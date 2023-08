R assodante è la parola chiave delle creme per la fascia di età 50-60 anni. L'obiettivo? Contrastare i cedimenti cutanei. Guida alla scelta

Verso i 50 anni la produzione endogena di collagene e di acido ialuronico cala drasticamente, anche a causa dei cambiamenti ormonali legati alla menopausa. Da una crema viso si chiede, dunque, un aiuto a rinforzare le proprie riserve delle sostanze responsabili della tonicità cutanea. Ci sono infatti principi attivi naturali o di sintesi che contribuiscono a stimolare la naturale produzione di collagene e di acido ialuronico, rendendo così la cute più elastica.

Quale crema viso usare a 50 anni?

Dopo i 45 anni, è bene applicare una crema viso che protegga il collagene, aiutando sia a rinforzarne le riserve che a produrne di nuovo. Non solo, fondamentale per una pelle dall’aspetto tonico e luminoso è anche evitare la degradazione delle fibre di collagene, un processo in parte dovuto ai fattori esterni, che rende la pelle sciupata e poco elastica. È proprio questo il principio per cui si formano le rughe (segno di mancanza di tonicità cutanea) e i cedimenti (perdita di elasticità).

Guida alla scelta della crema viso adatta a 50 anni

In basso la nostra selezione per tutti i tipi di pelle e le esigenze tipiche dei 50 anni, con attenzione alla texture e alla gradevolezza d’uso.

Crema viso anti rughe di Cosmecos Coop

Una crema viso da notte adatta a 50 anni per combattere le rughe e i segni di espressione. Ha una texture sorbetto che si fonde con la pelle. Contiene bio-retinolo, un principio attivo derivato della Vitamina A che rassoda e contribuisce a ridurre i segni dell’invecchiamento.

Crema viso sorbetto anti rughe intensiva Cosmecos (8,50 euro nei punti vendita Coop).

Il prodotto ideale per chi ha la pelle con microrugosità diffusa.

Nuxuriance Ultra, la crema viso 50 anni di Nuxe

La texture ricca rende questa crema viso ideale per una pelle secca per costituzione che a 50 anni è diventata ancora più arida. Giorno dopo giorno rigenera la pelle, rimodella l’ovale e leviga le rughe. Il merito è degli ingredienti naturali, come le cellule floreali di zafferano e fuganvillea, il fico di Barbaria e l’estratto di petali di papavero.

Nuxuriance Ultra, crema ricca ridensificante, Nuxe (58,90 euro in farmacia)

Il prodotto ideale per chi ha una pelle arida che ha perso elasticità.

Crema balsamo collagene di Collistar

Una crema viso della linea “Attivi puri” di Collistar adatta alla pelle che tende a cedere, tipica dei 50 anni. Contiene collagene, ottenuto legando insieme le fibre proteiche di mais, soia e grano che formano una struttura molto simile al collagene umano. Completa la formula la malachite, un estratto minerale ricco di rame che evita la degradazione delle fibre di collagene.

Crema Balsamo Collagene + Malachite, Collistar (45 euro).

Il prodotto ideale per una pelle secca che accusa i primi cedimenti verso il basso.

Crema Giorno Antirughe di DermoLab

È indicata per una pelle che a 50 anni è ancora turgida, e che quindi non ha bisogno di correzione ma solo di prevenire i segni di invecchiamento. Contiene un pool di acidi ialuronici a diversi pesi molecolari e vari principi attivi brevettati che agiscono come una rete che dà struttura alla pelle. La Vitamina C, infine, aiuta a illuminare la pelle stanca e spenta e stanca.

Crema rassodante illuminante, DermoLab (14,50 euro).

Il prodotto ideale per chi a 50 anni ha pochi segni dell’età

Progression(+) di Rilastil

Una crema specifica per contrastare i segni del tempo legati ai cambiamenti ormonali dei 50 anni, come la comparsa di rughe più marcate e il colorito spento e disomogeneo. La sua texture ricca la rende ideale per la pelle sensibile secca o molto secca. Contiene principi attivi brevettati che aumentano la compattezza e l’elasticità cutanee (collagene biotech, esopolisaccaride biotech). La niacinamide illumina il colorito, le ceramidi ripristinano la barriera cutanea e il burro di dona morbidezza.

Progression (+), crema ricca antirughe riempitiva e rimpolpante, Rilastil (43,90 in farmacia).

Il prodotto ideale per i cambiamenti della pelle che possono manifestarsi in della menopausa.

Revitalizing Supreme+ di Estée Lauder

La funzione principale di questa crema viso è aumentare le riserve di collagene che a 50 anni tendono a ridursi. A tal scopo, è stata messa a punto una formulazione con diversi principi attivi rassodanti, come l’estratto di hibiscus e di moringa e del complesso di collagene. L’uso costante aiuta a liftare le 3 zone critiche del viso: guance, pieghe naso-labiali e linea mandibolare, lasciando il contorno più scolpito e definito.

Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme, crema lifting, Estée Lauder (da 75 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di sollevare i tratti che sembra stiano per cedere.

Q10 Anti-rughe Expert di NIVEA

Grazie all’applicatore preciso, si utilizza direttamente sulle rughe. Agisce come un filler cosmetico, poiché riempie temporaneamente le rughe già dopo 5 minuti con un effetto pelle levigata. Contiene Coenzima Q10 e Peptidi Bioxifill® che aiutano a stimolare il collagene, la proteina che dona elasticità alla pelle.

Q10, filler anti-rughe mirato, NIVEA (15,99 euro).

Il prodotto ideale per chi ha rughe marcate che desidera appianare.

Resveratrol-Lift di Caudalie

Aiuta a potenziare le proprie riserve naturali di collagene grazie a un principio attivo mirato di origine vegetale, estratto dalla corteccia di mogano. Il resveratrolo di vite, estratto dai tralci di vite, stimola l’attività delle proteine della giovinezza. La sua texture ultra morbida, proprio come il cachemire, corregge le rughe, rassoda e ridensifica la pelle.

Resveratrol-Lift, Crème Cachemire ridensificante, Caudalie (43,70 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca un anti-età efficace ma leggero sulla pelle.

Therra Fusion di Bioline Jatò

È una crema multi-funzione che si può usare sia di giorno che di notte, anche come maschera. Utilizzata come crema notte rigenera la pelle a 360°, applicata come maschera, invece, è una ricarica lipidica immediata in caso di aridità diffusa. Contiene un concentrato di superfood vitaminico, come bacche di goji biologiche, estratto di mora, di ribes nero e di mirtillo biologici, iperfermentato di mirto e lentisco.

Therra Fusion, crema-maschera vitaminica effetto rimpolpante, Bioline Jatò (75 euro nei saloni e sull’e-shop Bioline Jatò).

Il prodotto ideale per chi ha una pelle provata!