succedere qualche imprevisto, ricorriamo quindi a chi è più esperto di noi.