Da 30 anni regina delle passerelle e icona di stile, Heidi Klum sa sempre come stupire con i look restando però fedele a sé stessa. Bellissima e sensuale, ma anche allegra e giocosa: caratteristiche che la supermodella riesce sempre a esprimere e a valorizzarle con i look. Se gli outfit che sceglie per gli eventi mondani e nella vita privata sono sempre studiatissimi, lo sono altrettanto gli hair style. La lunga chioma bionda è un suo tratto caratteristico, al quale ha concesso pochissime deroghe nel corso degli anni. Negli ultimi giorni si è lasciata andare a un piccolo colpo di testa ravvivando la capigliatura con un taglio scalato dall’aspetto casual e dall’anima chic. Una scelta di stile azzeccatissima e ovviamente di tendenza, che forse potresti sperimentare anche tu.

Capelli lunghi e scalati

Avvistata di recente a spasso a New York, Heidi Klum sfoggiava un taglio di capelli dal fascino retrò. L’ispirazione è chiaramente anni Settanta, con le caratteristiche ciocche scalate su più livelli che incorniciano il viso con leggerezza, e che rimandano subito l’immaginazione a quel periodo. La chioma è lunghissima, ma i livelli di sovrapposizione sono molti così da creare un audace gioco di movimenti. Lo stile generale è casual e naturale, ma attenta a non farti ingannare dalle apparenze: l’haistyle della top model è studiato alla perfezione proprio per sembrare così spontaneo. Inoltre le scalature risultano enfatizzate anche dal il biondo dorato dalle mille sfaccettature, e da uno styling selvaggio.

I punti di forza del nuovo taglio di Heidi Klum

Il taglio scalato di Heidi Klum ha il vantaggio di alleggerire la sua chioma folta e corposa. In questo modo si dona vitalità e movimento, e si scongiura il rischio che appaia spenta. Questo taglio di capelli dona carattere e dinamicità, e coniuga perfettamente l’eleganza alla praticità. Inoltre incornicia il viso alla perfezione, evidenziando tutta la bellezza di chi lo porta. È un hair style molto versatile e pratico perché richiede poca cura sia nel mantenimento che nello styling: più le onde saranno selvagge e maggiore sarà l’effetto.

Perché copiarlo?

Il taglio scalato di Heidi Klum è perfetto per te, se vuoi sentirti ribelle ma non vuoi rinunciare all’eleganza. Puoi portarlo in molti modi, liscio o acconciato in morbide onde, ma ricordati che darà il meglio di sé con un semplice colpo di phon. Per questo è l’ideale se cerchi un hair style che sia semplice da gestire con pochi colpi di spazzola: in un attimo sarai pronta per le tue commissioni mattutine, ma anche per gli appuntamenti serali. Nonostante il tocco selvaggio, mantiene comunque la sua classe innata e per questo motivo è perfetto a qualunque età. E se lo consiglia una come Heidi Klum, che di stili e tendenze se ne intende davvero, di certo ti puoi fidare.

