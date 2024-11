Ti guardi allo specchio e noti che i pori della pelle sul tuo viso sono dilatati. Non ti piaci e ti chiedi come mai questo accade e, soprattutto, quale soluzione potresti adottare. Spesso dipende dal tipo di pelle: questa problematica riguarda soprattutto quella grassa e mista. Inoltre, dovresti sapere che sulla nostra epidermide esistono due tipi di pori: ci sono quelli che rilasciano il sebo, cioè l’olio naturale del corpo che serve per idratare la pelle e mantenerla morbida ed elastica, e i pori che rilasciano il sudore. Quelli che tu vedi ingranditi sono i primi.

Pori dilatati: da cosa dipende

La brutta notizia è che non puoi sbarazzarti dei pori dilatati. La buona è che, però, puoi ridurne l’aspetto. Ma prima devi conoscerne le cause. Infatti, sono molti i motivi per i quali si dilatano, e solo sapendo qual è il tuo problema potrai trovare una soluzione per ridurne le dimensioni.

I motivi, come detto, possono essere diversi: l’eccessiva produzione di sebo, che fa sì che tu abbia la pelle grassa; la pelle che diventa meno elastica e, quindi, i pori sembrano più grandi; un aumento del volume del follicolo pilifero, che magari si ostruisce. Un’altra causa è l’acne, specie quella infiammatoria che, indebolendo la ghiandola sebacea, può causare l’ingrossamento dei pori.

Attenta ai prodotti che utilizzi

Talvolta, si dilatano a causa dei prodotti che usiamo. Per esempio, alcuni prodotti comedogenici possono provocare un ingrossamento. Anche una eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti del sole può avere questo effetto, poiché danneggia la pelle. Il caldo è un altro fattore: si suda di più e i pori appaiono più aperti. Inoltre, può influire anche la predisposizione genetica.

Punti neri anti-estetici

Anche le fluttuazioni ormonali possono avere un effetto. La pubertà o il ciclo mestruale possono far sì che le ghiandole sebacee diventino iperattive e producano più olio, il che può fare apparire i pori più aperti. Inoltre, questa produzione di olio in eccesso è spesso causa dei punti neri, che si sviluppano a causa del sebo e della cheratina che intasano i pori.

Come ridurre i pori sul viso

Le soluzioni possono essere diverse. Alcuni dermatologi consigliano di utilizzare l’acido salicilico, che penetra in profondità nei pori per esfoliare e rimuovere l’eccesso di olio e detriti.

Anche l’acido glicolico, che elimina le cellule morte sulla superficie della pelle per migliorare la consistenza, può avere effetto. Infine, i retinoidi aumentano il turnover delle cellule ed esfoliano delicatamente, il che può aiutare a ridurre i pori e mantenerli puliti.

Rimedi per chi ha la pelle grassa

Se hai la pelle grassa, la niacinamide potrebbe diventare un tuo alleato perfetto. Infatti, aiuta a ridurre la produzione di sebo, migliorando la funzione della barriera cutanea. La niacinamide funziona meglio associata allo zinco, che ha proprietà anti-infiammatorie.

Il siero per la pelle secca

Chi ha la pelle secca dovrebbe, invece, optare per un siero al retinolo, magari associato a un estratto di liquirizia e niacinamide: riduce la produzione di olio ed esfolia delicatamente la pelle, migliorando l’aspetto della pelle.

