Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è ritrovata a riflettere su come indossare i gioielli per impreziosire i look. Perché la verità, essenzialmente, è questa: non servono tessuti preziosi, non servono borse griffate… a volte, tutto ciò che occorre è proprio il gioiello giusto, quello che crea un effetto bling-bling inaspettato, che dona luce al volto e ti fa sentire esattamente come una vera diva. Anche se alla fin fine si tratta solo di un gioiello piccolo e discreto. In questa guida pensata per te, ti portiamo quindi alla scoperta di 5 modi per indossare i gioielli insieme ai tuoi vestiti. Proprio quei vestiti che a volte sembrano comunicarti poca eleganza. E che invece, aspettano solo di trovare il giusto alleato in oro!

Gioielli per impreziosire i look: la collana oro

La collana in oro e il colletto dolcevita sembrano nati per stare insieme. Per sempre, insieme per sempre. Da questo look, prendiamo ispirazione per sfoggiare proprio le nostre maglie dolcevita di stagione. Non solo quelle bianche, ma anche quelle nere o declinate in morbide tonalità autunnali, come l’ocra e il burgundy. Quale collana d’oro scegliere? Per la categoria “gioielli per impreziosire i look”, noi ti invitiamo a prediligere le collane strutturalmente visibili (insomma, non le catenine), perché sarai certa che andranno a creare un autentico punto luce proprio sotto il viso. E come non desiderare di brillare anche d’inverno?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Gioielli per impreziosire i look: oro e cristalli

Oro e cristalli rappresentano – insieme! – un altro connubio eccezionale, specialmente se desideri sfoggiare gioielli per impreziosire i look da sera. E a proposito di questi ultimi, abbiamo selezionato un vestito che costituisce uno dei capisaldi del guardaroba femminile: l’abito in velluto nero e con scollo a barca. Perfetto per le cerimonie o le grand soirée, ma anche per ritagliarsi una serata di grande eleganza a teatro, l’abito con il cosiddetto scollo Bardot chiede di essere valorizzato con i gioielli giusti. Non dimenticare dunque la straordinaria forza scenica dei collier in oro e cristalli, specialmente quelli a più fili.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I gioielli per impreziosire i blazer? Le spille!

Questo look street style racchiude l’essenza del concetto. Una maglia dolcevita bianca, un blazer a quadretti… e poi? Quali gioielli per impreziosire il look? Alla domanda, corrono in risposta le spille. Spille piccole e grandi, classiche ma anche un po’ eccentriche, tutte d’oro o con i cristalli. E si indossano tutte insieme, per un risultato inaspettato e dall’effetto WOW. Se invece ti senti più a tuo agio percorrendo una strada minimalista, scegline una o al massimo due.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Non solo gioielli: e le maxi cinture in metallo dorato?

Da quando la casa di moda Chloé ha presentato in passerella la maxi cintura in metallo dorato (con nome della griffe per le amanti della logomania, ovviamente), lo street style ne sembra davvero ossessionato. D’altronde, le cinture in metallo dorato funzionano proprio come i gioielli: si indossano per aggiungere un punto luce e per impreziosire la mise. In questo styling, la cintura è protagonista del look insieme a una maxi blusa beige dall’effetto vedo-non-vedo e pantaloncini a costine che possiamo tranquillamente sostituire con una gonna o dei pantaloni. Prendi spunto e non sentirti mai obbligata a copiare i look: le idee moda sono fatte per essere tradotte con praticità nel tuo personalissimo guardaroba.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Gioielli per impreziosire i look: i bangle formato maxi

Anche il look più urban, con felpa o giacca da motociclista, può vantare un accento prezioso. Vedi ad esempio come ben va a contestualizzarsi in questo abbinamento il maxi bangle. Anzi, una doppietta di bangle! I bracciali rigidi sono qui co-protagonisti della mise, tra l’altro in due differenti varianti metalliche, una oro e l’altra argento. Un abbinamento a prova di tendenze gioielli della moda inverno 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight

