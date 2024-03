Hydro Bob: il nuovo trend che fa brillare i capelli come rugiada

A rriva dalle passerelle il nuovo taglio di capelli che illumina l'estate: ecco di che cosa si tratta e come realizzarlo (la tua chioma ringrazierà)

L’aria di primavera ti ispira la voglia di cambiare taglio di capelli? Non c’è bisogno di mettersi a sfogliare riviste di moda per cercare una ispirazione: nelle ultime settimane si sta diffondendo rapidamente un nuovo hair trend: l’hydro bob. Di che cosa si tratta?

Che cosa è l’Hydro bob

Il nome è stato coniato dal famoso hair stylist Tom Smith, che sui social ha spiegato: “L’hydro bob è la reincarnazione del Boy bob della scorsa primavera”. In caso lo avessi dimenticato, il Boy bob era il caschetto corto ispirato ai tagli di capelli di alcuni dei più famosi cantanti delle boyband degli Anni Novanta, come Robbie Williams o Nick Carter dei Backstreet Boys.

Solo che quest’anno quel taglio di capelli acquista un elemento di alta moda che lo rende più affascinante: l’effetto bagnato, rugiadoso, come molti make-up che vanno di moda in questi ultimi giorni.

Capelli corti e con l’effetto bagnato

In fondo, c’era da immaginarselo. Sugli ultimi red carpet abbiamo spesso visti capelli con effetto bagnato. Ma il taglio primaverile più corto sembra ancora più coordinato e intenzionale. In più c’è un elemento da non sottovalutare assolutamente: l’Hydro bob non ha una lunghezza predefinita, ma la forma può essere adattata alla persona che sfoggerà questo stile di capelli.

In questo caso, il tuo hair stylist di fiducia può tenere conto dei tuoi lineamenti e creare una lunghezza che si trova tra le labbra e la metà del collo. L’uso di prodotti per lo styling darà poi definizione e tenuta al taglio, per renderlo perfetto per chi ama tagli “controllati” e raffinati.

Come realizzare l’Hydro bob

Una volta scelto il caschetto e la lunghezza con il tuo parrucchiere, la manutenzione sarà molto semplice e pratica. Anche per chi non ha molto tempo da dedicare ogni mattina. Per ottenere l’effetto bagnato ci sono due modi: con i prodotti per lo styling senza risciacquo, che danno idratazione e definizione senza far sembrare i capelli grassi.

Oppure, ma questa soluzione è più audace, usando la tua maschera riparatrice o idratante preferita come prodotto per lo styling e lasciandola tra i capelli. Non solo otterrai definizione, ma allo stesso tempo godrai degli effetti del trattamento. La tua chioma sarà così fantastica nello stile, e a lungo lungo termine ne risulterà rafforzata.

Come acconciare l’hydro bob

Una volta realizzato l’effetto bagnato, puoi modificare lo stile con alcuni dettagli cool. Per esempio, potresti tenere una ciocca di capelli dietro un orecchio oppure fare una riga in mezzo e mettere le due estremità dietro entrambe le orecchie, magari abbinando orecchini di tendenza. Fare la riga di lato, divisioni laterali. Insomma, puoi sbizzarrirti e divertirti per tutta la primavera.