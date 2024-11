Guardati intorno: tutti hanno i denti perfetti. Bianchi, scintillanti, diritti, senza neanche una imperfezione. Come fanno? Forse non ci hai fatto caso, ma su TikTok è esploso un nuovo trend: le faccette dentali, le stesse che utilizzano molti personaggi della tv e anche le star di Hollywood. Di che cosa si tratta?

Che cosa sono le faccette dentali

Chiamate anche veneers, le faccette dentali sono protesi sottilissime che si applicano sulla superficie esterna dei denti. Lo scopo è migliorare il sorriso. Infatti,grazie a questo sistema gli odontoiatri che le applicano riescono a correggere difetti di colore, posizione e l’eventuale spazio eccessivo tra due denti.

I vantaggi non sono solo estetici. Infatti, le faccette dentali permettono anche di migliorare la funzionalità masticatoria. Anche per questo negli ultimi anni sono diventate sempre più popolari. Negli ultimi mesi, poi, sui social network come TikTok continuano a moltiplicarsi i video di donne e uomini che mostrano i loro denti perfetti grazie ai veneers. E diversi dentisti hanno iniziato a pubblicare i sorrisi delle celebrity con l’hastagh #ToothTok, che in brevissimo tempo è diventato popolarissimo.

Il sorriso di Taylor Swift

Ne sa qualcosa il dottor Vikas Prinja, che sui social è noto come “The London Dentist” e che svela ai propri follower i segreti “dentali” delle star. Di recente ha mostrato come sia cambiato nel corso del tempo il sorriso di Taylor Swift, spiegando che, secondo lui, la cantante ha usato le faccette dentali per migliorare l’estetica della sua bocca.

Anche Margot Robbie l’ha fatto

Taylor Swift non è l’unica celeb a essere finita sotto i riflettori dei dentisti su TikTok. Un’altra dottoressa ha mostrato i risultati ottenuti da Kendall Jenner grazie alle faccette dentali. Il dentista cosmetico Rhona Eskander ha rivelato che Margot Robbie ha “rifatto” con questo sistema i suoi canini ottenendo «uno tra i migliori sorrisi che abbia mai visto». Tra le star che sono ricorse a questo sistema c’è anche Victoria Beckham.

Faccette dentali: non puoi metterle da sola

Se ti sei incuriosita e ti piacerebbe saperne di più, e magari migliorare il tuo sorriso, sappi che le faccette dentali non potrai metterle da sola. Si tratta di un vero e proprio intervento di precisione, che possono eseguire gli esperti degli studi odontoiatrici. Infatti, si tratta di intervenire, a seconda dei casi, su forma, colore, lunghezza e posizione dei denti. Grazie a questo sistema denti storti possono apparire diritti, puoi coprire le vecchie otturazioni, riparare i denti scheggiati, fare apparire candidi quelli macchiati o ingialliti. Puoi anche migliorare difetti di masticazione.

Meglio rivolgersi agli esperti

Il primo passo è una valutazione al computer della tua dentatura e dell’intervento necessario per ottenere l’effetto sperato. Il dentista potrà così capire quale colore dovranno avere le faccette e come agire per rendere il risultato il più armonico possibile.

Per poter applicare le faccette dentali, si procede poi con una limatura superficiale dei denti da trattare. Va, infatti, rimosso lo smalto per poter permettere il fissaggio permanente e sicuro delle faccette. Solitamente non serve fare l’anestesia locale, ma l’esperto valuterà caso per caso. Il fissaggio avviene grazie a una particolare resina adesiva e invisibile e all’utilizzo di una lampada polimerizzatrice.

Faccette dentali estetiche: sì o no?

Tutto molto bello, vero? Ma, sicuramente, ti starai chiedendo se ci sono controindicazioni. Da un punto di vista estetico, le faccette dentali garantiscono denti più bianchi e lucidi e la totale copertura di macchie e ingiallimenti. Migliorano il tuo sorriso, permettono di intervenire su denti abrasi o scheggiati e su deterioramenti legati alla parodontite.

Il mantenimento è facile: basta curare l’igiene dentale lavando i denti più volte al giorno ed eseguendo una pulizia professionale ogni sei mesi. Gli svantaggi sono principalmente due: per applicarle bisogna limare leggermente una parte del dente per poter applicare la protesi. Se sei una fumatrice, a lungo andare il fumo scurirà le faccette.

