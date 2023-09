Come prendersi cura della pelle scottata dopo le vacanze

L e vacanze sono finite e, inevitabilmente, è tempo di prendersi cura della nostra pelle, stressata e scottata dalle ore trascorse al sole. Ecco cosa fare per aiutare la cute a rimettersi in sesto.

Vitamina C

La vitamina C è un nutriente essenziale per la salute della pelle e per combatterne l’invecchiamento. Utilizzatela per la vostra skincare routine quotidiana. Altri prodotti lenitivi che potete inserire nella vostra skincare routine quotidiano sono aloe vera, vitamine E, acido ialuronico, camomilla e tè verde.

Detergente delicato

Per la vosta skincare routine, utilizzate anche un detergente delicato, per pelli sensibili e, preferibilmente in crema o in olio. Un detergente aggressivo potrebbe disidratare e danneggiare ancora di più l’epidermide.

Maschere a volontà

Ricordate anche di fare una o più maschere nutrienti e idratanti al giorno così da potenziare l’azione della skincare.

Niente esfoliazione

La pelle già abbondantemente stressata non necessita di essere ulteriormente sensibilizzata. Per un po’, dunque, è il caso di sospendere l’esfoliazione con gli scrub.