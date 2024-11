O lo si odia o lo si ama. Parliamo del nostro corpo, spesso oggetto di pressioni opposte: da un lato, sui social e in tv, ci viene spiegato come renderlo più conforme agli standard; dall’altro, siamo invitate ad accettarci così come siamo, anche se non ci piacciamo. E se invece, per sviluppare una sana relazione con il corpo, bastasse guardarlo più come uno strumento che come un progetto estetico?

Cos’è la body neutrality

Il segreto è smettere di giudicare il corpo per concentrarsi soprattutto su quello che il corpo ci pemette di fare. Un messaggio promosso dalla body neutrality. «Un trend che incoraggia le persone ad apprezzare cosa il corpo fa, appunto, anziché come il corpo è» riassume Hillary Ammon, psicologa americana. Un cambio di prospettiva che è un grande atto di empowerment, perché sposta l’attenzione dalle imperfezioni alla potenzialità del nostro corpo. Che diventa uno “strumento” da trattare bene, da valorizzare. E da mantenere al meglio con le dovute cure e attenzioni. Per esempio le dritte che ti diamo qui.

Body neutrality: come far risaltare un seno maxi

C’è un modo infallibile per far risaltare il décolleté prosperoso: avere il reggiseno giusto. E cioè un modello che contiene senza schiacciare, con spalline resistenti per non “tagliare” sulle spalle e magari con il ferretto, che dà maggior sostegno. A questo punto, evviva le scollature, senza temere il rischio di mostrare troppo: uno scollo ampio o un wrap dress, sapientemente incrociato sul davanti, evidenziano le curve con discrezione. Meglio evitare, invece, dolcevita o maglioni girocollo che non slanciano il busto e fanno sembrare il seno meno tonico.

Un seno maxi: la beauty routine a effetto push up

«Per mantenere l’aspetto turgido e la pelle elastica funzionano i cosmetici tonificanti a base di fitoestrogeni» suggerisce Umberto Borellini, cosmetologo. Si tratta di sostanze vegetali come l’estratto di luppolo, di salvia e di kigelia africana, capaci di simulare il funzionamento degli ormoni». Con una scollatura importante non dimenticare il make up. «Qui ci aiuta la terra» dice Barbara del Sarto, make up artist. «Va sfumata con un pennello sulla parte centrale tra le due coppe, in modo da disegnare una sorta di V sfumata. Così il seno sembra più tonico e magicamente sollevato. Se l’occasione è una serata speciale invece, aggiungi un tocco luccicante: stendi una polvere iridescente su tutta la parte di pelle scoperta».

Il trattamento urto Fiale Seno di Rilastil (43,90 €, in farmacia) promette di migliorare l’elasticità cutanea del décolleté in 20 giorni.

Bouquet d’Oro di L’Erbolario (21,90 €) è una polvere illuminante che profuma di note cipriate-fiorite.

Con collagene e kigelia africana, Fluido Push Up Seno e Glutei di Becos (53 €, in istituto) ha un effetto lifting immediato.

Body neutrality e lato B: portalo con orgoglio

Hai un sedere piuttosto rotondo? Niente liposuzione. Ricordati che ciò che a te appare come un difetto è l’oggetto del desiderio per milioni di donne che, sul modello di Kim Kardashian e Beyoncé, addirittura vanno dal chirurgo plastico per aumentarne il volume. Per di più la scienza indica che chi ha la conformazione fisica con glutei ben sviluppati gode di una salute migliore. Tanto vale andare fiere di un fondoschiena voluminoso, mettendolo in evidenza con jeans a vita regolare: quella troppo alta darebbe al sedere una forma allungata, schiacciandolo un po’. Occhio poi alle tasche: per far apparire il sedere più rotondo i tuoi jeans non dovrebbero averne di posteriori.

La booty care mirata

Per una “booty care” mirata vanno alternati creme anticellulite, scrub e specialità rassodanti. Ma è indispensabile anche tonificare i tessuti con il movimento. «I balli latini, che puntano sui movimenti dei fianchi, vanno benissimo» assicura Simona Musocchi, personal trainer a Milano e autrice di Il metodo Smart gym (Mondadori). «E se lavori tutto il giorno al pc, imponiti di alzarti ogni 15-20 minuti, sali sempre le scale a piedi e sfrutta ogni occasione per camminare a passo veloce».

Grazie a microsfere di lava vulcanica, Esfolia Scrub Rimodellante Glutei di Diego dalla Palma (32,90 €) migliora la grana cutanea.

Lasciata in posa 15 minuti, Maschera Levigante Glutei di Somatoline (29 €, in farmacia), con argilla e sale marino, ha un’azione drenante

Body neutrality: il corpo morbido è sexy

Guai a nasconderti in abiti dritti e oversize: se sei curvy, asseconda la tua silhouette evitando stoffe rigide e capi troppo strutturati. Sì, inoltre, a tessuti morbidi che accarezzano il corpo senza strizzarlo. Il tip per un fisico curvy? Puntare sulla postura. «Il nuoto è un toccasana perché apre le spalle, risollevando un seno pesante» suggerisce Musocchi. «In più, appiattisce la pancia e fa sembrare il sedere più voluminoso». Per mantenere l’armonia, evita diete drastiche che svuotano le forme e provocano smagliature, ma segui cicli di integratori drenanti a base di ananas, betulla, mirtillo.

Nel beauty case

Lo skincare di un corpo curvy prevede scrub e prodotti idratanti che levigano la pelle. E perché non impreziosirla con un tocco glow? L’olio secco è perfetto per celebrare un corpo non canonico, ma forte e sano. Alla fine, come insegna la body neutrality, è questo che conta.

Crema Tonificante Corpo di Olos (42 €, in istituto) attenua il rilassamento cutaneo con ingredienti green come l’aloe fermentata e le microalghe.

La texture avvolgente e riscalsante di Crema Punti Critici di Biopoint (23 € ) drena i liquidi e rende la pelle più tonica.