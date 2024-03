Albicocca, come usarla per la cura di pelle e capelli

L 'albicocca è una preziosa alleata per la cura della pelle e dei capelli. Scopriamo insieme le sue proprietà, i suoi benefici e come utilizzarla.

Per la pelle

L’olio di albicocca è ricco di acidi grassi che ammorbidiscono la pelle e la rendono più elastica. Puoi applicare olio di albicocca puro sulla pelle come idratante. È particolarmente benefico per le pelli secche. L’olio di albicocca assorbe l’umidità dall’aria, mantenendo l’idratazione all’interno degli strati cutanei. Contiene elevate concentrazioni di vitamina A, necessaria per la rigenerazione cellulare e la stimolazione del collagene. Grazie alle sostanze antiossidanti, l’olio di albicocca contrasta i radicali liberi e ritarda i segni dell’invecchiamento cutaneo. L’elasticità dell’olio di albicocca contribuisce al miglioramento del tono cutaneo e può essere utile per prevenire le smagliature, soprattutto in gravidanza o durante diete dimagranti. L’olio di albicocca stimola la tintarella, protegge dai raggi UV e mantiene un bel colorito dopo l’esposizione al sole.

Scrub al viso

Prepara uno scrub viso utilizzando due albicocche mature, un cucchiaio di succo di albicocca fresco, un cucchiaio di zucchero di canne e un cucchiaino di olio di mandorle dolci (o di cocco). Sbuccia le albicocche e rimuovi il nocciolo, poi frulla la polpa fino a ottenere una consistenza omogena. In un recipiente mescola la polpa con il succo. Aggiungi lo zucchero e mescola ancora. Infine unisci l’olio di mandorle dolci o di cocco e mescola fino a ottenere una pasta uniforme. Applica lo scrub sul viso pulito e asciutto (evita la zona degli occhi). Massaggia delicatamente con movimenti circolari per due-tre minuti. Risciacqua con abbondante acqua tiepida e poi idrata la pelle con una crema leggera. Questo scrub aiuta a esfoliare le cellule morte e i punti neri.

Maschera viso

Puoi creare una maschera viso utilizzando tre albicocche mature, un cucchiaino di miele e un po’ di succo d’arancia. Frulla le albicocche fino a ottenere una crema liscia e omogena, aggiungi il succo e il miele. Pulisci il viso da qualsiasi traccia di trucco e stendi la crema di albicocche, evitando la zona degli occhi. Lascia agire per 15 minuti. Risciacqua il viso con acqua tiepida e applica la tua crema idratante. Questa maschera è perfetta per chi ha la pelle grassa e aiuta a migliorarne l’aspetto, rendendola luminosa.

Per i capelli

Puoi applicare olio di albicocca puro sui capelli per renderli più gestibili e morbidi. Massaggialo sulle lunghezze e sulle punte per ammorbidire il fusto dei capelli. Può essere utilizzato da chiunque abbia i capelli ricci o crespi. L’olio di albicocca è ricco di vitamina E, che aiuta a proteggere il cuoio capelluto dai danni dei raggi solari. Grazie agli acidi grassi omega-3 riduce l’infiammazione del cuoio capelluto, che può essere causa di diradamento o perdita dei capelli. Applicalo sul cuoio capelluto, massaggiando lentamente, per favorire la salute dei follicoli. Grazie alle sue proprietà esfolianti, l’olio di albicocca aiuta a rimuovere le cellule morte e i punti neri dalla superficie della pelle. Aiuta a ridurre cicatrici e macchie sulla pelle.

Maschera per i capelli

In una ciotola mescola 30 ml di olio di albicocca, 20 ml di olio di achillea, 3 cucchiai di yogurt greco bianco (se hai i capelli molto lunghi puoi aumentare la dose), e un cucchiaino di pappa reale. Quando avrai ottenuto una consistenza omogena, applica la maschera sui capelli umidi, concentrandoti sulle lunghezze e sulle punte. Avvolgi i capelli con una pellicola trasparente o con una cuffia da doccia e lascia in posa per almeno venti minuti. Risciacqua accuratamente e procedi con il normale lavaggio dei capelli con lo shampoo. Questa maschera fatta in casa aiuta a nutrire e idratare i tuoi capelli, rendendoli morbidi e luminosi.