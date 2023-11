P iacciono ai giovani, e spesso sono fondati da giovani. Puntano su sostenibilità e qualità, ma soprattutto su un dialogo molto attento e costante con i consumatori, i veri trend setter di un settore, come quello del beauty, dove le esigenze cambiano continuamente. Scopri cosa sono gli Indie brand e perché spesso hanno successo

Li chiamano Indie brand. Sono i piccoli marchi beauty, spesso fondati da giovani, che scelgono un modello produttivo artigianale. Puntano su qualità e sostenibilità, sottraendo segmenti di mercato a grandi nomi che un tempo si dividevano il monopolio su scala mondiale.

Che cosa sono gli Indie brand

Gli Indie Brand sono un fattore economico strategico per l’industria cosmetica. Le prime realtà sono apparse sul mercato nei primi anni 2000: si trattava di piccole aziende, nate da un’idea imprenditoriale di un singolo, in contrapposizione alle realtà più consolidate.

I primi marchi indipendenti si sono diffusi tra i consumatori grazie a strategie innovative rispetto ai grandi gruppi industriali, come ad esempio nuovi strumenti di promozione digitale a basso costo e un’attenzione speciale al consumatore, spesso poco coinvolti dalle multinazionali. Nonostante debutti molto positivi e lanci spesso eclatanti, molti Indie brand non sono sopravvissuti alle leggi del mercato o sono rimasti in disparte.

Una concorrenza spietata tra Indie brand e multinazionali

McKinsey & Company nel beauty report 2023-2027 rivela che su un campione di 46 marchi nati dopo il 2005, e tutti con un fatturato tra i 50 e i 200 milioni di dollari nel 2017, solo 4 ad oggi hanno raggiunto un valore di 400 milioni di dollari. Il dato è esemplificativo della concorrenza che i fondatori di nuove piccole aziende devono imparare a fronteggiare.

Da un lato, le multinazionali e i gruppi industriali più imponenti si sono riorganizzati e hanno adottato delle strategie di sviluppo e di marketing più in linea con le esigenze e le abitudini dei consumatori. Dall’altro lato, sono sempre di più i nuovi brand cosmetici lanciati ogni anno. Il vero successo per gli indie brands si traduce in capacità di restare competitivi sul mercato.

Che cosa piace degli Indie brand

Dei marchi indipendenti ciò che attrae è la passione e la capacità di creare uno storytelling empatico per i consumatori. La voce principale del racconto del marchio è spesso il fondatore.

La storia personale del fondatore di un brand è la vera forza motrice per la crescita del brand, perché trasmette autenticità. Chi crea il marchio è il miglior ambassador del proprio prodotto, perché ne racconta la genesi, il processo di produzione, evidenzia cosa lo rende diverso da quanto già presente sul mercato. Per questo motivo è il creatore del marchio ad essere spesso la voce ufficiale di comunicazione e promozione.

Attenzione alla qualità

Il consumatore sceglie un prodotto perché è efficace e di qualità. Così gli Indie brand devono comunicare queste caratteristiche e offrire proposte in linea con le aspettative. Gli Indie Brand hanno un vantaggio rispetto alle multinazionali: hanno un dialogo diretto e costante con i clienti, avendo così la possibilità di recepire le loro necessità e i loro commenti in tempo reale grazie ai social. Questo aiuta a cercare sempre qualcosa di innovativo, il che non è scontato in un mercato competitivo come quello cosmetico.

Indie bran italiani da conoscere

Appeal Skin

Appeal nasce come un’idea spinta e portata avanti dalla voglia e dall’esigenza di creare un ambiente sincero, incentrato su qualità, innovazione e informazione – a portata di tutti. L’incontro, oltre che tra generazioni, è stato un elemento chiave nella creazione di Appeal.

Blonde Sister

Blondesister nasce dalla passione di Carolina, 27 anni e la voglia tipica della sua età di non accontentarsi di una strada che sembrava già impostata. Forte della sua formazione in una multinazionale finanziaria, dove lavora da quattro anni come consulente, sente di poter utilizzare il suo know-how per abbracciare il lato più creativo della sua personalità, per esprimere la versione migliore di sé. Sorella maggiore in una simpatica e caotica famiglia composta da 6 fratelli e sorelle è portata al confronto continuo con le nuove generazioni: multitasking, voraci, curiose.

Lace Beauty

Lace Beauty è un brand che si concentra principalmente sulla detersione.⁣ Perché?⁣

Perché la detersione è il primo step della routine skincare, quello che apre le porte a tutti i trattamenti successivi e, se errata, può di fatto comprometterli.⁣

⁣La detersione, se eseguita male o con prodotti non adatti, può rompere equilibri fragili.⁣

IyoSkin

Sheranee