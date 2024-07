Che piacere liberarsi delle scarpe e scoprire i piedi! Prima di infilarli in infradito e sandali però, è necessario pensare alla cure per averli perfetti. Il primo step è la pelle: vai di scrub per ammorbidire le zone ruvide, poi idrata bene dalla pianta alle caviglie. Approfittane per fare un massaggio che stimola anche il microcircolo. Secondo step: lima e arrotonda le unghie. Terzo step: applica lo smalto. Vuoi essere di tendenza? Punta sulle sfumature delicate e soft dei colori pastello. Qui trovi le dritte per non sbagliare ed essere à la page.

Le tinte più cool per i tuoi piedi

Su tutti i colori vince il pesca, colore Pantone 2024, nella delicata variante Peach Fuzz. Promossi a pieni voti anche le nuance rosa confetto, celeste light e giallo limone. Per chi vuole “osare”, vanno tanto anche le sfumature del viola, dal glicine al lavanda, mentre se preferisci un tocco più discreto ma sempre di grande resa, sappi che resiste il bianco latte, diventato ormai un evergreen.

La scelta su misura

Sei in dubbio su quale nuance puntare e ti dona di più? La regola dice che i colori freddi come i rosa o i viola a bassa saturazione sono indicati sulle pelli più chiare; le sfumature come corallo soft, celeste o giallo pallido donano agli incarnati olivastri perché spiccano sulla tintarella.

La nail art da copiare per i tuoi piedi

Quella che fa tendenza è la già virale #babyboomer, un’evoluzione della french a effetto degradé. Gettonatissima sulle mani, è di gran resa anche sui piedi. Si realizza con una base pale pink, un rosa tenue naturale, e con uno smalto bianco latte, utilizzato per creare non la classica linea netta sul bordo dell’unghia, ma un effetto sfumato, degradé appunto. Il consiglio: prima di partire, fai in salone la versione semipermanente, che resiste minimo 15 giorni e non teme sbeccature né si rovina in spiaggia.

Gli smalti per tutti i gusti

Colore rosa confetto dalla resa brillante, formula con polvere di rubino e ametista, pennello maxi per applicazione a prova di sbavature: Smalto Effetto Gel Pink Baby 30 di Deborah Milano (8,50 €).

Ideale per una pedicure rapidissima, Smalto 45 Sec di Royal Beauty (3,90 €) qui in una cremosa nuance Rosa Nude.

Una tonalità limone dai deliziosi riflessi brillanti per lo smalto Pastel Please Giallo di Catrice (3,79 €), dalla formula clean.

Nella romantica nuance Everything’s Rosy, lo smalto di Orly (12,90 €, su orlyitalia.it) è 12 Free, vegan e cruelty free.

La formula 3 in 1 dello smalto Bleu Ciel di Le Mini Macaron (14 €) combina base, colore e top coat, e si asciuga in 30 secondi sotto la lampada LED. È vegano e 9 Free.

Lo smalto Green di Manucurist (14 €) è ad asciugatura rapida eha una resa compatta. La nuance viola glicine con un sottotono blu è indicata per chi ha la pelle olivastra.

Le Vernis 177 Sun Drop di Chanel (32 €) è un corallo delicato perfetto per dare risalto all’abbronzatura.

Il bianco trasparente Nail Laquer As Real as It Gets di OPI (16 €) dona a tutte.

Per una pedicure latte&menta c’è Dior Vernis Pastel Mint n. 203 di Dior (27,43 €): la resa è brillante, la tenuta effetto gel.