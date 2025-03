Nessuna skincare può definirsi tale se non comprende un cosmetico con acido ialuronico. A prescindere dal tipo di pelle. Il motivo? È l’unico idratante universale, poiché è una sostanza naturalmente presente nel corpo umano. Data la sua consigliata onnipresenza nel nostro beauty case, perché non acquistare ogni tanto un siero all’acido ialuronico low cost? Ne abbiamo testati 15

Siero acido ialuronico low cost: c’è da fidarsi?

Il prezzo di un cosmetico è dato da diverse leve commerciali: packaging, costi di marketing, pubblicità, ricerca, fragranza, formulazione, materie prime. Soffermiamoci su queste ultime: alcuni ingredienti costano più di altri perché di recente scoperta, magari frutto di anni di ricerca scientifica e, in alcuni casi, protetti da un brevetto. Tutto ciò incide sul costo del prodotto finali.

Nel caso dell’acido ialuronico, intanto è stato scoperto nel 1934, e poi si è iniziato a sintetizzarlo a partire degli anni ’60 per raffinarne la sua produzione dagli anni ’80 in poi. Come si può vedere, non è certo una nuova molecola!

Ecco perché è decisamente facile trovare sul mercato un siero con acido ialuronico low cost di buona qualità. Quindi, la risposta alla domanda sull’affidabilità di un cosmetico economico spesso è affermativa! Ricorda, però, che è sempre meglio affidarsi a brand conosciuti poiché più sicuri dal punto di vista della tollerabilità in quanto per legge devono superare diversi iter di approvazione, prima di immettere i prodotti sul mercato.

Siero acido ialuronico low cost: come si produce?

A questo punto ti starai chiedendo da dove proviene la molecola di acido ialuronico, visto che è presente sul mercato da tanti anni. Un tempo era di origine animale, oggi, invece, viene prodotta in laboratorio tramite un processo biotecnologico detto fermentazione batterica. In pratica, per sintetizzare la molecola di acido ialuronico si sfruttano microrganismi geneticamente modificati, il che porta a ottenere una molecola pura che viene poi impiegata nei vari cosmetici anche low cost.

Dal punto di vista chimico, una molecola di acido ialuronico, sintetizzata in laboratorio, è uguale a quella prodotta dal corpo umano, un po’ come accade per gli ormoni di sintesi che il medico prescrive nel caso di alcune patologie. Questo è il motivo per cui un siero con acido ialuronico low cost funziona lo stesso. Ciò non deve far pensare però che gli ingredienti siano tutti uguali: ci sono processi di lavorazione più raffinati che “tagliano” la molecola di acido ialuronico in modo diverso per far sì che venga assorbita dalla pelle. Ed è questo che alla fine incide sul prezzo finale.

I diversi pesi molecolari dell’acido ialuronico

A proposito di molecole, sicuramente avrai sentito parlare di “peso molecolare” dell’acido ialuronico. In sintesi, si riferisce alla grandezza della molecola stessa, da cui consegue la sua capacità di penetrare nella pelle. Ogni peso molecolare ha però la sua funzione, e tale differenza si trova anche in un siero acido ialuronico low cost. Per semplificare:

basso peso molecolare può penetrare in profondità e interagire con specifici recettori, stimolando la produzione di collagene;

può penetrare in profondità e interagire con specifici recettori, stimolando la produzione di collagene; medio peso molecolare : penetra attraverso la pelle e fornisce l’idratazione necessaria per preservare il turgore e la compattezza cutanea;

: penetra attraverso la pelle e fornisce l’idratazione necessaria per preservare il turgore e la compattezza cutanea; alto peso molecolare: rimane sulla superficie dell’epidermide, dove forma una pellicola invisibile capace di bloccare l’evaporazione dell’acqua, contrastando così la disidratazione.

Siero acido ialuronico low cost: le nostre scelte

Siero concentrato all’acido ialuronico 3,5%, Aroma-Zone (da 5,95 €).

Intense A, siero concentrato con acido ialuronico a 3 diversi pesi molecolari, Clinians (13,90 €).

Siero viso idratante, Cosmecos, linea cosmetica di COOP (7,96 €).

Holy Hydration! Triple Bounce Serum, formulato con 1.7% di acido ialuronico a tre pesi molecolari (ultra-basso, basso e alto). In più contiene squalano per trattenere l’idratazione, niacinamide per uniformare l’incarnato e ridurre i pori, e vitamina B5 per un effetto lenitivo. Di Elf (14 €).

Hyaluronic Aloe, siero rimpolpante con glicerina e aloe vera, oltre all’acido ialuronico, Garnier (13 €).

Jalumineral Active Serum, Lovrén (14,80 €).

Siero rimpolpante con acido ialuronico all’1,2% e attivi anti-età di rosa nera, Acqua alle Rose (14,29 €).

Hyaluron Filler, siero viso e collo, Matt (9,50 €).

Hydrobooster Supercharged Serum, una ricarica di idratazione con Vitamina E e trealosio, uno zucchero vegetale che lega l’acqua e ha proprietà idratanti. Di Neutrogena (14 €).

Concentrato viso attivo, Bio Phytorelax (16,59 €).

Facial Serum, Q+A (9,90 €).

Serum Visage, dr Fillermast (9,99 €).

Hyaluronic Acid 2% + B5, siero idratante di The Ordinary (9,90 €).

Beauty Hyaluron Serum, di Balea, nei drugstore Dm (4,99 €).

Siero viso con acido ialuronico, Equilibra (15,40 €).

