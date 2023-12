U n programma per cambiare la tua pelle in poco tempo, ma anche per cambiare abitudini nella beauty routine, visto che il nuovo anno è dopodomani

Approfitta della fine dell’anno per mettere in pratica quei gesti beauty che hai sempre relegato alle vacanze. Una maschera viso, la cura urto in fiale, lo stick anti poridilatati e tutte quelle sane abitudini che rendono la pelle più bella. Potresti scoprire che ben presto si consolideranno in una routine che da qui alla prossima stagione ti cambieranno davvero la pelle! Nelle prossime righe un percorso per migliorare la pelle in breve tempo, affrontando tutti i problemi più comuni.

Se però stai pensando a macchie e discromie, sappi che è il classico inestetismo la cui cura richiede molto tempo, e per la quali i cosmetici spesso non bastano. Ma intanto è bene partire a piccoli passi per esempio da un buona esfoliazione.

Il gommage in microgranuli

Parti con lo scrub, il gesto numero uno per rendere la pelle più bella. I microgranuli esfolianti uniti al massaggio rotatorio contribuiscono a eliminare le cellule morte il cui turnover rallenta con l’età. Da qui la perdita di luminosità e il colorito spento. L’utilizzo corretto è sempre sul viso inumidito e mai a secco. E poi si compiono movimenti circolari senza premere sulla pelle né strofinari, ma devono essere carezze.

Quando usarlo? Il gommage meccanico andrebbe inserito in tutte le beauty routine, sempre se si desidera vedere dei cambiamenti netti. Va fatta un’eccezione per le pelli sensibili o con couperose, per le quali invece è vivamente sconsigliato qualsiasi forma di esfoliazione meccanica (e in molti casi, anche chimica per mezzo degli acidi esfolianti). La frequenza d’uso ideale è 1-2 volte alla settimana, preferibilmente al mattino al posto del detergente abituale.

Scrub viso Argital, a base di argilla verde dall’azione purificante e antiaging, e di olio di rosa e mandorle dolci, dalla funzione nutriente.

Per chi

Ideale se ambisci a una pelle luminosa.

L’esfoliante liquido

L’esfoliante liquido è un’ottima soluzione – nel vero senso della parola – per ritrovarsi con la pelle più bella nel giro di qualche settimana. Ce ne sono di vari tipi, a seconda della formulazione che è sempre a base di acidi esfolianti. Ciò che cambia è la tipologia degli acidi, la concentrazione e anche l’eventuale associazione tra loro.

Come si scelgono? Se l’esigenza è quella di illuminare la pelle, sono più indicate le lozioni con AHA, alfa-idrossiacidi, come ad esempio l’acido glicolico e altri acidi della frutta. Se invece, si desidera eliminare imperfezioni, impurità e altri fastidi dovuti alla pelle acneica è meglio optare per i BHA, il cui più famoso è l’acido salicilico.

Esfoliante liquido al 2% di acido salicilico di Paula’s Choice.

Per chi

Per pelli da normali a grasse con imperfezioni, da usare tutti i giorni dopo la detersione, senza risciacquare.

La maschera peeling

Per un’azione esfoliante più strong ci sono le maschere formulate con più acidi esfolianti. Si lasciano agire per 5-10 minuti e si risciacquano con acqua fredda. Di solito sono indicate per contrastare l’aging cutaneo dovuto all’esposizione ai fattori ambientali o all’invecchiamento cronologico, come rughe, perdita di tono e discromie.

Renewal Peel Serum è contiene un complesso al 25% di acido mandelico, acido fitico, acido lattobionico e gluconolattone.

Per chi

Per pelli secche e delicate.

Il cerotto per i punti neri

Un’idea per eliminare con dolcezza i punti neri dal naso e dal mento è il cerotto che funziona come se volesse scollarli. Di solito contiene acido citrico che si attiva con l’acqua. Prima di applicarlo, si inumisce l’area, si attende una decina di minuti e poi si strappa il cerotto.

Clear-Up Strip Zona T, cerotto anti punti neri di NIVEA.

Per chi

Un’idea per evitare di spremere i punti neri col rischio di ritrovarsi con segni rossi o cicatrici.

