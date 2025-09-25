Dolcezza, romanticismo e leggerezza: sono queste le parole chiave che descrivono l’estetica soft girl. È uno dei trend più amati degli ultimi anni, soprattutto grazie a TikTok e Instagram e mette al centro la femminilità più tenera e giocosa. Una tendenza che ha conquistato celebrità come Ariana Grande, Selena Gomez e Olivia Rodrigo, che spesso sfoggiano make-up delicati, outfit pastello e acconciature morbide. Se anche tu sei alla ricerca di un look fresco, luminoso e femminile, scopri come ricrearlo in tutte le sue sfumature, dal make-up ai capelli fino all’abbigliamento.

In cosa consiste l’estetica soft girl

L’estetica soft girl è un invito a riscoprire il lato più dolce e spensierato della femminilità. È caratterizzata da un look luminoso, tenero e con vaghi accenni retrò. Richiama anche le atmosfere dei primi anni Duemila, a cui si aggiunge il romanticismo dei toni pastello. Se ami trasmettere un’immagine accogliente, rassicurante e al tempo stesso curata, fatta di dettagli delicati e un’aura quasi fiabesca, allora è lo stile giusto per te.

Il make-up

Il trucco soft girl è fresco e naturale, con un focus su guance rosee e labbra glossy. La prima cosa da fare è creare una base molto luminosa, quasi glass skin. Preferisci blush rosa o pesca e applicali generosamente su guance e naso per un effetto bonne mine. Gli occhi si addolciscono con ombretti chiari, shimmer o pastello, ciglia incurvate e eyeliner sottile, mai troppo marcato. Per le labbra scegli gloss trasparenti o tinte delicate, in modo da esaltare la loro naturalezza. L’effetto finale deve essere molto delicato, come se fossi naturalmente radiosa.

L’hairstyle

Per i capelli, la parola d’ordine è morbidezza. Lo stile soft girl predilige onde naturali, frange leggere o ciuffi che incorniciano il viso. Il tocco un più lo danno gli accessori: mollettine colorate, elastici a fiocco, cerchietti imbottiti e scrunchies in seta o velluto, che donano subito una nota giocosa e retrò. Per la tua chioma scegli colori chiari e delicati, che richiamano la freschezza e la spensieratezza: biondi vaniglia o miele, castani caldi, caramello. Molto apprezzati anche i riflessi rosati, come il rose blonde o il peach hair, perfetti se vuoi dare un tocco giocoso e femminile.

La manicure

Le manicure perfette per l’estetica soft girl sono semplici, raffinate e curate nei minimi dettagli. L’obiettivo è avere unghie dall’aspetto sano, pulito e luminoso, senza eccessi. Prediligi colori delicati come rosa cipria, pesca, lilla chiaro o azzurro baby, che richiamano sensazioni di leggerezza e dolcezza. Se preferisci un finish più luminoso, gli smalti perlati o effetto glossy sono quello che cerchi, perché rendono le unghie brillanti senza risultare appariscenti. Le nail art minimal ma creative sono molto apprezzate: cuoricini, fiori stilizzati, piccoli pois o dettagli glitter discreti sulle punte. Anche le forme naturali e arrotondate o leggermente a mandorla valorizzano il look romantico, evitando linee troppo spigolose. L’effetto finale deve essere tenero, luminoso e curato, in perfetta armonia con outfit pastello, accessori giocosi e make-up dolce.

L’abbigliamento soft girl

Il guardaroba soft girl è un tripudio di capi romantici e colori pastello. Pensa a top con ruches, cardigan cropped, gonne a pieghe, abitini floreali e jeans chiari dal taglio morbido. Le scarpe spaziano dalle sneakers chunky alle Mary Jane, spesso abbinate a calzini bianchi con dettagli femminili. Anche gli accessori seguono lo stesso mood: borse a spalla stile Y2K, collane con ciondoli a cuore o perline colorate e orecchini piccoli e delicati. È uno stile che ti permette di sentirti dolce e chic in ogni occasione.