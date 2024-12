La pelle grassa e lucida è molto comune, ma non per questo meno fastidiosa! Dipende tutto da un’iperproduzione di sebo, soprattutto sulla zona T (dalla fronte al naso fino al mento). Ecco un errore comune: spesso chi la pelle lucida fa scrub ravvicinati per cercare di togliere il cosiddetto “sebo in eccesso”. Niente di più sbagliato. Perché il messaggio che dai al tuo organismo è: la pelle è priva di acidi grassi, producine ancora di più! Fare troppi peeling o scrub sulla pelle grassa, insomma, ha un effetto rebound. Limita lo scrub e punta piuttosto su prodotti seboregolatori, quelli che contengono ad esempio zinco, argilla, niacinamide o acido azelaico. Se soffri di acne prova i retinoidi: regolano il turnover cellulare e a basso dosaggio migliorano la texture della pelle. E poi arrivano in aiuto loro, i primer e i dischetti opacizzanti.

A cosa serve e come funziona il primer opacizzante?

Accanto ai rimedi skincare ci sono anche tante soluzioni fast per opacizzare la pelle. Come i nuovissimi ​rulli in pietra vulcanica fatti apposta per assorbire il sebo in tutte le zone lucide del viso. Oppure i primer opacizzanti da applicare prima del make up. Ormai sono prodotti must have perché il beneficio è doppio: mentre la base make up crea un effetto perfezionante e leviga la pelle, gli attivi aggiunti nella formula lavorano per regolare la produzione di sebo. L’estratto di Rosa Mosqueta, per esempio, aiuta ad assorbire l’eccesso di sebo sulla superficie della pelle. Sono utili poi soprattutto le polveri minerali: quelle di zinco, silicio o caolino levigano, nascondono i pori e assorbono la lucidità. Così come il carbone attivo.

Non ci sono super tip di applicazione per il primer opacizzante, ma te ne diamo comunque un paio. Numero uno: less is more. Quando stendi il primer scaldalo prima fra le mani, questo riduce al minimo gli accumuli e ti permette di applicare uno strato molto leggero e uniforme. Due: aspetta un paio di minuti prima di mettere il fondotinta, così il primer “aderirà meglio. Tre: se durante il giorno hai bisogno di un retouch, sappi che molti matte primer posso essere riapplicati sopra il trucco.

Dischetti e “blotting paper” tolgono l’effetto lucido dalla pelle del viso

Anche dischetti e paper opacizzanti risultano molto utili per i ritocchi on the go anche sopra il trucco. Opacizzano e non seccano la pelle, quindi usane quanto vuoi. Ecco il grande vantaggio delle blotting paper: a differenza della cipria, che opacizza ma può appesantire, questi prodotti lasciano la pelle opaca senza aggiungere nuovi strati di prodotto. Basta tamponarli come una normale velina. Ma di cosa sono fatti? Carta di riso o di canapa, polpa di legno, polpa di juta, altri sono in fibra di lino oppure fibra di cotone. In alcuni casi (dai uno sguardo alla gallery!) ci sono veline con un lato infuso di polveri ulteriormente assorbenti come caolino, ossido di zinco o estratto di tè verde. Proprio perché ne esistono tanti tipi diversi, vale la pena provare almeno due o tre blotting paper per vedere quale (su di noi) funziona meglio.

Dischetti e primer opacizzanti: i prodotti migliori

Pore Eclipse Matte Blur Stick – Stick Opacizzante di Milk Make Up (€ 42, da Sephora) contiene estratto di lenticchie per un effetto assorbente + carbone disintossicante. Applico e riapplicalo anche sul trucco. Grazie a niancinamide e rosa mosqueta, POREfessional Matte Primer di Benefit (€ 41, da Sephora) migliora l’aspetto dei pori, aiuta a mantenere il trucco e assorbe istantaneamente l’olio in eccesso, sopra o sotto il make up. La formula clean e vegan di Matte Blurring Primer soft start di Goovi (€ 17,90) ha una texture sorbetto, ibrida tra mousse e gel, che rinfresca e opacizza. Le cartine assorbenti all about matt! di Essence (€ 2,49) sono arricchite con estratto di tè verde per eliminare l’aspetto lucido della pelle in tempo zero. Le salviettine Oil-Control Blotting Paper sono provviste di una tecnologia specifica Shiseido: una polvere naturale che assorbe il sebo grazie alla sua consistenza porosa e permette alla pelle di restare pulita (€ 30). Il Rullo opacizzante in pietra vulcanica 100% naturale di Sephora (€ 8,99) ha una superficie porosa che cattura il sebo. Può essere usato sulla pelle pulita o sul trucco, basta farlo scorrere sulle zone lucide del viso. La texture ultra leggera di The Mattifier Oil-Control Primer di Catrice (€ 5,69) crea una base opaca grazie a estratto lenitivo di corteccia di salice. Mattifying Face Primer di Artdeco (€ 20) è adatto a tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili, ma è particolarmente indicato per le pelli miste. Racchiuse in un astuccio ricaricabile, ci sono Blotting Paper di Miamo (€ 22, in farmacia) 100 veline realizzate in carta sebo-assorbente composte dal 90% di polpa di legno e dal 10% di polpa di iuta, utili a ridurre istantaneamente le zone di lucidità del viso. Per un’esfoliazione soft (e pratica): Dischetti illuminanti di First Aid Beauty (€ 40, da Sephora) con acido glicolico + lattico.

