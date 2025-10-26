Le labbra secche sono un vero fastidio che spesso si verifica in questo periodo dell’anno. Per evitare spaccature e sanguinamenti, che possono risultare molto dolorosi, è necessario prendersene cura. Basta seguire alcuni piccoli accorgimenti, ecco quali.

Labbra secche

Le labbra screpolate non sono solo considerate “antiestetiche”, ma possono provocare spaccature, arrossamenti e addirittura sanguinamenti se non ce ne si prende cura prima che i geloni invernali arrivino.

Per fortuna i rimedi sono facili e veloci, adatti a tutti i tipi di labbra, per averle sempre morbide e idratate.

Labbra secche: cause

Le cause che provocano le labbra screpolate sono diverse.

Carenze di vitamine

Una di queste è la carenza di vitamine, come quelle del gruppo B, che hanno tra le loro funzioni quella di riparare i tessuti e guarire le ferite. In particolare, le labbra screpolate sono un sintomo della diminuzione di vitamina B9, B2, B6 e B12. Queste vitamine possono essere recuperate consumando vegetali a foglia verde e nei cereali integrali. Quando si screpolano le labbra, inoltre, potrebbe anche esserci carenza di ferro, sostanza importantissima per la salute della pelle; il ferro si trova nei prodotti di origine animale, nella frutta secca e nei legumi.

Cause psicologiche

Le labbra secche possono anche avere cause psicologiche. Il motivo principale è certamente l’ansia: le persone che soffrono di questo disturbo, infatti, respirano spesso attraverso la bocca (e non con il naso, come sarebbe corretto fare), soprattutto in momenti di forte ansia, quando si va in iperventilazione.

L’aria che passa attraverso la bocca secca le labbra, provocando la secchezza che poi le porta a screpolarsi. Per tenere sotto controllo l’ansia è bene concedersi dei momenti per scaricare lo stress, praticando sport, meditazione o semplicemente dedicando del tempo a ciò che più si ama fare.

Labbra secche: rimedi

Vediamo ora una serie di rimedi naturali molto efficaci per contrastare questo inestetismo.

Esfoliare

Prima di applicare qualsiasi prodotto idratante, è meglio esfoliare le labbra eliminando così le pellicine. Potete provare con uno scrub o fatto in casa o acquistato. Applicate delicatamente il composto sulle labbra e lasciatelo in posa per qualche minuto. Poi sciacquate con acqua tiepida e asciugate. Esfoliate le labbra una o due volte a settimana.

Idratare

Ricordate di non applicare il balsamo per le labbra solo dopo l’esfoliazione ma più volte durante la giornata per mantenerle sempre morbide e idratate. Scegliete prodotti contenenti sostanze nutrienti quali il burro di karité o la cera d’api, che formano uno strato protettivo e idratano al tempo stesso le labbra.

Bere molto

In generale, è consigliabile bere molto. Una buona idratazione interna, infatti, è un ottimo rimedio contro le labbra secche e screpolate. Anche un’alimentazione equilibrata ricca di vitamine e minerali è utile per la pelle.

Zucchero e olio di mandorle

Tra rimedi fai-da-te c’è un evergreen per le labbra che tendono a seccarsi: un mix di zucchero e olio di mandorle. Mescolate un po’ di olio di mandorle naturale con mezzo cucchiaino di zucchero bianco.

L’olio di mandorle renderà le labbra dolci e vellutate, mentre lo zucchero farà un effetto scrub alle screpolature togliendo la pelle morta e andando a cicatrizzare più velocemente i piccoli taglietti e ferite.

Gel di Aloe Vera

Per le labbra che incominciano a screpolarsi ma non sono ancora del tutto infiammate, consigliamo di applicare un po’ di Aloe Vera sulle parti più delicate, agli angoli della bocca e nella parte superiore del labbro.

Attenzione però: l’Aloe è anche disinfettante e, se avete già delle piccole ferite e taglietti che bruciano non applicate l’Aloe direttamente sulle ferite, rischiate che vi brucino ancora di più!

Olio d’oliva e bicarbonato

Questo rimedio della nonna consiste nel mescolare un cucchiaino di bicarbonato con un cucchiaino d’olio d’oliva, fino a formare un delicato scrub da applicare sulle labbra e lasciare in posa qualche minuto.

Il bicarbonato pulisce bene le ferite e aiuta i taglietti agli angoli della bocca a rimarginarsi, mentre l’olio d’oliva nutre e ripara la cute arrossata. Dopo un solo impacco sarete in grado di vedere la differenza!

Miele e succo di limone

Una doppia azione! Il miele nutre e rende morbide le labbra, mentre il succo di limone è astringente e pulisce le screpolature. Anche qui attenzione a non applicarlo direttamente sulle ferite e sui taglietti, perché brucia! Ma in realtà è un piccolo pizzicorino utile, perché nel frattempo disinfetta…però meglio non rischiare!

Burrocacao

Fare impacchi e maschere alle labbra è bello e aiuta un sacco durante tutte le stagioni. Il vero segreto però per labbra morbide e idratate è quello di affidarsi a un buon burrocacao naturale, senza profumi né additivi chimici.

Insomma, uno di quelli il cui packaging non è magari molto accattivante ma che ha in serbo tante proprietà nutrienti e genuine per delle labbra sane anche a metà gennaio!

Labbra secche in gravidanza

La gravidanza, com’è noto, provoca cambiamenti ormonali impattanti, che possono causare anche una maggiore secchezza della pelle. Le labbra secche mentre si è incinte, in effetti, sono un sintomo abbastanza frequente. Il fabbisogno idrico della donna in dolce attesa aumenta e, se non si riesce a far fronte a questa esigenza, il corpo si disidrata. Di conseguenza, la pelle e quindi anche le labbra diventano più secche. È fondamentale dunque idratarsi correttamente e usare spesso burro cacao contenenti ingredienti idratanti.

Labbra secche: cosa evitareAbbiamo detto cosa fare per prendersi cura delle labbra secche. Ora occupiamoci di cosa non fare. La prima cosa da evitare è inumidire le labbra con la saliva. Si tratta di un gesto istintivo che capita a tutti di fare quando sentiamo le labbra secche, ma non solo non aiuta, è deleterio. Altra cosa sconsigliata è quella di applicare rossetti o lucidalabbra quando sulle labbra sono presenti dei tagli. Optate invece per il burrocacao. La terza abitudine da eliminare è quella di non rimuovere adeguatamente il trucco dalle labbra. Controllate che il vostro struccante sia adatto anche per la bocca e non usate salviette ruvide quando togliete il rossetto.