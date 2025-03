Diciamo la verità: non c’è sempre bisogno di una routine complessa come “impone” la K-beauty. A volte per una bella pelle è sufficiente una skincare semplice con pochi prodotti, come professa la filosofia giapponese (qui la differenza con la coreana). Un approccio più veloce, pratico e mirato al bisogno. È la tesi dello skinimalism (o skinminimalism), che prevede la cura della pelle con meno passaggi e meno sprechi. Ti riconosci? Leggi i suggerimenti per semplificare la tua beauty routine.

In più, 5 combinazioni di skincare con pochi prodotti per le esigenze più comuni.

Skincare con pochi prodotti = vita più facile

Partiamo dalla base: skincare semplice non vuol dire saltare i passaggi base, ma solo alleggerire il “peso” (perché a volte lo è) di rituali lunghi e di complessa gestione, soprattutto se si ha poco tempo.

Lo skinimalism è un approccio beauty che si concentra su prodotti essenziali e multitasking. Può essere definito un “punto di equilibrio” tra fare ciò che è necessario per la pelle ed evitare il caos dei prodotti in eccesso.

Dopo anni di regimi beauty a 10-15 step, da un lato è la pelle a reclamare semplicità, dall’altro lato è la società dietro gli input di una concezione sempre più sostenibile dei consumi. In fondo, la skincare con pochi prodotti induce a riflettere su quanto si spende per la cura del viso.

Skincare con pochi prodotti per un approccio più sostenibile

Secondo le indagine di settore, le persone si stanno rendendo conto che nelle cure beauty “di più” non significa sempre “meglio”, soprattutto per la loro pelle. E, a seguire, per il pianeta. Inoltre, c’è un crescente desiderio di sostenibilità nella cosmesi, sia in termini di riduzione degli imballaggi che di attenzione agli sprechi di prodotti.

La skincare semplice è un modo per ridurre il superfluo, risparmiare tempo e vedere comunque i risultati senza sopraffare la tua pelle (o te stessa).

Benefici di una skincare semplice

Naturalmente ognuno è libero di regalarsi una skincare chilometrica, se lo desidera: si tratta pur sempre di un modo individuale di vivere la bellezza. Ma se sei nella fase di voler prendere le distanze dall’eccesso cosmetico, ecco un elenco dei benefici della skincare minimalista.

semplifica la tua routine per risparmiare tempo e denaro ;

; riduce il consumo eccessivo;

può migliorare la pelle, poiché non la sovraccarica di ingredienti e principi attivi, che tra l’altro possono entrare in conflitto;

è un’opzione sostenibile che riduce gli sprechi;

in viaggio alleggerisce il bagaglio;

mantiene il tuo bagno meno disordinato ;

; permette alla pelle di respirare e ricaricarsi ;

; rende più facile essere costanti nella skincare routine.

Come semplificare la skincare

Se sei incuriosita dall’idea del minimalismo, sei in buona compagnia. Questa “tendenza” potrebbe non essere un trend passeggero, ma un nuovo percorso da seguire dopo anni di consumismo sfrenato. A proposito di money poi, lo sapevi che anche i cosmetici low cost sono di qualità? Di seguito, alcuni suggerimenti per semplificare i rituali beauty viso.

Controlla la tua “collezione” di prodotti beauty

All’inizio costerà fatica, ma poi ci si sentirà più libere. Fai una valutazione di ogni prodotto per la cura viso in tuo possesso, e butta tutto ciò che è scaduto, non è adatto alla tua pelle o che non usi quasi mai.

Quando acquisti un nuovo prodotto osserva bene se si tratta di un duplicato, cioè che contiene ingredienti simili a un altro (ad esempio sieri alla vitamina C, retinoidi, acidi esfolianti). La maggior parte di questi prodotti dura circa6 mesi, quindi è improbabile utilizzarli prima della scadenza se ne possiedi più di uno. È sufficiente tenere il tuo preferito!

Crea una skincare fondamentale con prodotti

Stabilisci una beauty semplice con pochi prodotti che puoi usare mattino sera. Le ragole base son sempre le stesse: inizia con un detergente adatto al tuo tipo di pelle, qualcosa di delicato ma efficace. Prosegui con un siero di trattamento che affronti le tue problematiche specifiche (idratazione, luminosità, rossori ecc.). Ciò su cui non devi mai transigere è una buona crema idratante, anche se hai la pelle grassa.

