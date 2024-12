La primavera, si sa, è la stagione delle creme anticellulite, ma, passata la stagione del bikini, quali trattamenti corpo è meglio fare in inverno? Un indizio proviene dallo spesso strato di vestiti che indossiamo per proteggerci dal freddo: col tempo disidrata la pelle del corpo, soprattutto di gambe e braccia. Quindi, in inverno il focus della bodycare routine deve essere spostato sul nutrimento della pelle con creme ricche e burri nutrienti.

Ma al di là della classica crema corpo, in inverno puoi fare trattamenti cosmetici mirati alla rigenerazione della pelle, proprio perché la stagione lo consente. Tra basse temperature e meno ore di luce, da dicembre a marzo è il periodo ideale per usare cosmetici per il corpo poco adatti all’estate.

Approfitta dell’inverno per dedicarti ai trattamenti specifici per il corpo che rischi di dimenticare. Noi ti diciamo quali fare per una pelle effetto wow.

Trattamenti corpo inverno: via le macchie del décolleté

Può succedere: un’esposizione solare di troppo, un accumulo di raggi UV nel corso degli anni e il décolleté sembra a macchia di leopardo. Non aspettare la primavera quando ci si scopre con top e camicette: l’inverno è la stagione ideale per usare una crema schiarente poiché la pelle è al riparo dalle radiazioni. Perché faccia effetto devi usarla con costanza, mattina e sera, e armarti di pazienza, dato che le macchie non vanno via in una settimana. Come “terapia” va benissimo l’antimacchia in crema per il viso, da spalmare su tutto il décolleté in uno strato sottile. La macchia è localizzata? Usa un siero specifico solo nel punto che vuoi schiarire.

Non solo per il viso, Cromaclar è una crema depigmentante a base di attivi schiarenti come arbutina, glutatione, glabridina, estratto secco di Myrothamnus Flabellifolia, tutti incapsulati nei liposomi allo scopo di rilasciarli in modo controllato, di MyCli (47 €).

Ammorbidire le zone ruvide del corpo

In inverno gomiti, ginocchia, retro delle braccia e polpacci, in chi è predisposto, diventano ruvidi come la pelle di elefante. In alcuni casi, queste zone possono essere interessate dalla cheratosi pilare, un’affezione cutanea caratterizzata dall’eccesso di cheratina che ispessisce la pelle, rendendola rugosa. A volte le zone ultra secche fanno quasi male come se lanciassero grida di sofferenza.

Per ammorbidire la pelle occorre sciogliere lo strato ipercheratosico con creme a base di urea, una sostanza dalle proprietà sia idratanti che cheratolitiche. Cioè? L’urea ha la capacità di trattenere l’acqua negli strati superiori dell’epidermide, ma anche di esfoliare con dolcezza. Si tratta di un ingrediente adatto all’inverno perché molto ricco e corposo, difficile da tollerare in estate persino di notte, a meno che non si viva sul Monte Bianco.

Ureadin Ultra 20 è una crema anti-rugosità per la pelle molto secca e ruvida di mani, piedi, caviglie, talloni, gomiti e ginocchia, ma anche per il trattamento della cheratosi pilare. Contiene urea al 20%, in grado di ridurre screpolature e rugosità, di ISDIN (19,90 €).

Lozione corpo + olio tra i trattamenti top dell’inverno

La disidratazione è la compagna principale della pelle in inverno. Colpa della spessa coltre dei vestiti, dei collant sintetici e della tendenza a bere di meno. Un’idea furba per un corpo liscio e tonico? Spalmare prima una lozione idratante leggera e poi, una volta assorbita, fissarla con un olio idratante. Sembra un’operazione complessa? Ti basta effettuarla una o due volte alla settimana per avere una pelle di seta. Il momento ideale è naturalmente la sera prima di andare a dormire o nel weekend se prevedi una giornata casalinga in abiti comodi.

Da sinistra: MULTI-BIOTICS è una lozione leggera ma altamente idratante, a base di pre e probiotici, che bilancia la pelle promuovendo un microbioma sano, contiene Vitamina C, caffeina e burro di karité, di Darling (34 €).

Golden Radiance Body Oil, un olio corpo 100% naturale con un blend di 12 oli vegetali ad alto potere nutriente, di Freshly Cosmetics (26,95 €).

L’inverno è il momento per dedicarsi al collo

La pelle del collo è più sottile di quella del viso, per questo tende a segnarsi prima e a perdere la tonicità. Un suggerimento sempre valido è quello di spalmare sul collo la stessa crema che si usa sul viso, ma in inverno si può optare per qualcosa di più specifico, studiato appositamente per questa zona. L’obiettivo dei cosmetici è rafforzare la struttura della pelle agendo sui suoi elementi essenziali (collagene, elastina, acido ialuronico), ma anche sulle glicoproteine che li collegano e ne assicurano la corretta funzionalità.

Perché l’inverno è la stagione adatta a una crema per il collo? Perché, se ci fai caso, è una zona in cui si suda molto, quindi in estate si farebbe fatica a usarla con costanza. Benvenuta stagione fredda, quindi, a patto però di lasciare assorbire benissimo la crema prima di indossare un dolcevita.

Collo & Décolleté Lift Integral è una crema specifica per l’area che va dal sotto il mento in giù. Arricchita con biopolimeri ultra-tensori, svolge un effetto levigante immediato su questa zona particolarmente soggetta alla mancanza di tono, di Lierac (56,90 €).

Una maschera per mani lisce e morbide

Tra smartphone e tablet, in inverno abbiamo quasi perso l’abitudine di girare con i guanti. E così le mani soffrono di più rispetto all’era pre-digitale. La crema mani tutti i giorni è un imperativo se si vogliono evitare screpolature, ruvidità e secchezze ostinate. Ma c’è un trucco che puoi adottare due volte alla settimana: la maschera per mani. Procurati un guanto di cotone (si trova nei negozi per pulizie casa) e indossalo dopo aver steso la maschera mano in uno strato abbondante. Attendi il tempo necessario e vedrai le mani rinate. Un momento ideale? Poco prima di andare a dormire per lasciare che la notte le mani riposino ben nutrite!

Cashmere Mask è una maschera comfort mani & piedi che restituisce comfort alle zone secche, ruvide e screpolate, contiene olio di avocado e burro di Karité. Di Matis (25 €).

