La stagione fredda ci costringe a prenderci cura ancora di più della nostra pelle per evitare la secchezza e l’opacità che l’autunno e l’inverno possono portare. Per questo la nostra routine di bellezza deve essere aggiornata. Ecco gli ingredienti migliori per mantenere la pelle idratata e luminosa.

Pelle idratata grazie all’acido ialuronico

L’acido ialuronico è uno degli ingredienti chiave per combattere la secchezza e mantenere la pelle idratata in profondità. Questo attivo, infatti, è capace di trattenere una quantità d’acqua pari a mille volte il suo peso, rendendo la pelle più liscia e turgida. Applicarlo sul viso pulito e leggermente umido al mattino aiuta a creare una base idratante che dura per tutta la giornata.

Come rendere la pelle protetta e luminosa

Nei mesi freddi un altro alleato indispensabile è la vitamina C. Nota per le sue proprietà antiossidanti, aiuta a contrastare i danni causati dai fattori ambientali e a rendere l’epidermide più luminosa. Questo ingrediente va applicato dopo l’acido ialuronico per creare una barriera protettiva che agisca contro i radicali liberi. Esistono sieri formulati con concentrazioni di vitamina C adatte a diverse esigenze: un esempio è il classico siero con acido ascorbico, che riduce le macchie scure e conferisce un aspetto uniforme e sano.

Il segreto per un incarnato uniforme

La niacinamide, o vitamina B3, è un ingrediente versatile e adatto a molteplici tipi di cute. Ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, ed è particolarmente efficace per ridurre rossori e macchie cutanee. La niacinamide va utilizzata dopo la vitamina C per migliorare il tono della pelle e ridurre l’aspetto dell’iperpigmentazione. Ideale per chi ha la pelle sensibile, questo ingrediente agisce in modo delicato ma potente, aiutando a rafforzare la barriera cutanea e mantenendo la pelle protetta e idratata.

Retinolo: rigenerazione e anti-età

Per la stagione fredda i dermatologi suggeriscono di introdurre il retinolo, noto per la sua capacità di stimolare il ricambio cellulare e combattere i segni dell’invecchiamento. Utilizzarlo nella routine serale può aiutare a mantenere la cute fresca e rinnovata, ma è importante idratarla successivamente con una crema nutriente per evitare la secchezza. Bisogna, però, evitare di combinare questo ingrediente con altri esfolianti per non stressare troppo la pelle. Per chi è nuovo al retinolo, meglio iniziare con una versione a bassa concentrazione e aumentare la frequenza d’uso man mano che la pelle si abitua.

Ceramidi per riparazione la barriera cutanea

Infine, le ceramidi sono fondamentali per rinforzare la barriera protettiva della pelle, impedendo la perdita di umidità e proteggendola dagli agenti esterni. Soprattutto in autunno, quando il freddo e il vento possono stressare l’epidermide, l’uso di una crema ricca di ceramidi è essenziale per mantenere la pelle morbida ed elastica. Va applicata sul viso mattina e sera come ultimo passaggio della routine, così da sigillare tutti gli altri trattamenti. Le ceramidi sono indicate per tutti i tipi di pelle e aiutano a prevenire quella fastidiosa sensazione di secchezza che spesso compare con l’arrivo dei primi freddi.