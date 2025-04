Hai mai assaggiato un bubble tea? Si tratta di una bevanda nata a Taiwan negli anni Ottanta ma che è diventata popolarissima anche in Italia, soprattutto tra la Gen Z. È fatta con una miscela di tè (verde o nero, a seconda dei gusti) e latte, all’interno della quale galleggiano sfere di tapioca che lo rendono divertente. La boba cream non è una bevanda ma un cosmetico, però ha più o meno lo stesso aspetto. È composta da un gel, spesso a base di estratti di tè, e da bolle colorate ricche di principi attivi che ti consentono di personalizzare la skincare e massimizzarne gli effetti. Come molti trend beauty è partito dalla Corea e ha conquistato il mondo.

Cos’è la boba cream

Conosciuta anche come capsule cream, la boba cream è composta da una parte in gel e da perle più dense. All’interno di esse si trova incapsulato il principio attivo che in questo modo viene protetto dall’ossidazione e mantiene intatte tutte le sue proprietà. Le capsule non si dissolvono, ma scoppiano solo quando le schiacci applicando la crema sul viso. In questo modo rilasciano i principi attivi esattamente dove ne hai bisogno, e i loro effetti si aggiungono a quelli della parte viscosa. Così potrai avere una pelle perfetta, dall’aspetto luminoso e idratato, diversificando l’azione a seconda delle diverse zone del viso.

Come si applica la boba cream

Le boba cream sono creme dual texture. Per prima cosa dovrai stendere su tutta la pelle del viso il gel dall’azione idratante e lenitiva, come fosse una qualsiasi crema. Successivamente potrai prendere una o più delle perle contenute al suo interno ed esercitare una live pressione per farla esplodere sul viso, solo dove ne hai bisogno (ad esempio sulla zona T), e massaggiare delicatamente. A seconda del tuo tipo di pelle e delle tue esigenze potrai scegliere il punto esatto e la quantità di sfere da applicare, garantendo il massimo dell’efficacia del prodotto.

La personalizzazione del trattamento

Proprio per la sua capacità di essere personalizzabile, la boba cream si adatta a qualunque tipo di pelle. Sarai tu a dover scegliere le proporzioni giuste tra gel e sfere a seconda delle tue caratteristiche. Se hai una pelle normale ti basterà un’applicazione di gel e una sola sfera, nel caso di pelle oleosa o grassa sarà meglio mescolare due parti del primo a una delle seconde. Per massimizzare l’effetto su una pelle secca invece, l’ideale è una parte di gel e due capsule.

I benefici per la pelle

Le boba cream hanno numerosi benefici per la pelle, grazie anche a questa estrema versatilità. Il gel trasparente ha un’azione altamente idratante e lenitiva, che ti consentirà di realizzare un perfetto effetto glass skin. Inoltre tra gli ingredienti alla base della sua formulazione ci sono l’acido ialuronico, che rimpolpa la cute, gli estratti di tè verde che contrastano i radicali liberi, e la vitamina E che nutre in profondità. Senza considerare gli oli naturali che illuminano e donano elasticità alla cute. Un alleato di bellezza al quale non potrai più rinunciare.

