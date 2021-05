Le frasi belle da dedicare a lei e lui, citazioni brevi, aforismi e parole sull'amore, sull'amicizia e sulla vita per feste, auguri e ogni evenienza



Frasi belle

Le frasi belle ti aiutano a dire quel che desideri ma per cui non trovi le parole giuste. Sono citazioni famose e aforismi per tutte le occasioni, frasi brevi ma d'effetto tratte da canzoni, romanzi, poesie e libri e di aforismi su tanti temi della nostra vita che ti possono tornare utili per dediche e per messaggi e meme da condividere sui social.

Questa raccolta di belle frasi brevi e lunghe ti viene in aiuto ogni volta in cui vuoi dire a un amico che gli vuoi bene, a lui e lei che l'ami, o anche se vuoi fare degli auguri di compleanno originali e indimenticabili. In questo elenco trovi citazioni belle per ogni occasione, qualsiasi festa o ricorrenza ti possa venire in mente qui c'è! Scegli frasi e aforismi che ti piacciono di più.

Frasi belle d'amore

Le frasi d'amore più belle sono spesso citazioni brevi o lunghe tratte da libri e film. Ad esempio le frasi di Via col Vento sono un'autentica miniera per quanto riguarda le dediche romantiche, ma anche le parole d'amore di Catullo e dell'autrice francese Marguerite Duras sono frasi d'amore bellissime che scalderebbero qualsiasi cuore. Puoi usarle anche come frasi d'amore per Instagram.

Se per te è tempo di una dichiarazione d'amore con i fiocchi, ma anche di un biglietto romantico, queste citazioni sono esattamente ciò di cui hai bisogno: frasi d'amore per lui e per lei da dedicare per esprimere i nostri sentimenti.

Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due (Ernest Hemingway)

Se non mi ami tu, non sarò mai amato./Se non amo te, non amerò mai (Samuel Beckett)

Ti amo selvaggiamente, follemente, infinitamente (Boris Pasternak, Il dottor Živago)

È curioso come ti ami sempre, anche quando non ti amo (Marguerite Duras)

Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te (George Sand)

Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi (Chimamanda Ngozi Adichie)

Ah, che fatica mi costa/amarti come ti amo! (Federico Garcia Lorca)

Ti odio e ti amo. Come possa fare ciò, forse ti chiedi. Non lo so, ma sento che così avviene e me ne tormento (Catullo)

Io ti amo, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi (Daniel Pennac)

Rossella guardatemi, vi amo più di quanto abbia mai amato qualsiasi donna, vi ho atteso con una pazienza di cui sono stupito (Rhett Butler in Via col Vento)

Le frasi belle sulla vita raccontano cosa rende speciale la nostra esistenza, l'importanza di cogliere ogni attimo e di godere fino in fondo anche delle esperienze più semplici perché nessun momento vada sprecato.

Le frasi sulla vita e sul tempo della vita stessa, su come lo si impiega e su come non lasciare che passi senza averne gustato ogni sfumature sono certamente tra le più belle. Prova a leggere anche le frasi sulla bellezza che parlano della vita, della natura, come le frasi sul mare, e del mondo o le frasi sull'estate, uno dei momenti più belli dell'anno.

Si può giocare anche con le metafore e sostituire le classiche frasi sulla vita con delle frasi sul viaggio e sul viaggiare, che possono essere delle rappresentazioni simboliche del vivere.

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)

Carpe diem (Orazio)

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. (Oscar Wilde)

Vivere / È passato tanto tempo /Vivere/ È un ricordo senza tempo /Vivere /È un po' come perder tempo / Vivere e sorridere (Vivere, Vasco Rossi)



Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita (Rita Levi Montalcini)

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles Darwin)

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi (George Bernard Shaw)

La vita è sogno (Pedro Calderòn de la Barca)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata (Confucio)

La vita è nel movimento (Aristotele)

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

(James Joyce)

Frasi brevi

Chi ha detto che si ha bisogno di tante parole? In verità spesso ne bastano poche, quelle giuste, per far capire ciò che vuoi dire. Questa raccolta di frasi belle brevi te lo dimostrerà. Ci sono motti arguti, riflessioni che si accendono con la velocità del lampo, battute folgoranti: queste sono le frasi brevi di cui hai certamente bisogno. Le puoi usare anche come frasi per lo stato di Whatsapp.

