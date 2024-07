Sembrano lontani i tempi del Covid-2019, quando i giornali titolavano un’impennata nelle vendite del sapone, per ovvi motivi di psicosi igienistica. Eppure, il comparto è destinato a crescere, grazie alla maggiore maggiore consapevolezza dell’importanza di lavarsi le mani, ereditata dalla pandemia. La previsione di UnivDatos, società di ricerche di mercato, per il periodo 2023-2030 stima un consumo globale del +6% di saponi, sia liquidi che solidi, con una propensione verso la versione con dispenser.

Sapone liquido: più venduto nonostante il trend zero waste

Nonostante il ritrovato successo della tradizionale saponetta, secondo gli enti di ricerca, il sapone liquido resta il più venduto. Più comodo, più veloce, dal packaging più bello. La confezione è, infatti, uno degli elementi che spiega le preferenze accordate all’hand wash in versione liquida. Così le case produttrici puntano sempre più su packaging di design, che spesso diventano un complemento di arredo bagno, incontrando tutti gli stili: romantico, minimal, rétro, giocoso ecc.

Confezioni riciclate e soprattutto belle (che invitano al riutilizzo)

Se qualcuno dovesse obiettare sulla poca sostenibilità del sapone liquido, si può controbattere che proprio l’apparente anti-ecologica confezione col dispenser diventa un’alleata dell’ambiente. Sempre più spesso il flacone del sapone liquido è realizzato in plastica riciclata e riciclabile. Inoltre, se è bello da vedere – come la selezione che vi proponiamo – può, anzi deve, essere ricaricato con dell’altro detergente. Acquistato ovviamente in confezioni ecologiche grandi risparmio. Più eco-friendly di così?

Lo sapevi? Il sapone liquido nasce nel 1865 per mano dello statunitense William Sheppard che riformulò, per uso domestico, il detergente liquido già in uso nelle industrie.

I saponi liquidi con i pack più belli

Oggi, se si desidera un sapone che spicchi nella stanza da bagno, ci si può davvero divertire. E non è detto che bisogna spendere cifre esorbitanti per una confezione elegante. La ricerca dei materiali raggiunge performance interessanti che fanno sì che alcune confezioni sembrino di ceramica o di vetro. Quanto ai gusti, c’è l’imbarazzo della scelta: si va dai pack coloratissimi ispirati alle maioliche ai pack puliti dall’estetica minimal.

Più che nella GDO, molte confezioni carine si trovano in farmacia, erboristeria e nelle piccole botteghe di prodotti artigianali. Guida alla scelta.

Sapone liquido con pack fiorito

I packaging con disegni floreali sono probabilmente quelli più diffusi, per ovvi motivi di profumazioni. Di solito il fiore sulla confezione è lo stesso della fragrance. Ideali per chi ha un gusto romantico.

Roses, sapone liquido per mani della collezione Nature&Arome, Rudy Profumi (500 ml – 10,90 €).

Scented Garden al profumo di lavanda di IDC Institute (100 ml – 3,60 €).

Iris Florentina, collezione Bello Sguardo, di La Florentina (500 ML – 7,90 €)

Philosphia Collagen, con note di azalea blu e carambola, Nesti Dante (500 ml – 9,90 €)

Papavero, detergente liquido per mani, L’Amande (300 ml – 10 €).

Criste Marine, apone liquido agli oli essenziali di Panier de Sens (500 ml – 13,90 €)

Con agrumi

Le confezioni di saponi con agrumi sono adatte per esempio per le case in campagna o al mare oppure in cucina.

LemonFizz, linea i Sorbetti di Helan (500 ml – 12 €)

Confezioni minimal

Linee pulite, design essenziale: ecco i saponi liquidi dal pack privo di decorazioni, per chi ama uno stile che richiami il Nord Europa.

Purifyng Verbena di Haan (300 ml – 11,90 €).

Sapone liquido di Marsiglia al the nero, Compagnia de Provence (495 ml – 24 €).

Hand Wash di Hemp Care (50 ml – 31 €)

Saponi con pack eleganti

Ideali per creare nella stanza da bagno un’atmosfera lussuosa.

Ylang Vanilla di Vivian Gray (300 ml – 10,70 €).

Fresh Lemon & Mint di Baylis & Harding (500 ml – 5,20 €).

Hammam, crema sapone aromatica di Tesori d’Oriente (300 ml – 5,17 €)

Smooth Violet, hand wash di Rituals (300 ml – 10,90 €)

Di ispirazione rétro

Per creare un’atmosfera vintage.

La Vie En Fleurs di Bienaimé (200 ml – 36 €).

Sapone di marsiglia extra puro antica ricetta, Laboratorio dei saponi (500 ml – 5,90 €)

Vetiver di Seta Blu (100 ml – 2 €)

Sapone con pack colorati e divertenti

Lost Paradise di Baija ( 300ml – 18,90 €)

Frescaschiuma Foglie, deterge mani e corpo, di L’Erbolario (490 ml – 10,50 €).

Chose Happy di Rice (300 ml – 13,90 €).

Confezioni semplici ma d’impatto

Feuille de Tomate, sapone con profumazione verde di Christian Tortu (500 ml – 22 €)

Honey di Alchimia (500 ml 7,80 €)

Confezioni giocose per bambini

Mermaid Sirene di Natura Verde (250 ml – 2,99 €)

Marshmallow, sapone crema per bimbi di Lady Venezia (200 ml – 2,20 €).

Sodasan (200 ml – 3,77 €)