L’importanza della skincare, sempre più diffusa negli ultimi anni tra le giovanissime e non solo, è ormai appurata. Esiste però un connubio perfetto nel mondo della cura della pelle? La risposta è sì, ed è quello tra protezione solare e antiossidanti. Un’alleanza preziosa che combatte i nemici numero uno del derma: i radicali liberi e i danni solari.

Cosa sono i radicali liberi

I maggiori danni alla nostre pelle sono causati dai radicali liberi, prodotti dall’esposizione al sole, all’inquinamento e ad altri fattori ambientali. Si tratta di molecole instabili che causano stress ossidativo alle nostre cellule, accelerando l’invecchiamento cutaneo e favorendo l’insorgenza di rughe, macchie scure e persino tumori della pelle.

L’importanza degli antiossidanti

Gli antiossidanti, al contrario, sono i nostri supereroi contro i radicali liberi. Neutralizzandoli, li rendono innocui e proteggono la pelle dai loro danni. Ma c’è di più: gli antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E, sono in grado di potenziare l’azione della protezione solare, creando un vero e proprio scudo contro i raggi UV.

Antiossidanti e creme solari secondo la scienza

Numerosi studi scientifici hanno confermato l’efficacia della combinazione vincente tra antiossidanti e creme solari. Uno dei primi a dimostrarlo fu il dottor Sheldon Pinnell, dermatologo della Duke University, che scoprì come la vitamina C applicata sulla pelle prima dell’esposizione ai raggi UVB poteva prevenire la formazione delle “cellule scottate“. Altri studi successivi hanno confermato che l’aggiunta di antiossidanti alle formule di protezione solare aumenta la loro capacità di proteggere la pelle dai danni dei raggi UV. Ad esempio, uno studio del 2023 ha rilevato che la combinazione di SPF e vitamina C ha offerto una protezione del 40% maggiore rispetto alla sola protezione solare.

I consigli per una pelle perfetta

Per beneficiare al massimo di questa potente alleanza, è necessario seguire alcuni semplici ma preziosi consigli. Innanzitutto bisogna scegliere una protezione solare con antiossidanti incorporati. Selezionare, quindi, prodotti che contengano vitamina C, vitamina E, acido ferulico o niacinamide. Il secondo consiglio è quello di applicare un siero antiossidante sotto la protezione solare. Questo passaggio aggiuntivo fornirà un ulteriore strato di difesa alla pelle. Infine sarebbe bene utilizzare prodotti a base di antiossidanti anche la sera. La notte è, infatti, il momento ideale per riparare i danni causati durante il giorno.