Ama e fa' ciò che vuoi (Sant'Agostino)

Amore è tutto ciò che si può ancora tradire (Andrea Pazienza)

Amici si nasce, non si diventa (Henry Adams)

Dopo che ci si prende a schiaffi per dieci anni o si diventa amici o ci si ammazza (Fabrizio De André)

La famiglia è la patria del cuore (Giuseppe Mazzini)

Aiuta i tuoi e gli altri se puoi

È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre (William Shakespeare)

È più facile disfarsi dei vizi che delle vanità (Giacomo Casanova)

Quanto più a fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potete contenere (Kahlil Gibran)

Chi non stima la vita, non la merita (Leonardo Da Vinci)

Frasi di auguri di buon compleanno

Il compleanno è una cosa seria, soprattutto per chi ci tiene particolarmente a celebrare con una certa solennità o per chi ha piacere di riunire accanto a sé le persone a cui vuole bene per spegnere in compagnia le candeline sulla torta.

Nel nostro elenco trovi anche delle frasi di auguri per un'amica, ma anche per la mamma e il papà, per un amico o per il tuo lui o la tua lei o gli auguri per il primo compleanno. Scegli fra le nostre frasi di auguri quella che preferisci. Leggi anche le frasi di auguri di buon onomastico.

Tanti auguri di buon compleanno, ti auguro una giornata perfetta, proprio come sei tu!

Auguri e buon compleanno, possa avverarsi ogni tuo desiderio

Un buon compleanno all'amica migliore del mondo: 10, 100, 1000 di questi giorni!

Buon compleanno alla donna che mi ha messo la mondo e senza la quale la vita non sarebbe la stessa

Tanti auguri papà perché oggi è il tuo compleanno, gli anni passano ma tu non invecchi di un giorno

Tanti auguri amore mio, spero di festeggiare con te tutti gli altri compleanno della tua vita

Auguri al mio caro amico, ogni tuo compleanno è una festa speciale

Buon compleanno, spero che i festeggiamenti siano all'altezza delle aspettative

Felice compleanno da qualcuno che ti vuole molto bene

Buon compleanno! Approfitto per dirti che ti penso sempre proprio nel giorno del tuo compleanno

Di seguito trovate delle raccolte di frasi per ogni tipo di compleanno, dal primo a quello dell'amica, passando per degli auguri scherzosi

L'amicizia è uno dei legami più forti che ci sono, quando si crea, non importa a quale età, è destinato a durare per sempre. Proprio per questa ragione sai bene che coltivare un'amicizia è fondamentale e ogni tanto è bello ricordare all'amica o all'amico ciò che sono per te.

A questo scopo abbiamo stilato una lista di 10 frasi belle sull'amicizia che potrai utilizzare a piacimento, come ti accorgerai alcune di esse sono frasi famose e citazioni celebri. Una soluzione alternativa è usare delle frasi dalle canzoni che parlano di amicizia.

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai una opportunità (Khalil Gibran)

In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici (William Shakespeare)

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male (Antonello Venditti)

I veri amici ti pugnalano di fronte (Oscar Wilde)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia (Francis Bacon)

Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico (Voltaire)

Amicizia è uguaglianza (Pitagora)

Bisogna mangiare insieme molti moggi di sale, perché il dovere dell'amicizia sia compiuto (Cicerone)

Dell'amico è comune il nome, ma rara la fedeltà (Fedro)

Gli amici ti conosceranno meglio nel primo minuto dell'incontro di quanto gli estranei possano conoscerti in mille anni (Richard Bach)

Frasi divertenti

Chi ha voglia di farsi una bella risata? C'è sempre quell'amico dallo humor pungente, dalla battuta pronta, che non puoi stupire se non ricambiandolo con identica moneta.

