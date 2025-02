Le unghie fragili e che si sfaldano o si spezzano sono un problema fastidiosissimo, poiché mettono a rischio qualsiasi manicure e tentativo di mantenere le mani belle e curate. Tuttavia, puoi prevenire questa situazione sfruttando i poteri dei micronutrienti che aiutano a mantenere le unghie forti.

Rinforza le tue unghie dall’interno

Se anche tu hai questo problema, la prima cosa che devi fare è provare a rinforzarle dall’interno. Fai in modo di integrare nella tua dieta alimenti che apportino al tuo organismo vitamine e minerali. Particolarmente importante è la biotina, anche conosciuta anche come vitamina B7, che ha la capacità di rinforzare le unghie fragili.

Il potere di zinco e ferro

Tra i minerali, assicurati di assumere zinco e ferro. Infatti, il primo contribuisce alla divisione cellulare e alla crescita delle unghie. Il ferro aiuta a prevenire la fragilità ungueale. Se ti stai chiedendo dove trovare questi elementi, sappi che basta integrare nella tua dieta alimenti come carne magra, spinaci e noci. In commercio, poi, esistono molti integratori creati appositamente per questo problema. Chiedi consiglio al tuo medico o a un professionista su quali sono più adatti a te.

Proteggi le unghie

Integrare la tua dieta con alimenti ad hoc può, però, non funzionare se continui a esporre le tue mani a prodotti chimici. Ricorda: quando lavi i piatti e fai le pulizie di casa non dimenticare mai di indossare i guanti. Inoltre, fai attenzione ai solventi che utilizzi per togliere lo smalto: alcuni possono disidratarle, portandole a essere ancora più fragili.

Oli miracolosi

La dieta non basta. Se vuoi unghie più forti, includi nella tua manicure di routine oli nutritivi, creme idratanti e trattamenti di rinforzo. In commercio ne esistono tanti. Ci sono creme idratanti studiate appositamente per rinforzare le unghie, ma anche oli che le nutrono.

Tra questi, particolarmente indicati solo l’olio di mandorle o di cocco, che sono ricchi di vitamine e minerali essenziali ideali per contrastare la fragilità ungueale. Applicandoli ogni giorno, in modo da prevenire la rottura e migliorare la flessibilità delle tue unghie. Inoltre, per favorire la ricrescita puoi anche sfruttare le proprietà degli oli essenziali, come l’olio di lavanda o di rosmarino, che sono naturalmente antibatterici e ti aiutano a stimolare la circolazione sanguigna attorno alle unghie.

Tra gli oli che puoi usare, quello di ricino è ricco di acidi grassi ed è famoso per le sue proprietà idratanti e rinforzanti. Applicalo sulle unghie e sulle cuticole. Se puoi, combinane l’applicazione con la vitamina E, che ha proprietà antiossidanti. Così, non solo aumenterai la resistenza delle tue unghie, ma favorirai una crescita più veloce.

I benefici del sale Epsom

Infine, una o due volte alla settimana immergi le tue unghie in una soluzione di sale Epsom, che ti aiuta ad aumentare i livelli di magnesio, fondamentale per indurirle e renderle più forti e resistenti.

Leggi anche Unghie più forti: ecco cosa puoi fare tutti i giorni