I peptidi per una pelle più bella

I peptidi sono amminoacidi che agiscono per idratare, rassodare e migliorare l’incarnato, sono quindi gli ingredienti ideali per cambiare aspetto nel giro di poco tempo. Secondo Sara Yara, beauty editor americana esperta di skincare, seguita da 1,5 mln di utenti sul suo canale YouTube mixedmakeup «il vero beneficio nella beauty routine consiste nel nutrire la pelle, non “spogliarla” e inaridirla. E i peptidi sono perfetti per assolvere a questa funzione, poiché aiutano a ripristinare lo stato di salute ottimale della pelle con risultati evidenti in breve tempo, così l’incarnato risplende naturalmente di nuova luce».

Duo di Naturium composto da crema idratante e contorno occhi, entrambe ai multi-peptidi, vitamina C etilata ed incapsulata e pantenolo. La prima riduce le rughe e le linee sottili e il contorno occhi migliora l’aspetto delle occhiaie. In vendita da Dogulas.

La maschera antirossori

Se la pelle tira, si arrossa e quasi scotta è bene ascoltare queste sensazioni. L’istinto iniziale suggerirebbe di sciacquarsi subito la faccia con l’acqua fredda o di esagerare con le creme idratanti. In realtà, l’acqua di rubinetto sul momento può dare un sollievo, ma ben presto una volta asciugato il viso, la pelle tira ancora di più! Per quanto riguarda le creme idratanti, senz’altro sono una soluzione palliativa, ma in molti casi ci vuole un surplus di idratazione e comfort che solo alcune maschere lenitive possono dare.

Maschera anti rossore di Avène.

Per chi

Ideale per tutte quelle volte in cui la pelle sembra essere attraversata da un fuoco.

Rendere la pelle più bella con un tool viso

Grazie alla tecnologia microcorrente, il massaggiatore viso 3D di HoMedics diffonde lievi microcorrenti nella pelle, con l’obiettivo di rassordarla. I rulli ruotano delicatamente per un massaggiando lifting.

In vendita su QVC

Per chi

Per le pelle che iniziano a mostrare i primi segni di cedimento cutaneo.

Una cura in fiale per rassodare la pelle

Di solito le fiale contengono sieri concentrati specifici per rendere le pelle più bella in breve tempo. Le Ampolle di Endocare sono ricche per il 40% di SCA Growth Factor Technology (fattori di crescita per rigenerare la pelle), e sono in grado di ridurre i segni dell’invecchiamento cutaneo provocato dall’eccessiva esposizione solare.

Per chi

Per pelli visibilmente invecchiate, anche come coadiuvante in caso di trattamenti dermocosmetici, come laser e peeling medicali.

Shutterstock

Lo stick anti brufolo

Un prodotto 2 in 1: da un lato asciuga il brufoletto grazie alla lozione idro-alcolica, arricchita con ingredienti cheratolitici e sebo-riducenti. Dall’altro lato lo stick correttivo colorato, composto da polveri soft focus, copre l’imperfezione apportando un benefico effetto lenitivo e disinfettante grazie al complesso TLR2-Regul e ad un agente antibatterico. Hyséac Bi-Stick di Uriage.

Il siero contro i pori dilatati

Se il viso mostra zone lucide con pori che non si restringono manco con una beauty routine meticolosa, ci vuole un siero correttivo specifico come quello di Murad. La brevettata biotecnologia di aminoacidi di rame aiuta a sintetizzare nuovo Collagene, per migliorare la compattezza della pelle. E quindi restringere i pori.

Una maschera purificante illuminante

Il tocco finale di una beauty routine volta a rendere la pelle più bella è una maschera che purifica senza seccare troppo la pelle. Glow Mask di Terme di Saturnia è un’emulsione ricca e nutriente con azione micro esfoliante. L’argilla bianca stimola il rinnovamento cutaneo, uniformando l’incarnato e rendendo la pelle liscia e setosa. L’azione uniformante e illuminante è completata dall’estratto di fiore di porcellana. La pelle torna ad avere un aspetto sano e radioso.