A meno che tu non sia una comica e non passi le tue giornate in cerca di frasi umoristiche, ti consigliamo di attingere a piene mani a questo elenco di frasi divertenti di grandi stand up comedian, registi e così via.

Un giorno smetterò di scappare e la mia ironia cesserà di essere una difesa. Sarà solo una qualità, perché oggettivamente sono molto simpatico (Fabio Volo)

Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà (Woody Allen)

Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? (Nanni Moretti)

Credimi, i cellulari sono l'unica cosa che gli uomini sono fieri d'avere piccolo!

Il mio fidanzato ha una doppia personalità, e io litigo con entrambe (Geppi Cucciari)

Non dico che la nostra fosse una scuola dura, ma scrivevamo temi come: "Cosa farò se diventerò grande" (Lenny Bruce)

Sono un fumatore accanito. Consumo due accendini al giorno (Bill Hicks)

Se è vero che la nostra specie è sola nell'universo, allora vorrei dire che l'universo ha mirato piuttosto basso e si è accontentato di molto poco (George Carlin)

Quando conosci qualcuno finisci con lo scoprire qualcosa di malvagio nella sua legnaia (Jo Brand)

La poesia era corta, il che è bene. Era dolce, il che è bene. Aveva una forma, il che è bene. Era brutta, il che è male. Era intitolata L'uomo verde, il che è imperdonabile (Stephen Fry)

Il matrimonio è una cerimonia romantica e segna un grande passo nella vita di chi sceglie di dire sì. Le frasi belle sul matrimonio possono esserti utili sia per fare gli auguri a un'amica che si sposa, sia per scrivere un biglietto con dedica a chi festeggia un anniversario.

Queste frasi sul matrimonio parlano, ovviamente, di ciò che significa vivere insieme, camminare uno accanto all'altra e sostenersi sempre, ma non manca anche una certa dose di ironia. Ideali per fare degli auguri di matrimonio semplici, ma anche degli auguri per l'anniversario di matrimonio.

È meglio essere infelicemente innamorati che essere infelicemente sposati. Alcuni fortunati riescono in tutte e due le faccende (Guy de Maupassant)

Fragilità, il tuo nome è matrimonio (James Joyce)

E' meglio sposarsi che ardere (San Paolo)

Il matrimonio è la causa prima del divorzio (Groucho Marx)

Il matrimonio è simile alla vita in questo: che è un campo di battaglia, e non un letto di rose (Robert Louis Stevenson)

Il matrimonio è una figata. Sesso senza limiti. Risate. Ah, già, e compagnia assicurata (Bret Easton Ellis)

Il matrimonio ha dei lati buoni ma ne ha anche parecchi di cattivi. I lati buoni del matrimonio erano per lo più buoni al negativo (Erica Jong)

Io dico che il matrimonio è come una fortezza: il posto più sicuro dove stare finché non sei sotto attacco e, allora, diventa una trappola mortale. O come il tofu, né buono, né cattivo: a seconda di come lo cucini può diventare qualcosa di assolutamente buono o di assolutamente terribile (Elizabeth Gilbert)

La felicità nel matrimonio è solo questione di fortuna. Che i due si conoscano bene prima e che abbiano caratteri simili in partenza non significa affatto che saranno più felici. Continueranno a essere abbastanza diversi da avere la loro parte di dispiaceri, ed è meglio conoscere il meno possibile i difetti della persona con cui si dovrà passare la vita. (Jane Austen)

Matrimonio! Che bruttissima parola! Di quelle che ti fanno capire in che guaio ti sei ficcato! (George Bernard Shaw)

Frasi belle per Buongiorno e Buonanotte

Un grande classico sui social e in chat sono le frasi del Buongiorno e le frasi della Buonanotte. Le scrivi agli amici, le pubblichi sulla tua bacheca, le invii in chat accompagnate da belle immagini per il buongiorno e ti aiutano ad augurare una bella giornata o una notte serena, con le frasi della Buonanotte agli amici e a chi vuoi bene, ecco quindi i nostri suggerimenti.

