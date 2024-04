M eno di 25 euro per un antirughe? Sì, certo, ma anche poco oltre i 10 euro, se il portafogli lo richiede. Oggi poi il low cost è un segmento ben consolidato, che risente degli investimenti passati nella cosmetica. E che per questo è di qualità e riserva grandi sorprese

Su Instagram e Tiktok l’hashtg #budgetbeauty è una categoria ben precisa. Racchiude milioni di video e post su come risparmiare sui prodotti di bellezza, a partire dalla crema viso che, tra i cosmetici, è forse quella a cui destiniamo maggiori risorse economiche. E anche maggiori aspettative.

Oggi però il mercato sta cambiando: da un lato il low cost non è più sinonimo di bassa qualità, dall’altro lato risparmiare è cool, oltre che necessario, data l’inflazione e la bassa occupazione delle fasce più giovani. Nel make up, il fenomeno dei prezzi mini ha radici più consolidate, anche perché ci sono brand che si rivolgono storicamente ad adolescenti, e quindi devono essere a prova di paghetta.

Nello skincare, invece, la diffusione dei prezzi economici è relativamente recente, anche grazie all’esplosione degli indie brand, i brand indipendenti che abbattono i costi anche grazie alla mancanza dei rincari pubblicitari.

Crema viso, economica ma di qualità

In ottica di spending review, ci sono ottime creme idratanti a prezzi contenuti da comprare al supermercato o nelle drogherie (i negozi destinati per tradizione alla vendita di detersivi e articoli per la casa). Secondo l’indagine economica di Cosmetica Italia, nel 2023 la grande distribuzione ha registrato un incremento dell’8% rispetto al 2022 con 5,2 miliardi di euro in vendite di cosmetici.

Abbiamo selezionato 3 fasce di prezzo per creme idratanti entro i 30 euro, e per tutti i tipi: crema antirughe, antietà, antimacchie, per pelle problematica e lenitiva e così via.

Crema viso low cost: la selezione entro i 10 euro

V6 di Lovrén è una crema viso lenitiva adatta alle pelli sensibili.

Prezzo: 6,99 in farmacia.

Crema alla rosa bio di Alverde, con olio biologico di girasole e burro di karité.

Prezzo: 3,99 da dm market.

Grazie alla presenza di ceramidi, la crema idratante Natural moisturizing factor + Ha di The Ordinary è adatta alla pelle viso secca e arida.

Prezzo: 8,90 euro.

Crema giorno Jelly con glicerina, acido ialuronico e aloe vera di SkinActive di Garnier.

Prezzo: 9,90 euro.

Crema viso low cost: la selezione entro i 20 euro

VITAMINICA Crema Viso Anti-aging di Equilibra®, con oli di tè e rosa mosqueta. Ideale a partire dai 30 anni.

Prezzo: 14,90 euro.

NIVEA® Q10 Anti-Rughe Extra-Nutriente Crema giorno Intensiva, il best-seller antietà della casa cosmetica tedesca nella versione rassodante contro i cedimenti del viso.

Prezzo: 12 euro.

Collagen, crema viso al collagene di Q+A, formulata con una attivo a base di collagene derivato dalle alghe. Per migliorare l’elasticità della pelle.

Prezzo: 16,50

Bright Reveal di L’Oréal Paris, crema idratante anti-macchie SPF 50 con niacinamide + mexoryl 400 (filtro brevetto L’Oréal)

Prezzo: 16,99 euro.

Elixir Botanique, trattamento da giorno anti-inquinamento, a base di estratto di nasturzio e microalga di tetraselmis, Yves Rocher.

Prezzo: 19,90

Una crema effetto lifting del contorno del viso. Contiene Idealift™, attivo in grado di stimolare la produzione endogena di elastina. Sublime Beauty di Clinians

Prezzo: 13,19 euro.

Crema viso low cost: la selezione entro i 30 euro

Crema viso idratante anti-rossore SPF 10 di Royal Beauty con acido ialuronico, per idratare a fondo e contrastare gli arrossamenti.

Prezzo: 29,90 euro

Cleanance Aqua-gel opacizzante di Avène. Ideale per pelle sensibile con imperfezioni. Idrata e riduce la tendenza del viso a lucidarsi 50% senza seccare la pelle.

Prezzo: 26,90 euro

Aqua Beelicious, fluido idratante colorato con SPF 30 di Apivita, contiene miele della Grecia e acido ialuronico.

Prezzo: 24,90 euro.

Crema antirughe effetto filler a base di Linfa di Vite, che restituisce elasticità alla pelle, di Bottega Verde.

Prezzo: 24,99 euro.

Crema idratante su misura per la pelle: sul sito beautytune si compila una scheda sulle proprie caratteristiche epidermiche ed esigenze e si riceve la crema idratante personalizzata per sé.

Prezzo: 24,90 euro il refill e 30 euro il pack completo.