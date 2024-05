L a super top model lancia un taglio di capelli ispirato agli Anni Settanta. Ecco come realizzarlo e tanti modi diversi per sfoggiarlo

La prima è stata Gigi Hadid: la super top model si è così innamorata del caschetto a taglio d’elefante da sfoggiarlo al Met Gala 2024. Subito dopo, altre star l’hanno imitata. E adesso questo taglio di capelli ispirato agli Anni Settanta promette di diventare il nuovo trend dell’estate.

Il “taglio a zampa d’elefante” ha una lunghezza midi ed è ispirato alla silhouette di una campana. Inoltre, ricrea la forma dei jeans a zampa d’elefante. È sottile sulla testa più vicino alla riga e si allarga con volume alle estremità, può essere portato con o senza frangia e con una pettinatura perfetta oppure più spettinata.

Caschetto a zampa d’elefante: perché sceglierlo

La moda quest’anno si sta ispirando agli Anni Settanta. Sono tornati i jeans a zampa d’elefante, perfetti per la stagione estiva. E anche il mondo del beauty risente di queste influenze retrò. Questo caschetto offre la possibilità di allontanarsi dai bob che abbiamo visto negli ultimi anni. Inoltre, elimina il problema dei capelli che svolazzano sulle spalle. Infatti, il caschetto a zampa d’elefante segue la curva del collo e della spalla, ed è molto divertente. Puoi inserirlo nella tua estetica quotidiana senza troppo impegno. È un modo perfetto per aggiungere un nuovo tocco e un po’ di stile a un bob normale.

Caschetto a zampa d’elefante: un taglio versatile

È possibile modificare il livello di morbidezza. Più le estremità “capovolte” sono perfette e l’aspetto sarà drammatico. Se vuoi mostrare un viso più simmetrico, opta per una riga centrale e un perfetto capovolgimento netto alle estremità. Se preferisci un look più morbido, prova una riga laterale, e a infilare un lato dietro l’orecchio. Puoi renderlo esagerato oppure morbido e strutturato.

Come pettinarsi da sole

Come primo passo, pre-asciuga delicatamente le radici dei capelli con un movimento verso il basso. Quindi, dopo aver passato una mousse per lo styling o uno spray termoprotettore per le punte, usa una piccola spazzola rotonda per arricciare i capelli all’insù.

Se i tuoi capelli non reggono la piega a lungo, prova ad avvolgere le estremità in un piccolo rullo di velcro e lasciali raffreddare. Termina con una lacca a tenuta forte. Per un look più morbido da giorno, scuoti i capelli dopo lo styling e aggiungi uno spray texture per un risultato meno perfetto.