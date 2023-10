Menopausa: la skincare giusta per il corpo

M eno elasticità , meno tono, meno muscoli... Sembra che la menopausa sia tutta in perdita. Invece, anche dopo i 50 anni, seguendo una skincare mirata, un po' di dieta specifica e la gym su misura, è possibile mantenersi flessibili e in forma. Così il risultato è tutto un "più".



Se la menopausa non è più un tabù è anche merito delle celeb che ne parlano liberamente. Lo fanno Halle Berry nel suo blog di salute e benessere Re-spin (re-spin.com), Gwyneth Paltrow con il business Goop (Goop.com), Naomi Watts con Stripes, community sul tema del cambiamento dopo i 50 anni (iamstripes.com) e omonimo brand di cosmetici dedicati. Insomma: di questa fase della vita delle donne si parla finalmente senza vergogna. Resta che viverla implica dover trovare un nuovo equilibrio in risposta ai tanti cambiamenti che comporta. «Le ovaie smettono di produrre estrogeni, progesterone e testosterone, ormoni che hanno recettori presenti un po’ in tutto il corpo, mentre aumenta la secrezione del cortisolo. Con la conseguenza che il metabolismo rallenta e si tende ad aumentare di peso» avvisa Raffaela Di Pace, ginecologa, sessuologa clinica e specializzata in fisiopatologia della menopausa. Insomma, il corpo cambia. Per questo bisogna agire con trattamenti e attività fisica mirati.

Migliora la tonicità

«La drastica riduzione degli estrogeni e del progesterone fa diminuire il numero e l’efficienza dei fibroblasti, che “fabbricano” il collagene e l’elastina. Non solo: poiché il collagene prodotto in menopausa è meno performante, la pelle perde tono, compattezza e tende a cedere verso il basso» spiega Corinna Rigoni, presidente Donne Dermatologhe Italia. Ecco perché la cosmetologia ha messo a punto linee pro-age anche espressamente dedicate alla menopausa, destinate ad aumentare il tono e la densità della pelle. «È importante aggiungere alla beauty routine creme e fluidi a base di principi attivi ridensificanti e ricompattanti come il calcio, la soia fermentata e altri fitoestrogeni, o gli oligopeptidi che stimolano il collagene e l’elastina». Serve poi una specialità mirata ai vari punti critici: braccia, pancia o glutei. «Puoi anche valutare insieme al tuo ginecologo se intraprendere una terapia ormonale sostitutiva, ad esempio con ormoni bioidentici in gel o cerotto (quest’ultima aiuta a migliorare sensibilmente la qualità della pelle)» aggiunge la ginecologa Di Pace.

Combatti la pelle secca della menopausa

«Dopo la menopausa, la pelle diventa più arida perché i fibroblasti producono meno acido ialuronico. Inoltre, si impoverisce anche di grassi sottocutanei che contribuiscono a mantenere l’idratazione ottimale» spiega Rigoni. Ecco perché è bene puntare su un prodotto super idratante. «Come per il viso, anche per il corpo funzionano molto bene tutte le specialità a base di acido ialuronico. In questo caso, però, vanno scelte quelle ad alta concentrazione (almeno un 2-3%)». Altri ingredienti top? «La vitamina E, le ceramidi, i fosfolipidi, e gli Omega 3 e 6 fondamentali per nutrire a fondo». Un consiglio pratico da seguire per combattere la disidratazione? «Applicare, dopo la doccia, una dose generosa di olio di mandorle dolci: è super elasticizzante» suggerisce l’esperta.

Definisci i muscoli

«La carenza di estrogeni e testosterone tipici della menopausa non impoverisce solo le ossa, ma anche i muscoli, che tendono a perdere massa, forza ed elasticità. Così, non solo è più difficile scendere di peso, ma tutta la silhouette perde definizione» avvisa Raffaela Di Pace. Il vero boost per i muscoli, insieme a un buon apporto di proteine nella dieta (il minimo sindacale è di 0,8-1 g di proteine per ogni kg di peso corporeo al giorno), è l’attività fisica. Il must è la camminata veloce tutti i giorni per un’oretta, abbinata a yoga o pilates, che migliorano forza e flessibilità muscolare. Nel tuo fitness plan puoi introdurre anche una disciplina come il Metodo Ipopressivo Multidisciplinare. «Il vantaggio è che allena tutto il corpo, potenziando la respirazione e aumentando il tono dei muscoli del core e i paravertebrali. Se si pratica regolarmente, oltre a migliorare la postura può ridurre il girovita. E, poiché il Mim allena anche il pavimento pelvico, risulta anche benefico per la sessualità» spiega Mimì Rodriguez Adami, presidente e fondatrice dell’International Hypopressives Council (ipopressivi-italia.it). Fondamentali poi gli esercizi mirati con i pesi, da fare sempre con la guida di un personal trainer che personalizzi il tuo allenamento.

Rendi il colorito luminoso

Non solo quella del viso, anche la carnagione del corpo in menopausa cambia. La pelle è più secca, più sottile (manca di collagene) e, poiché è anche meno irrorata e ossigenata, assume un colorito giallognolo. C’è poi il problema della melanina che con il passare degli anni non riesce più ad affiorare e distribuirsi in maniera uniforme: compaiono macchie scure (soprattutto su mani e décolleté) ma anche, al contrario, macchioline bianche. In ogni caso la pelle assume colorazioni disomogenee. «Succede anche perché il ricambio cellulare rallenta» avvisa Corinna Rigoni, dermatologa. Per questo è una buona regola aumentare la frequenza dello scrub per fare piazza pulita delle cellule morte. Bene anche la spazzolatura: effettuata tutti i giorni per 3 minuti circa, dal basso verso l’alto, elimina tutto ciò che opacizza il colorito. Un consiglio: se hai la pelle delicata, prima di passare la spazzola, applica un velo di olio che rende il trattamento più soft.

Nel beautycase dopo la menopausa: creme, oli & Co.

Naturale al 96%, Crema Rassodante Tonificante Rêve de Thé di Nuxe (44,90 euro) si assorbe in fretta e, con sua la fragranza di tè, dà energia.

Il mix di zenzero e acido ialuronico di Arkéskin The Menopause Body Milk di Lierac (34,50 euro, in farmacia).

Tonic Lifter Crema Rassodante di Dibi Milano (60 euro, in istituto) è ideale per l’automassaggio.

Il balsamo S.O.S. dalla texture leggera Nutri-Motion di Matis (85 euro, in istituto) idrata intensamente.

Per alleviare le tensioni muscolari dopo l’attività sportiva, c’è Original Meno Oil di Menvy (24,13 euro, su ankorstore.com) che combina lavanda, menta piperita e camomilla.

In maxi formato da 500 ml, Xeracalm Nutrition Doccia Crema di Eau Thermale Avène (19,90 euro, in farmacia) contiene oli emollienti che lasciano la pelle setosa.