Arancia: come usarla per la cura della pelle e dei capelli

L 'arancia è un frutto utilissimo per la cura dei capelli e della pelle. Con la buccia e la polpa, infatti, è possibile preparare diversi rimedi di bellezza. Ecco le ricette da provare.

Viso

Per ottenere un effetto rinfrescante, tonificante e nutriente sulla pelle del viso potete preparare una maschera a base di miele e polpa d’arancia. Schiacciate la polpa di un’arancia in modo da lasciare uscire il succo e unite un paio di cucchiai di miele morbido. Applicate il composto sul viso ben pulito e lasciatelo agire per una ventina di minuti.

Corpo

Per rendere la pelle del corpo liscia potete preparare uno scrub naturale a base di arancia, miele, latte e crusca. Il composto sarà capace di eliminare le cellule morte e rinvigorire la pelle. Unite un cucchiaio di miele al latte, poi aggiungete la crusca di frumento e la polpa di un’arancia. Massaggiate il composto sulla pelle con delicatezza mentre siete sotto la doccia e risciacquate abbondantemente.

Capelli

Se i vostri capelli sono sfibrati, allora questa ricetta è ciò che fa per voi. Sbucciate due arance e mettete in infusione le scorze in 250ml di acqua distillata portata precedentemente a ebollizione per circa 20 minuti. Inserite il tutto nel mixer, aggiungete un paio di cucchiai di olio di cocco e uno di miele liquido e frullate. Filtrate il composto, applicatelo sui capelli bagnati dopo lo shampoo lasciandolo in posa per qualche minuto. Poi sciacquate con acqua tiepida. Ripetete l’operazione per qualche settimana.