Manicure per la sposa: i trend del 2024

H ai già deciso come saranno le tue mani il giorno del tuo matrimonio? La scelta dello smalto, dello stile e delle eventuali decorazioni è importantissima. Ecco le tendenze di quest'anno

Stai per sposarti, hai già scelto la location, l’abito da sposa e il bouquet. Ma hai dubbi sul make-up e sulla manicure da sfoggiare nel giorno delle nozze? Conoscere le tendenze del 2024 potrebbe è fondamentale.

French manicure sì, ma romantica

Quest’anno la parola d’ordine è: semplicità. Ma anche minimalismo, naturalezza. Non stupisce, quindi, che il 2024 sia caratterizzato dal grande ritorno della french manicure, ma rivista in chiave più moderna e romantica. Un po’ come quella sfoggiata da Selena Gomez nel videoclip del suo nuovo singolo. L’ideale per una sposa. Perché, chi non vorrebbe indossare un pizzico di romanticismo nel giorno che celebra l’amore per eccellenza?

Manicure per la sposa: via libera al rosa

Per fare bella figura, non è necessario imitare le star. Basta seguire la regola dell’essenzialità e del minimalismo. No, dunque, alle unghie lunghissime e alle nail art che hanno conquistato le mani di molte di noi negli ultimi anni. Sì, invece, alle classiche manicure monocromatiche in rosa o bianco latte.

Se troppa semplicità ti sembra riduttiva, puoi sempre arricchire le unghie con perline, glitter, brillantini o applicazioni.

Un grande classico: il rosso

Sei più un tipo da colori sgargianti? La buona notizia è che il rosso va ancora alla grande. L’importante è che la manicure si armonizzi alla perfezione con l’abito che hai scelto e anche con lo stile della cerimonia. Via libera, dunque, a unghie scarlatte. Oppure a french manicure arricchite con cuoricini rossi da vera innamorata. In fondo, il rosso è il colore dell’amore e della passione: tanto vale sfoggiarlo anche in questo giorno.

Manicure per la sposa: sì ai colori pastello

Se, invece, il rosso ti sembra un po’ esagerato per il giorno del tuo matrimonio, puoi sempre optare con i colori pastello, nuance delicate come verde salvia, lavanda e giallo tenue, che daranno alle tue mani un tocco delicato. Puoi sempre arricchirle con pizzi e ricami che richiamano il tuo abito. In fondo, l’importante anche nel 2024 è sentirti a tuo agio.