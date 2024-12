Manca ormai poco al Natale ed è tempo di scegliere la manicure da sfoggiare durante le Feste. Se porti le unghie corte, sui social network è pieno di consigli su come decorarle in questo periodo. Che tu le abbia squadrate, a mandorla o ovali non importa: di sicuro sono più pratiche, ma anche più eleganti, di quelle lunghe o XXL. Inoltre, sono state protagoniste del 2024 e, senza dubbio, continuerai a vederle intorno a te anche il prossimo anno.

Unghie corte: chic in rosso o nero

Tanto vale, dunque, trovare uno stile che possa andare bene per le Feste, ma anche nei mesi successivi. Per esempio, potresti optare per un total red o total black. Infatti, il rosso e il nero sulle unghie corte sembrano molto più chic. Anche i rosa e il colore nude stanno benissimo su una manicure che rinuncia alle lunghezze, ma ci sono anche tante nail art carine da copiare. Eccone alcune.

Xmas French manicure

Unghie a mandorla non troppo lunghe, french manicure ma rinnovata per le Feste. Non poteva mancare il verde, colore classico di questo periodo, e nemmeno le stelle.

Fiamme d’oro

L’oro è uno dei colori per eccellenza del Natale. Ma, se non hai voglia di sfoggiare una manicure total gold, potresti optare per fiamme dorate che partono dalle punte. In alternativa, puoi anche farle color argento.

French arcobaleno per unghie corte

Il 2024 ha segnato il gran ritorno della French manicure, ma in veste rinnovata. Un’idea natalizia? Cambiare la mezza luna con uno slash d’angolo e optare per colori cromati e arcobaleno.

Disco manicure

Dedicato a chi prevede di divertirsi tra balli e party sfrenati, e non ha paura di osare. Una manicure super scintillante perfetta per le unghie corte. E se una si rompe, nessuna paura: in mezzo a tanta luce non si noterà.

French red

Il rosso è un altro tra i colori simbolo del Natale. Ma se non hai voglia di portare le unghie total red, perché non osare una French manicure con le punte rosse invece che bianche? Va bene sia per andare al lavoro e sia per le Feste.

Unghie corte: fiocchi di neve

Una manicure delicata ed elegante? Nude con piccoli fiocchi di neve. Perfetta per il periodo natalizio e per le unghie corte.

