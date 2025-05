Se pensi a un siero viso antiossidante, al 90% ti viene in mente un prodotto con Vitamina C. Giustissimo! Ma l’acido ascorbico non è l’unico ingrediente antiossidante per la pelle, anzi ce ne sono diversi che svolgono molteplici funzioni benefiche che vanno dall’antiage all’illuminante. Scopri perché è sempre bene inserire un siero viso antiossidante nella propria skincare, ancor più in primavera quando le ore di sole iniziano ad aumentare.

A cosa serve il siero viso antiossidante

I sieri antiossidanti per il viso sono trattamenti ad alta concentrazione formulati per contrastare i danni causati dai radicali liberi, cioè le molecole instabili prodotte dai fattori ambientali (come inquinamento, fumo ed esposizione solare) ma anche dal metabolismo cellulare. Questi radicali liberi accelerano il processo di invecchiamento cutaneo, portando alla comparsa di rughe, macchie, perdita di tono e luminosità.

Grazie a principi attivi mirati, i sieri antiossidanti aiutano a neutralizzare i radicali liberi, proteggendo le cellule della pelle e contribuendo a mantenere il viso più fresco, compatto e uniforme.

Siero antiossidante: non solo Vitamina C

Come accennavamo, quando si parla di antiossidanti nella skincare, la vitamina C è spesso la protagonista assoluta. Tuttavia, non è l’unica a poter vantare benefici per la pelle. Sostanze come il resveratrolo, l’acido ferulico, la niacinamide, il coenzima Q10 e l’estratto di tè verde offrono effetti protettivi, lenitivi, illuminanti e anti-età.

Alternare la vitamina C con altri antiossidanti può essere una strategia vincente per non sovraccaricare la pelle e modularne le esigenze, specie se la cute è sensibile o reattiva.

pexels

Perché inserire un siero antiossidante nella beauty routine

Un siero viso antiossidante è un gesto semplice ma strategico. Bastano poche gocce ogni mattina, prima della crema idratante e della protezione solare, per:

contrastare la comparsa dei segni di invecchiamento : questi prodotti antiossidanti stimolano la produzione di collagene e aiutano a migliorare tono ed elasticità;

: questi prodotti antiossidanti stimolano la produzione di collagene e aiutano a migliorare tono ed elasticità; prevenire le macchie scure : alcuni principi attivi antiossidanti inibiscono la produzione di melanina e uniformano l’incarnato.

: alcuni principi attivi antiossidanti inibiscono la produzione di melanina e uniformano l’incarnato. lenire la pelle affaticata : riducono rossori e infiammazioni, migliorando visibilmente la grana della pelle.

: riducono rossori e infiammazioni, migliorando visibilmente la grana della pelle. rinforzare la barriera cutanea: rendendo la pelle più resiliente e meno incline a disidratazione e sensibilità.

Come usare correttamente un siero antiossidante

Per ottenere il massimo dai sieri antiossidanti, l’ordine e la costanza sono fondamentali. Dopo l’abituale detersione applica il siero su viso e collo, picchiettando leggermente. Attendi qualche istante che si assorba completamente, e prosegui con la crema idratante e, di giorno, con una protezione solare adeguata.

Quando usare il siero viso antiossidante? Il momento più adatto è al mattino, soprattutto se prevedi una giornata all’aria aperta. Gli antiossidanti, infatti, potenziano l’efficacia dei filtri solari e proteggono la pelle dallo stress ambientale.

Tuttavia, se usi la vitamina C al mattino, puoi alternare con altri sieri antiossidanti (come niacinamide o resveratrolo) la sera o nei giorni in cui la pelle ha bisogno di più confort.

Unsplash

Su quali antiossidanti puntare per la pelle

Scegliere un siero viso antiossidante può sembrare complicato, ma tutto diventa più semplice se si conoscono gli ingredienti chiave. Ecco alcuni tra i più efficaci da cercare sull’etichetta:

Vitamina C (Acido Ascorbico o suoi derivati)

Favorisce la produzione di collagene, illumina l’incarnato, riduce le macchie scure e protegge dai danni solari. Ottima per pelli spente, segnate o soggette a discromie.

Favorisce la produzione di collagene, illumina l’incarnato, riduce le macchie scure e protegge dai danni solari. Ottima per pelli spente, segnate o soggette a discromie. Resveratrolo

Potente antiossidante di origine vegetale (derivato dall’uva), protegge la pelle dallo stress ossidativo e ha proprietà lenitive. Ideale per pelli sensibili o mature.

Potente antiossidante di origine vegetale (derivato dall’uva), protegge la pelle dallo stress ossidativo e ha proprietà lenitive. Ideale per pelli sensibili o mature. Niacinamide (Vitamina B3)

Rafforza la barriera cutanea, migliora la grana della pelle, attenua i rossori e regola la produzione di sebo. Ottima anche per pelli miste o a tendenza acneica.

Rafforza la barriera cutanea, migliora la grana della pelle, attenua i rossori e regola la produzione di sebo. Ottima anche per pelli miste o a tendenza acneica. Tè verde (Camellia Sinensis Leaf Extract)

Ricco di polifenoli, contrasta l’infiammazione, riduce i danni da UV e dona un effetto detox alla pelle. Perfetto per pelli stressate o reattive.

Ricco di polifenoli, contrasta l’infiammazione, riduce i danni da UV e dona un effetto detox alla pelle. Perfetto per pelli stressate o reattive. Acido ferulico

Spesso usato in sinergia con la vitamina C ed E, ne potenzia l’efficacia e stabilità. Aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento e dalla luce blu.

Spesso usato in sinergia con la vitamina C ed E, ne potenzia l’efficacia e stabilità. Aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento e dalla luce blu. Coenzima Q10

Sostanza naturalmente presente nel nostro corpo, aiuta a mantenere l’energia cellulare, rallenta l’invecchiamento e migliora l’elasticità cutanea.

Sostanza naturalmente presente nel nostro corpo, aiuta a mantenere l’energia cellulare, rallenta l’invecchiamento e migliora l’elasticità cutanea. Estratto di melograno, bacche o frutti rossi

Ricchi di antociani e flavonoidi, offrono un’azione antiossidante profonda, proteggendo dai danni ambientali e promuovendo il rinnovamento cellulare.

Ricchi di antociani e flavonoidi, offrono un’azione antiossidante profonda, proteggendo dai danni ambientali e promuovendo il rinnovamento cellulare. Vitamina E

Ha un’azione riparatrice, nutriente, elasticizzante e levigante.

Questi ingredienti possono essere presenti singolarmente o in combinazione. La scelta ideale dipende dal tuo tipo di pelle e dalle tue esigenze: un approccio personalizzato è sempre il migliore.

I sieri antiossidanti da provare

Multi-Antioxidant Radiance Serum di The Ordinary (16 €).

Siero funzionale viso antiossidante-rigenerante di Biofficina Toscana (18,40 €).

C-Recharge di MyCli (77 €).

AntiOxidant Face Serum di The Organic Pharmacy (90 €).

Siero con Ferulic + HA di Le Lang (55 €).

Siero Fondamentale di Dress Cosmetics (215 €).

Hydra-Aox [5] di Filorga (69 €).

Leggi anche Siero con acido ialuronico low cost? Eccone 15 a meno di 20 euro

Leggi anche Come scegliere il siero viso tra centinaia di prodotti