Aggiungi solo 1-2 prodotti per mattina e sera

Una volta individuata la tua skincare routine basic, puoi allungare leggermente il rituale per adattarlo ai momenti della giornata. Un esempio? Inserisci di giorno un prodotto schermante con SPF, e la sera un correttore anti-macchia localizzato o un patch anti-brufolo. Il nostro suggerimento è di attenerti a non più di uno o due prodotti aggiuntivi. Le maschere, per esempio, sono una valida opzione da integrare una volta alla settimana.

5 esempi di skincare con pochi prodotti per ogni tipo di pelle

Quando semplifichi la tua routine, ti accorgi che di stare scegliendo i prodotti in modo intenzionale. In più stai dando alla tua pelle lo “spazio” per risplendere, magari dopo eccessi di cure. Il nostro consiglio? Investi nella qualità piuttosto che nella quantità. Ascolta le esigenze della tua pelle e ricorda che è più facile essere costanti nelle cure beauty se queste ultime non sono complesse.

Per darti una mano, abbiamo selezionato i prodotti cosmetici fondamentali per le tipologie di pelle più comuni, comprese le esigenze specifiche. Il tutto con un occhio all’efficacia.

Pelle grassa: la skincare essenziale

In sintesi, la pelle grassa ha bisogno di un buon detergente a risciacquo da usare mattino e sera. La forza “sgrassante” deve essere scelta in base al livello di oleosità della pelle, senza mai esagerare ma senza nemmeno optare per i balsami o gli oli, decisamente inadatti a una pelle che tende a lucidarsi e a riempirsi di impurità.

Segue una emulsione o crema dalla texture leggera seboregolatrice, meglio se con filtri solari per il giorno. Di sera, si può optare per un trattamento ulteriormente riequilibrante. Temi le rughe? La novità è che ci sono creme adatte alla pelle grassa matura con i primi segni del tempo.

Come prodotto di cura “extra ma fondamentale”, per la pelle grassa, scegliamo uno scrub gentile con funzione di maschera purificante, proprio per la filosofia multitasking.

Da sinistra:

A fresh start, gel detergente viso a risciacquo per pelle da mista a grassa con estratti di cetriolo e zenzero, specifici per pelli impura, 2beautiful (14,90 € sull’e-shop 2beautiful.com).

Sebiaclear, crema da giorno con SPF 50+ adatta alla pelle grassa: contiene niacinamide (4%) e acido salicilico che regolano la produzione di sebo, levigando la grana della pelle, SVR (21,50 € in farmacia).

Age-Purify Intensive, siero dalla doppia funzione: seboregolatrice e correttiva delle rughe, adatto quindi a una pelle grassa/impura adulta, che presenta i segni del tempo. Per una skincare semplice è perfetto per la sera, ma si può usare anche di giorno sotto la crema, Filorga (64 €).

Emunda, scrub e maschera insieme con microgranuli di nocciolo di oliva, terra vulcanica e attivi lenitivi come fico d’India e acqua marina, Sikelia (19,90 €)

I prodotti fondamentali per la pelle secca

In teoria, la pelle secca è quella che necessita di più prodotti, leggi: sovrapposizioni. Ma il problema si può aggirare con un buon siero idratante o nutriente, una crema dalla texture corposa giorno e notte, e un filtro solare da aggiungere di giorno. La pulizia? Meglio con un classico latte detergente che non asciughi troppo la cute. Questo regime si può usare anche su pelli normali, alleggerendo le consistenze delle creme.

In alto da sinistra in senso orario:

Revitalising Capsules, piccole ampolle ripiene di oli vegetali che nutrono intensamente, si applicano prima della crema da giorno o notte, in base ai bisogni della pelle, linea Méthode Régénérante, La Biosthetique (da 17 € in istituto).

Latte detergente e struccante a base di oli per preservare il film lipidico della pelle, dr. Hauschka (da 9,50 €).

Daily Mineral, uno schermo solare minerale con SPF 30 da sovrapporre alla crema in caso di pelle, secca, altrimenti va bene da solo se la pelle è normale, poiché è altamente idratante ma si assorbe rapidamente, The Organic Pharmacy (50 € in farmacia).

Nutriage Cream, ha una texture avvolgente a base della melatonina, l’ormone del sonno che si è scoperto avere benefici anti-età per la pelle, adatta per il giorno e per la sera, Cosmetici Magistrali (56 € in farmacia).

Obiettivo pelle luminosa con pochi prodotti

Se ti vedi con l’incarnato spento, opta per un detergente affinante che risvegli l’incarnato, prosegui con un siero alla vitamina C e aggiungi una crema dall’azione illuminante. Infine, vai a dormire con un trattamento esfioliante agli acidi di frutta.