Buongiorno, ti auguro una giornata allegra e serena!

Passa una buona giornata: buongiorno amore mio!

Buongiorno a chi lavora e a chi no!

Buongiorno a tutti, belli e brutti

Un buongiorno a te che sei il sole dei miei giorni

Buonanotte amore mio, per te un cielo pieno di stelle

Passa una notte serena, una buonanotte dal cuore

Buonanotte e sogni d'oro

Buonanotte, ti auguro un sonno di pace e beatitudine

Buonanotte, buonanotte fiorellino (Francesco De Gregori)

Frasi belle per le feste

Natale, Pasqua, Carnevale, ma anche altre feste e ricorrenze, fanno inevitabilmente rima con auguri. Queste sono le classiche occasioni in cui il numero di frasi che ti vengono in mente è inversamente proporzionale a quelle di cui avremmo bisogno per fare gli auguri a tutti quelli che conosci.

Niente panico, dunque, eccoti servite le frasi per ogni festa comandata! e via discorrendo!

Tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo!

Ti auguro un Natale sereno accanto a famiglia ed amici

Felice Pasqua, che questo giorno sia per te un'autentica rinascita

Passa una meravigliosa giornata di Pasqua fra cioccolata e uova

Viva il Carnevale, un saluto alle allegre mascherine

Un Carnevale di gioia e scherzi, tutto da vivere

Buona festa del Papà all'uomo migliore del mondo!

Buona festa della Mamma alla donna più importante della mia vita

Un Halloween spettrale al mio spaventoso amico

Buon primo Maggio di vacanza per noi che lavoriamo!

Ecco un breve elenco per trovare altre frasi che si riferiscono veramente ad ogni tipo di festività!

Frasi belle religiose per i Sacramenti

Ci sono delle occasioni in cui le frasi da dedicare devono essere di ispirazione religiosa. Questo perché si usano per i sacramenti, come Battesimo e Cresima. Diverso è il caso degli auguri di nascita che, invece, possono essere anche "laici" in base al credo dei genitori e di chi fa gli auguri.

Le frasi sul Battesimo, le frasi per la Prima Comunione e per la Cresima sono il trittico indispensabile per fare gli auguri in modo giusto quando qualcuno a cui vogliamo bene riceve un sacramento.

Tanti auguri per il Battesimo del vostro piccolino, inizia una nuova vita!

Che la gioia del Battesimo riempa i vostri cuori

Tanti auguri piccolina, tu ancora non lo sai ma hai fatto un passo importante

Auguri ai genitori che oggi vivono il Battesimo del loro figlio

Tanti auguri per la tua Prima Comunione, una giornata da non dimenticare

La Comunione è un passo fondamentale lungo un cammino di fede

Auguri per la Comunione, con gioia ti vediamo crescere

Auguri per la Cresima, un'occasione di vera festa

Tanti auguri per la tua Cresima, affronta sempre la vita portando Gesù nel cuore

Auguri per la Cresima, un giorno che segna un nuovo inizio

Ecco delle raccolte di frasi per Battesimo, nascita, Prima Comunione e Cresima: insomma, per ogni occasione!

Lunedì, sabato, domenica: i giorni della settimana hanno spesso un significato particolare. Il Lunedì perché si inizia, il sabato perché si respira aria di vacanza, il weekend tutto perché si può stare lontani dal lavoro. Abbiamo quindi fatto un elenco di frasi con i giorni della settimana, così ne potrete usare una diversa ogni giorno e condividerle con gli amici.