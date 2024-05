Il ritorno delle “mani alla menta”: una manicure delicata ed elegante

T orna il verde menta, il colore che ci accompagnerà per tutta l'estate: ecco su quali unghie sta meglio e come declinarlo

La primavera 2024 ha riportato sulle nostre mani i colori pastello. Ma l’estate sarà tutta alla menta. Torna, infatti, il colore verde che rende la manicure delicata ed elegante, perfetta per unghie corte e dalla forma ben definita.

Un colore affascinante, il verde menta, che sposa perfettamente la tendenza minimal degli ultimi mesi. Se anche tu preferisci la semplicità alle nail art complicate e alle decalcomanie, questa manicure sobria fa sicuramente al caso tuo.

Che si tratti di pistacchio, matcha o menta, le sfumature del verde pastello donano alle unghie un tono luminoso ma chic. Inoltre, puoi optare per almeno sei modi diversi di sfoggiare questa tonalità perfetta per la primavera. Puoi scegliere una nuance più cremosa e tenue oppure un verde chiaro vivace, ma la menta è il colore che vedremo ovunque nelle prossime settimane, un po’ come i gelati al gusto menta.

Mani alla menta: come ottenerle

Per una manicure verde menta davvero brillante, dovresti iniziare la tua routine di cura delle unghie con un rinforzante e finirla con un top coat ultra brillante. Ma attenzione: questa tonalità sta bene con le unghie corte. Potresti optare per la forma squoval, una fusione tra unghie quadrate e a mandorla che sta bene a tutte e fa sembrare le dita più lunghe e le mani più eleganti.

Le unghie squoval sono considerate una delle forme più trendy per la primavera, quindi ha senso abbinarle a una delle tonalità più popolari di questa stagione per ottenere una manicure chic e sobria, anche se si opta per la variazione più brillante della menta.

French manicure alla menta

La French manicure quest’anno è tornata prepotentemente di moda. Perché non abbinarla alle mani alla menta? In questo caso, meglio optare per una forma delle unghie a mandorla e applicare una tonalità verde pastello, menta tenue e pistacchio al posto della lunetta bianca.