Da sinistra in senso orario:

Mousse detergente perfezionatrice, una schiuma micro-esfoliante enzimatica con 5 acidi della frutta, uniti a prebiotici e melograno bio per illuminare la grana della pelle, Patyka (31,90 € in farmacia).

ExfoNight, crema da notte esfoliante, contiene alfaidrossi e poliidrossi acidi che facilitano il rinnovamento cellulare, dando luminosità, Rhea Cosmetics (44 € in istituto).

Cloudberry Bright è una crema idratante ricca di antiossidanti che lascia la pelle radiosa. Contiene olio di semi di mora artica, coenzima Q10, peptidi e lipidi: uniforma il tono della pelle, Glow Recipe (44,50 € in esclusiva da Sephora).

Moisture Surge™ Active Glow Serum, un siero che esfolia, idrata e illumina la pelle. Contiene il 5% di acido lattico, esfoliante, acido ialuronico, idratante e vitamina C, la molecola della luminosità, Clinique (da 49 €).

Pelle sensibile soggetta a rossori: pochi prodotti ma mirati

La pelle sensibile ha bisogno di prodotti lenitivi, a partire dalla detersione. Parti da un detergente che non ti faccia sentire la pelle tirare, prosegui con un siero sfiammante a cui aggiungerai una crema ulteriormente lenitiva meglio se con filtri solari. Il prodotto aggiuntivo? La crema SOS contro i rossori e le sensazioni di fuoco. Questo è il profilo epidermico che non tollera pasticci, meno di tutti!

Da sinistra:

Detergente 3 in 1, strucca, deterge (per il mattino) e funziona anche come maschera lenitiva. Si può lasciare in posa per 15 minuti per un bagno di idratazione che sfiamma la pelle tendente a rossori, Rosalique (37,90 €).

Roseliane, siero levigante anti rossori a base di un mix di attivi che riduce le infiammazioni delle pelli che si arrossano facilmente (esperidina, enoxolone e niacinamide). I complessi brevettati SK5R e

TLR2 REGUL limitano la risposta infiammatoria della pelle agli agenti esterni, Uriage (36,90 €).

Antirougers Rosamed, un concentrato di freschezza per calmare la pelle a tendenza couperosica grazie all’attivo brevettato anti-rossori [ANGIOPAUSINE™] 6%. Si può usare di sera e di giorno, più volte al giorno, in abbinamento a una protezione solare da città. Esiste anche in versione con SPF 50+, Avène (28,50 €).

Red Remedy, una crema per le pelli arrossate e screpolate, da integrare nella skincare quotidiana per ridurre e lenire i rossori. Si può usare tutti i giorno o al bisogno come trattamento SOS, SKÖN (29 € nell’e-shop Skoncosmetics).

Skincare anti-macchia: cosa occorre di preciso

Con le macchie cutanee, le cose si complicano, ma anche in questo caso si può abbracciare una skincare semplice con pochi prodotti. Priorità assoluta a un buon siero schiarente, da applicare prima della crema anti-macchia – rigorosamente con SPF alto. Di sera, ripetere l’applicazione del siero e proseguire con un trattamento che combatta il photoaging. Il detergente? Deve essere adatto al proprio profilo di pelle, vedi indicazione sopra. Come chicca aggiungiamo un correttore specifico da usare localmente sulle discromie più evidenti.

Da sinistra in senso orario:

Sublime Perfecting, crema anti-macchia da giorno con SPF 50, contiene attivi schiarenti e uniformanti del colorito cutaneo (estratto di radice di liquirizia, di radice di Altea e olio di crusca di riso), in più le vitamine B3, C ed E, alleate della luminosità, Anne Möller (48 €).

Anti-Pigment, correttore anti-macchia da applicare sulle discromie localizzate prima di siero e crema idratante, anche più volte al giorno, fino a un massimo di 4. A base dell’attivo schiarente brevettato Thiamidol, Eucerin (24,90 €).

365 Skin Repair, crema notte liposomiale cellulare, riduce i segni di stanchezza e le manifestazioni del photoaging, aumenta l’uniformità della pelle del 35%, Lancaster (77 € in anteprima da Marionnaud).

Niacinamide pura al 99%, un siero che corregge le macchie per dimensione, numero e intensità, prevenendone la ricomparsa. Contiene Vitamina C e acidi di fiori ad azione cheratolitica, Lierac (50,99 €).

