Pompelmo, i benefici per la pelle e i capelli

I l pompelmo non è solo un frutto squisito ma ha proprietà tali che lo rendono anche un ottimo alleato per la cura di pelle e capelli. Ecco come utilizzarlo.

Pulizia della pelle e cura delle unghie

Il succo di pompelmo diluito in acqua favorisce la pulizia delle pelle impura e aiuta a curare le micosi di pelle e unghie.

Crema idratante per il viso

Miscelare olio essenziale di pompelmo, che ha proprietà rinfrescanti, e olio essenziale di lavanda, con capacità lenitiva, insieme a olio di jojoba, permette di ottenere un composto nutriente e idratante da applicare sul viso dopo la regolare pulizia.

Maschera per capelli grassi

Con il pompelmo è anche possibile preparare una maschera per i capelli grassi. Bastano 50 grammi di succo di pompelmo, 50 grammi di farina di frumento e 10 grammi di yogurt naturale miscelati con accuratezza per ottenere il composto. Applicatelo in modo omogeneo sui capelli bagnati appena lavati e lasciate in posa per 5 minuti. Poi risciacquate con abbondante acqua tiepida e aceto di mele.