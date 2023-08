Come valorizzare un viso tondo

A vete il viso tondo e non sapete come fare a valorizzarlo al meglio con l'acconciatura e con il make-up? La regola generale è una: non nasconderlo con tagli e frange che non fanno altro che renderlo più goffo e paffuto. E cercare di allungarlo con il trucco. Ecco nel dettaglio cosa fare.

Taglio

Per valorizzare al meglio il viso tondo i capelli corti portati all’indietro sono la soluzione ideale. Un’alternativa valida è rappresentata dal bob con leggere scalature per dare movimento. Se oltre al viso tondo, avete il collo corto, optate o per capelli corti e sfilati o per una chioma lunga e liscia. Se volete realizzare un’acconciatura, la coda alta è particolarmente indicata così come un semiraccolto ben tirato.

Make-up

Il contouring per allungare il viso tondo inizia applicando una goccia di illuminante mescolata al fondotinta, da usare come base. Poi, con una terra color marrone freddo, ombreggiate i lati del volto, dalle mascelle alla fronte fino alle tempie. Infine, sfumate il tutto con il blush, applicandolo sugli zigomi con un tratto netto verso il basso.