L’estetica old money è uno dei trend più importanti del 2025. Il nome fa riferimento alle classi privilegiate, quelle in cui la ricchezza economica non è stata raggiunta da poco ma si tramanda da generazioni e il benessere non ha bisogno di essere ostentato. Caratterizza questo stile un’eleganza sobria e minimale che fa tornare attuale quel gusto un po’ retrò. Una tendenza vintage, ispirata all’allure Grace Kelly e Carolyn Bessette-Kennedy, ma che piace soprattutto alle giovanissime. Si tratta di uno stile che coinvolge tutti i campi: dai capelli con i caschetti morbidi e voluminosi, all’abbigliamento con colori tenui e tagli semplici, fino alla manicure. Le unghie old money devono essere curatissime ma allo stesso tempo discrete.

Come sono le unghie old money

Trasmettere lusso ma mantenendo un basso profilo: è questo il segreto da tenere a mente. Le unghie old money dovranno quindi enfatizzare la bellezza delle unghie senza stravolgerne l’aspetto naturale. Dovrai dire addio agli artigli affilati e preferire una forma che segue la linea naturale o una a mandorla, ma che non abbia una lunghezza esagerata. Per gli smalti scegli una tavolozza dai toni neutri e nude, oppure il latte e nuance leggermente rosate. Puoi optare per un finish glossy se preferisci dare un tocco di brillantezza, oppure matt se vuoi un effetto vellutato. Anche in questo caso però la regola è la misura: fai attenzione a non eccedere.

Come realizzare la manicure

Non si tratta solo di mettere una passata di smalto: le unghie old money devono per prima cosa apparire forti e sane. Per questo è importante scegliere gli alimenti corretti, che ti diano il giusto apporto di nutrienti, ma anche seguire ogni giorno una veloce routine. Ricordati di idratare le cuticole con oli nutrienti e applica uno smalto rinforzante per prevenire eventuali sfaldature. L’unghia deve avere una forma che sembri il più possibile naturale, con bordi leggermente arrotondati, e dare l’impressione che realizzare la manicure non abbia richiesto sforzo. Solo a questo punto puoi pensare al colore, ricordando sempre che less is more. Quelli squillanti sono belli, ma non servono allo scopo: il risultato finale deve essere il più naturale possibile.

A chi è adatta?

Le unghie old money vanno bene sempre e in qualunque occasione: la loro eleganza innata le rende perfette per contesti formali, la praticità della forma e del colore a quelli quotidiani. Se hai unghie fragili e che si spezzano sono particolarmente consigliate, perché ti consentono di aggirare il problema mantenendo un aspetto curato e al passo con le tendenze.

