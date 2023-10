Le mani rivelano quanti anni hai: ecco come nascondere i segni dell’età

T utti i segreti per frenare il processo di invecchiamento cutaneo e far sembrare più giovani le tue mani

Le mani sono spesso trascurate dallo skincare quotidiano. Siamo così concentrate su viso e corpo che ci dimentichiamo come siano proprio loro a rivelare in modo evidente quanti anni abbiamo. E allora come rallentarne i segni di ageing cutaneo? Ecco tutti i segreti per farle sembrare più giovani.

Quali sono i segni dell’età

Ci sono dei tratti che caratterizzano l’invecchiamento delle mani e iniziano a comparire attorno ai 40 anni. Con l’avanzare dell’età, la pelle tende a perdere grasso ed elasticità e ad apparire secca e fragile. L’esposizione solare poi causa macchie che con il tempo tendono a ingrandirsi e scurirsi. Per provare a fermare il processo, devi seguire alcune semplici regole.

Prodotti a misura di mano

Sembrerà scontato ma ricorda di idratare sempre la pelle e di farlo solo con prodotti su misura per le mani. Tra i principi da cercare in etichetta, ci sono le vitamine C e E, l’acido ialuronico, il collagene e gli oli vegetali come quello di argan o di mandorle.

Usa sempre la protezione solare

Il fattore esterno più importante nell’invecchiamento delle mani è l’eccessiva esposizione al sole. Per questo proteggile sempre con una crema con SPF 50 da applicare soprattutto sul dorso.

Proteggi mani e unghie

I detersivi contengono sostanze irritanti che possono danneggiare la cheratina, principale componente dell’unghia e rovinare la cute. Quando lavi le stoviglie o fai lavori di giardinaggio, metti sempre quindi dei guanti di lattice per proteggerle.

L’aiuto dell’estetista

Una volta a stagione, puoi chiedere aiuto al tuo estetista di fiducia per un trattamento specifico come la “biorivitalizzazione” attraverso punturine di acido ialuronico e aminoacidi o il laser in grado di far sparire le macchie scure.

L’importanza di una dieta sana e dell’esercizio fisico

Anche le tue mani, come tutto il tuo corpo, ti ringrazierà se segui una dieta sana. Prediligi vitamine, antiossidanti e acidi grassi omega 3: aiutano la pelle e fanno crescere unghie sane. Anche durante l’attività fisica, non scordarti le mani. Per mantenerle in forma, puoi praticare questo esercizio per almeno tre minuti ogni giorno: apri le dita, cercando di allungarle il più possibile, poi chiudile a pugno. In questo modo, attiverai tutti i muscoli.

Anche il sesso è un valido alleato per le tue mani

Anche il calo di estrogeni in menopausa può provocare un’ulteriore perdita di collagene per le donne. Per questo, una buona vita sessuale frena il processo di invecchiamento cutaneo. Quando fanno l’amore, le donne producono una quantità maggiore di estrogeni, ormoni che aiutano la pelle a restare morbida, tonica ed elastica. E anche il colorito ne trae benefici.