Desideri una pelle liscia e luminosa, che abbia un aspetto morbido, elastico ed idratato? Allora il butter skin make up è ciò che fa per te. Basato quasi esclusivamente sull’utilizzo di texture cremose, ti consente di avere un aspetto minimal e naturale ma al contempo estremamente lucente. Simile alla glass skin, questo beauty look è però più opaco e vellutato. La pelle risulta levigata e la sua bellezza naturale viene esaltata. È una tipologia di trucco leggera e molto discreta, che non crea un effetto compatto e pesante ma che, calibrando bene il tutto, ti farà apparire semplicemente radiosa.

Preparare la pelle al butter skin make up

Prima di tutto, per ottenere l’effetto lucido e minimal che cerchi, è opportuno preparare la pelle nella maniera corretta. Per ottenere un finish che faccia apparire il viso morbido e liscio come se fosse cosparso di burro è indispensabile la giusta idratazione. Quindi inizia con una crema idratante ricca ma a rapido assorbimento che abbia agenti come ialuronico, lo squalane e i peptidi. Un primer luminoso o uno olio possono dare un boost di luminosità creando la base trucco perfetta.

Come si esegue il butter skin make-up

Per ottenere l’effetto morbido e lucente che cerchi dovrai affidarti a prodotti in crema e rinunciare alle polveri. Questi dovranno essere sfumati con le dita o con una beauty blender umida così da garantire uniformità. Scegli un fondotinta cremoso e che abbia un finish satinato così da fondersi alla perfezione con l’incarnato, ma fai attenzione che non sia eccessivamente opaco. A questo punto puoi impreziosire il tuo make-up con highlighter liquido o un tocco delicato di blush in crema, ma sempre senza eccedere con le quantità. L’illuminante deve essere picchiettato solo nei punti strategici come zigomi, arco di Cupido, centro della fronte. L’effetto deve essere delicato e impalpabile, come se una luce soffusa accarezzasse il viso. Anche il lipgloss sceglilo con effetto specchio dai colori naturali: trasparente, nude o leggermente rosato. Se vuoi fissare tutto con la cipria puoi farlo, ma ricorda di applicarne un velo quanto più sottile possibile e solo nei punti strategici.

A chi è adatto il butter skin make-up

Il butter skin make up è la scelta ideale per te se ti piace prenderti cura della tua pelle ma preferisci apparire al naturale. Si tratta di una tipologia di trucco che si adatta benissimo a qualunque occasione, soprattutto quelle che richiedono un aspetto curato e impeccabile ma senza eccessi, come un pranzo di lavoro o un appuntamento informale. Si tratta di una scelta di stile che si accompagna perfettamente a un look minimale e chic, e che ti farà sembrare naturalmente luminosa. Tuttavia se hai la pelle di per sé grassa o lucida potrebbe non essere la scelta più indicata per te.