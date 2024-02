Come scegliere il colore del fard più adatto alla tua carnagione?

P er un make up senza errori è necessario tenere in considerazione la tonalità della pelle, la texture del prodotto, il nostro abbigliamento e l'abbinamento con il rossetto

Per un trucco perfetto è importante scegliere accuratamente tutti i prodotti che verranno poi utilizzati sul viso. Questo per dare risalto e mettere in luce i nostri pregi e, perché no, nascondere qualche piccolo difetto. Un passaggio fondamentale nel make up è il fard, o blush, solitamente in polvere, che serve a dare maggior risalto ai lineamenti, dagli zigomi alle guance, e a illuminare il viso. Fondamentale è scegliere il colore giusto in base alla nostra pelle.

Il tono della pelle

Una nota truccatrice di moda, Elaina Brado (che può vantare quasi 120mila follower su Instagram), ha spiegato che, come si tiene conto della carnagione quando si sceglie il fondotinta o del colore degli occhi quando si selezionano gli ombretti, è importante considerare il tono della pelle quando si sceglie il fard giusto. “La carnagione deve essere presa in considerazione quando si sceglie il colore giusto per il fard, così come se il sottotono è caldo o freddo – ha sottolineato -. Quando si tratta di carnagioni più chiare, è meglio selezionare colori come il rosa chiaro e i pastello. Tutto ciò che è profondo e ricco di colore è meraviglioso per la pelle scura, e per le carnagioni medie, a seconda del sottotono, vado con pesche e rosa“. La make up artist ha spiegato che “i toni caldi traggono vantaggio dall’uso di colori più ricchi a causa del rossore nel sottotono, mentre i toni pesca, i rosa e persino le tonalità tendenti al lilla lusingano i toni della pelle olivastra. Per i sottotoni freddi, bisogna utilizzare blush freddi come rosato, bacca e prugna”.

Labbra abbinate al fard

Per look neutri, una buona regola è quella di abbinare il colore del rossetto. “Quando si sceglie un tono di fard per completare il trucco – ha spiegato il truccatore Neil Young che ha lavorato con molte star, da Sarah Jessica Parker a Cush Jumbo -, la tonalità più lusinghiera è spesso all’interno dello stesso tono del colore delle labbra scelto. Pensa in modo monocromatico e non puoi mai sbagliare. Ad esempio, se indossi un rossetto rosso o rosa, scegli un fard a base rosa per completare il look”. Young ha anche spiegato che, indipendentemente dal tono della pelle, “tutte le carnagioni contengono un livello di pigmento rosso, quindi un fard con un sottotono rosato sarà sempre giusto”. In altre parole: in caso di dubbio, diventa roseo.”

Attenzione al look

Il fard deve essere anche in linea con il look scelto. Il make up artist ha svelato che quando trucca una persona, celebrità o meno, tiene sempre in considerazione l’abbigliamento e il mood generale dell’outfit. “Se ti piacciono le vibrazioni coquettecore (look romantico e iper femminile, ndr)allora scegliere un rosa fragola è d’obbligo. Al contrario, se ti stai orientando più verso un vero look vintage anni ’90, allora i toni malva o marroni sono quello che fa per te”.

La texture del fard

Anche la consistenza del fard, la texture, è importante e va scelta in base alla pelle. Un fard in polvere senza luccichio incorporato conferisce un aspetto opaco, che è bellissimo a seconda del look che stai cercando, mentre uno con una leggera quantità di luccichio può creare dimensione e catturare la luce. Per l’uso quotidiano un fard in crema con qualità riflettenti è probabilmente la soluzione migliore. Sembrerà naturale e morbido. “Se vuoi aggiungere volume e luminosità al viso, opta per una texture di fard in crema o fard con perla. Questo aggiunge volume nel punto in cui è posizionato e dona all’incarnato una fresca luminosità – ha affermato Young – Per un effetto più scolpito, usa un blush neutro sotto tono sulla parte superiore degli zigomi. Questo solleverà e modellerà il viso”.