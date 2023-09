Come usare l’olio di jojoba sui capelli grassi

S e combattete con i capelli grassi e desiderate ridare loro un po' di luce e di forza, potete ricorrere a un cosmetico naturale come l'olio di jojoba. Ecco come usarlo.

Proprietà

L’olio di jojoba contiene vitamina E e vitamine del gruppo B (soprattutto B2 e B3), esteri cerosi, antiossidanti, sali minerali (in particolare iodio, rame e zinco), carboidrati, proteine, fibre, acido erucico, oleico e gadoleico. Ha proprietà emollienti, disinfettanti, antimicotiche, idratanti, lubrificanti e antiage.

Trattamento

Applicate l’olio di jojoba almeno una volta alla settimana come impacco pre-shampoo. Massaggiate bene il cuoio capelluto così da riattivare la circolazione sanguigna e stimolare la crescita. Per incrementare l’efficacia dell’olio, mescolatelo con qualche goccia di olio di melaleuca e di rosmarino, lasciando agire l’impacco per un ventina di minuti prima del lavaggio. Con questa applicazione, riequilibrerete l’eccesso di sebo, dando sollievo al cuoio capelluto grasso e ostacolando anche la caduta dei capelli. L’olio è utile anche per combattere la forfora e il prurito che questa comporta.

Altri benefici

Oltre che per i capelli, l’olio di jojoba è benefico anche per le labbra (può essere utilizzato al posto del burro cacao contro la secchezza e le screpolature), le unghie (per ammorbidire le cuticole e rinforzare la lamina ungueale), i talloni (per prevenire e curare le screpolature). Inoltre, se usato prima e dopo la depilazione e la rasatura, aiuta a lenire le irritazioni della pelle.